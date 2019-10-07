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07.10.2019 08:40
Рубрика: В мире

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

Текст: Юрий Когалов
Киевский таксист отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга на Майдане против "формулы Штайнмайера". Об этом пишет strana.ua, сопровождая текст видеороликом.
Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO
Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO

На записи, размещенной в соцсетях Богданом Гребенюком, видно, как Порошенко что-то спрашивает у таксиста и получает отрицательный ответ (под смех окружающих), затем залезает на полкорпуса в салон и о чем-то говорит с водителем. В итоге экс-президент так никуда и не уехал на том автомобиле и пошел дальше пешком.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Как отмечают журналисты, на самом митинге, созванном его сторонниками, Порошенко появился только под самый конец и не выступал со сцены. Однако сделал для отчета несколько селфи и разместил их в Facebook. Там же он поблагодарил всех пришедших, оценив количество участников первого майдана после прихода к власти Владимира Зеленского в несколько десятков тысяч человек. "Нет капитуляции!" - написал Порошенко.

Между тем глава офиса Зеленского Андрей Богдан обвинил организаторов в подкупе участников. "Судя по скриншотам, организаторы платят каждому участнику 100 гривен в час. Для желающих заработать предусмотрены надбавки по 10 гривен за принесенные с собой плакаты и приведенных людей", - отметил он. Эти слова привели к тому, что, помимо отмены "формулы Штайнмайера", митингующие стали требовать еще и отставки Богдана.

Напомним, ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого по Украине прокатились акции протеста, и было создано "Движение сопротивления капитуляции". Президент Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, но призвал украинцев не поддаваться на провокации.

Фото: Reuters
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По словам главы МИД России Сергея Лаврова, "формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений. Изначальный текст предполагал введение закона об особом статусе Донбасса и фиксацию его в конституции, а затем проведение выборов. Однако при обсуждении этой последовательности экс-президент Украины Петр Порошенко отказался предоставлять особый статус Донбассу, заявив, что не знает, кого в итоге выберут. По мнению Лаврова, это было конфронтационным, контрпродуктивным и антиправовым подходом. Тогда министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и предложил свою формулу. "Это уже компромисс и уступка", - заявил Лавров, подчеркнув, что никакого "плана Б" по Минским договоренностям быть не может.

Кстати, выступающий сейчас активно против формулы Порошенко после последней встречи в "нормандском формате", состоявшейся 20 октября 2016 года, рассказывал, что на уровне рабочих групп будет вестись подготовка по имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. О своих тогдашних планах он успешно забыл.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины Политический кризис на Украине
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