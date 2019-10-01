На Дону усилили господдержку фермеров и сельхозкооперативов. Причем, по словам первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, речь идет не только о большем объеме средств, но и о новых механизмах помощи. Например, кооперативы теперь смогут покупать сельхозтехнику, теплицы или торговые объекты с 50-процентной компенсацией. А по программе "Агростартап" начинающий фермер получит до 90 процентов компенсации затрат на покупку основных средств производства и сельхозживотных.

Чтобы привлечь в агробизнес больше людей, власти сняли некоторые бюрократические препоны для потенциальных участников программы - например, теперь им не обязательно иметь профильное сельхозобразование или "официальный" опыт работы в агросфере. То есть начать свое небольшое дело смогут, скажем, сельские учителя или работники социальной сферы. Стратегическая цель кооперации в Ростовской области - создать такие "пулы" мелких производителей, которые за счет объединения смогут повысить маржинальность своего агробизнеса и при помощи государства выйти на международные рынки.

Летом прошлого года для выполнения поручения президента в Ростовской области был создан Центр компетенций в сфере сельхозкооперации. Он нужен для того, чтобы помочь начинающим фермерам и кооперативам грамотно организовать свое дело - специалисты посодействуют в получении всех возможных видов господдержки, подберут оптимальный для вашей территории бизнес-план и, например, найдут потенциальных деловых партнеров в России или даже за рубежом. За год при поддержке Центра было создано 19 новых кооперативов.

- Главная задача фермеров сегодня - повысить рентабельность агробизнеса, наладить переработку сельхозпродукции и увеличить эффективность продаж, - рассказал Виктор Гончаров корреспонденту "РГ" накануне встречи. - Это и должны сделать кооперативы. А государство обязано помочь им в этом деле. Некоторые кооперативы уже демонстрируют большие успехи - один из них, в Зернограде, наладил экспорт гороха, нута и льна в промышленных масштабах, и сегодня их продукция успешно продается в арабские страны и страны Юго-Восточной Азии, Индии и Северной Африки.

Как рассказали члены кооператива, работают они по честной, простой и понятной для всех схеме. Вообще отправить свою продукцию за рубеж через кооператив может любой желающий. Но у фермеров, вступивших в кооператив на правах участника, есть ряд существенных преимуществ: например, организация выдает им семена под залог будущего урожая, а выращенную продукцию у них выкупают дороже, чем у производителей "с улицы". А ведь закупочные цены - это то, что больше всего волнует аграриев.

Кооператив собирает заявки на формирование партий льна, гороха и нута, которые пойдут на экспорт. Причем они по заключенным контрактам знают, сколько сырья им нужно закупить на следующий год. Фермеры смогут гарантированно продать выращенную продукцию по заранее оговоренным ценам. А это значит, что они могут планировать свою прибыль как минимум на пару сезонов вперед, строить инвестиционные планы, покупать новую технику и так далее. О таком стабильном рынке раньше можно было только мечтать.

Как рассказали фермеры, в прошлом году, например, кооператив увидел, что будет резко расти спрос на просо и пшено. Членов кооператива попросили на следующий сезон увеличить посевы этой культуры. В итоге к началу уборки закупочная цена на пшено обогнала гречку (которая считается самой дорогой бакалейной продукцией), причем аж на 20 процентов! И производители смогли неплохо заработать.

- Чечевица дает доход выше, чем пшеница. А ведь еще это идеальный предшественник: если на следующий год на этом поле посеять пшеницу, она даст огромную прибавку в урожайности, - рассказывала ранее глава кооператива предприниматель Любовь Железная.

При этом в правительстве Ростовской области считают, что потенциал региона на этом далеко не исчерпан. Хорошие деньги можно заработать в таких сферах, как мясное и молочное животноводство, а также производство и заготовка овощей и фруктов. С этим согласны и эксперты.

- В Ростовской области прекрасный климат для разведения КРС, есть квалифицированные кадры и вузы, которые могут готовить начинающих животноводов, есть большие пастбища, запасы дешевой пресной воды и так далее, - говорит гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. - Если грамотно организовать инфраструктуру, с откормочными и передерживающими площадками, правильно "расставленными" по области убойными цехами и так далее - в этом бизнесе можно хорошо зарабатывать.

- Сложно ли торговать на внешних рынках? Абсолютно нет. Да, нужна сертификация, протоколы испытаний, повышенные требования предъявляются к качеству, - говорит Любовь Железная. - Но это все решаемо. Мы работаем над собой постоянно, и вот недавно, например, Молдавия уже отказалась от турецкой чечевицы и перешла на нашу.

При этом, как отметил Виктор Гончаров, на Дону продолжат действовать и ранее существовавшие меры поддержки - сегодня их 30 видов. По расчетам специалистов, все это позволит к 2024 году серьезно увеличить число фермерских хозяйств в области и вовлечь в кооперативное движение 1 200 человек.

Прямая речь

Дмитрий Беляев, редактор Нацинального аграрного агентства:

- Распространено мнение, что нашу сельхозпродукцию на зарубежных рынках никто не ждет - дескать, иностранцам невыгодно "помогать" России. Но это не так. Да, на Западе очень высокая конкуренция, там свои лоббисты, и попасть на прилавки США и стран ЕС непросто. Но, как показывает опыт многих российских компаний, если твоя продукция конкурентоспособна, то никакая политика не остановит производителей на новых рынках. Кроме того, в мире есть много других регионов, где нашу продукцию ждут: только в Азии помимо двух с лишним миллиардов индийцев и китайцев есть Индонезия (260 миллионов человек), Бангладеш (170 миллионов), Вьетнам (93 миллиона) и так далее. Это огромные рынки, и сегодня мы как поставщики продовольствия занимаем на них смешные доли процентов. Нам просто нужно поверить в себя, посмотреть объективным взглядом на мировой рынок, где мы можем быть наиболее конкурентоспособными, и начать работу.