- Микрозаймы под залог жилья теперь под запретом

- Тахографы должны быть на автобусах и грузовиках массой свыше 3,5 тонны

- Споры по всем видам страхования решит финансовый омбудсмен

- Иностранцы смогут получить бессрочный вид на жительство

- Контролеры проследят путь молочной продукции от фермы до прилавка

- Паломническими турами отныне могут заниматься только религиозные организации