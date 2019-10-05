Глава Якутии позвал в гости автора "Игры престолов"

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев позвал в гости писателя, автора цикла книг "Песнь льда и пламени", по которым был снят знаменитый сериал "Игра престолов", Джорджа Мартина.

Приглашение на двух языках - английском и русском, он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году", - написал Айсен Николаев, дополнив сообщение фотографией Ленских столбов - природной достопримечательности Якутии, которые, по мнению многих фанатов, внешне напоминают описанную в произведении ледяную стену.

Напомним, что весной жители Якутии изготовили для писателя собственный народный "Оскар" - 30-сантиметровую серебряную статуэтку одного из главных героев саги Джона Сноу. В августе он добрался до адресата. А пару дней назад появилось видеообращение Джорджа Мартина, где поблагодарил он фэнов и пообещал дорожить статуэткой.

2017 году национальная вещательная компания "Саха" (НВК Саха) предложила продюсерам "Игры престолов" снять финальный сезон в Якутии, аргументировав это тем, что Якутия - одно из самых холодных мест на земле - идеально подходит для съемок телесаги.