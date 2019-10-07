Таксист отказался везти Порошенко после митинга

На записи, размещенной в соцсетях Богданом Гребенюком, видно, как Порошенко что-то спрашивает у таксиста и получает отрицательный ответ (под смех окружающих), затем залезает на полкорпуса в салон и о чем-то говорит с водителем. В итоге экс-президент так никуда и не уехал на том автомобиле и пошел дальше пешком.

Как отмечают журналисты, на самом митинге, созванном его сторонниками, Порошенко появился только под самый конец и не выступал со сцены. Однако сделал для отчета несколько селфи и разместил их в Facebook. Там же он поблагодарил всех пришедших, оценив количество участников первого майдана после прихода к власти Владимира Зеленского в несколько десятков тысяч человек. "Нет капитуляции!" - написал Порошенко.

Между тем глава офиса Зеленского Андрей Богдан обвинил организаторов в подкупе участников. "Судя по скриншотам, организаторы платят каждому участнику 100 гривен в час. Для желающих заработать предусмотрены надбавки по 10 гривен за принесенные с собой плакаты и приведенных людей", - отметил он. Эти слова привели к тому, что, помимо отмены "формулы Штайнмайера", митингующие стали требовать еще и отставки Богдана.

Напомним, ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого по Украине прокатились акции протеста, и было создано "Движение сопротивления капитуляции". Президент Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, но призвал украинцев не поддаваться на провокации.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, "формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений. Изначальный текст предполагал введение закона об особом статусе Донбасса и фиксацию его в конституции, а затем проведение выборов. Однако при обсуждении этой последовательности экс-президент Украины Петр Порошенко отказался предоставлять особый статус Донбассу, заявив, что не знает, кого в итоге выберут. По мнению Лаврова, это было конфронтационным, контрпродуктивным и антиправовым подходом. Тогда министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и предложил свою формулу. "Это уже компромисс и уступка", - заявил Лавров, подчеркнув, что никакого "плана Б" по Минским договоренностям быть не может.

Кстати, выступающий сейчас активно против формулы Порошенко после последней встречи в "нормандском формате", состоявшейся 20 октября 2016 года, рассказывал, что на уровне рабочих групп будет вестись подготовка по имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. О своих тогдашних планах он успешно забыл.