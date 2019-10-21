В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы

В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.

Задержанный признал свою вину. Его показания были проверены на месте преступления, сообщили в СК.

Как уже писала "РГ", девятилетняя девочка пропала по дороге в школу утром 9 октября. В поисках ребенка участвовало более трех тысяч волонтеров. Днем позже тело школьницы с признаками насильственной смерти было обнаружено в одном из гаражей, рядом с дорогой в школу.

По подозрению в убийстве был задержан местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за изнасилование и разбой. Мужчина был арестован решением суда.

После похорон ребенка, мать погибшей девочки выступила с обращением, в котором поблагодарила всех, кто оказывал помощь в поисках, и предложила вместе разработать меры, которые повысили бы безопасность детей.