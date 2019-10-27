Эксперт объяснил публикацию плана по "захвату" Калининграда войсками НАТО

Ситуацию с докладом американского исследовательского фонда Jamestown Foundation прокомментировал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он отметил, что в реальности американцы ни на какое военное столкновение с Россией не пойдут.

Об этом Константин Блохин заявил изданию RT. Речь идет об основных тезисах доклада, который представил старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда Ричард Хукер. Специалист предположил, что в случае конфликта России с НАТО, благодаря наращиванию сухопутных военных сил США и Польши, РФ не сможет устоять и потеряет контроль над Калининградской областью.

О данной идее скептически отозвался губернатор Янтарного края Антон Алиханов, "РГ" уже писала об этом. Руководитель региона заявил, что подобные доклады можно номинировать на премию за фантастические произведения.

Константин Блохин считает, что такие доклады делаются для того, чтобы показать прибалтийским государствам, что они не брошены. "Они как бы сдерживают "растущую" Россию", - отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН. И добавил, что это попытка оказать на Россию информационно-психологическое давление.

Это не первое провокационное заявление, связанное с безопасностью Калининградской области. Ранее "РГ" писала о том, что глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что Калининград с его гарнизоном могут стать одной из основных целей США в случае гипотетического конфликта с Россией. Генерал тогда подчеркнул, что войска НАТО смогут уничтожить систему противовоздушной обороны области при необходимости и разрабатывают соответствующие планы.

Глава Калининградской области Антон Алиханов ответил, что Россия не боится агрессии, хоть и выступает категорически против любых военных столкновений. Он напомнил, что в регионе базируется Балтийский флот, который находится в прекрасной форме с точки зрения материально-технического оснащения и уровня боевого духа. В Министерстве обороны РФ заявления американского военного назвали легкомысленными, подчеркнув, что противовоздушная оборона Калининграда способна отразить любую воздушную атаку США, в том числи с использованием истребителей пятого поколения.

Несколько дней назад стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress отработал нанесение удара по базе Балтфлота под Калининградом. Кроме того, ранее другой B-52 сымитировал бомбардировку Крыма, не заходя в воздушное пространство РФ. Его сопровождал истребитель Су-27 ВКС России. В Пентагоне провокацию над Черным морем объяснили "проверкой интеграции и взаимодействия с европейскими союзниками".