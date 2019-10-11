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11.10.2019 17:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свидетели рассказали об убитой в Саратове девочке

Текст: Наталья Саванкова (Саратов)

В Саратове допрашивают свидетелей по делу об убийстве 9-летней девочки, которая в среду утром пошла на уроки и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в гаражах по дороге в школу.

Девочка была из благополучной семьи, родители воспитывают еще четырехлетнего сына.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Погибшая проживала в районе СХИ, это жилой микрорайон, названный по аббревиатуре Сельскохозяйственного института. Здесь расположены хрущевки и старые гаражи. Мимо них каждый день дети ходят в школу. Две трети из них добираются самостоятельно. Местные жители ничего страшного в этом не видели. Микрорайон компактный, удаленный от центра города, здесь все друг друга знают.

Подозреваемый в убийстве ребенка тоже оказался из местных жителей. Он задержан и уже дал признательные показания.

Как сообщают РИА Новости с ссылкой на знакомых девочки, она была активным, общительным ребенком. Занималась гимнастикой и парусным спортом. Близкие рассказывают, что у нее был волевой характер. Крестный девочки вспомнил, что во время поездки на море в Абхазию маленькая путешественница не отставала от взрослых, когда они взбирались на гору высотой около четырех тысяч метров. Даже порвав один из сандалий, она продолжала идти босиком, ничуть не жалуясь.

Фото: СК РФ
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В то злополучное утро последним живой ее видел мужчина, выгуливающий домашнего пса. Девочка, как обычно немного поиграла с собакой и пошла дальше. Трагедия произошла буквально через 30 метров от этого места. Оно находится за поворотом между гаражей. Никто не видел, что затем произошло.

После исчезновения ребенка на поиски были подняты сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Тело девочки со следами насильственной смерти было обнаружено в пятницу. Весь день жители Саратова несут цветы и игрушки к месту трагедии.

Похороны девочки состоятся в воскресенье.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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