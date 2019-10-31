- Микрозаймы под залог жилья теперь под запретом
- Тахографы должны быть на автобусах и грузовиках массой свыше 3,5 тонны
- Споры по всем видам страхования решит финансовый омбудсмен
- Иностранцы смогут получить бессрочный вид на жительство
- Контролеры проследят путь молочной продукции от фермы до прилавка
- Паломническими турами отныне могут заниматься только религиозные организации
Путь молочной продукции проследят до прилавка
До внедрения "Меркурия" использовали бумажные сертификаты. Их выдавали врачи региональных управлений ветеринарии на всех этапах производства. Конечно, бланки были защищены, но их все же подделывали. Да и сам врач порой мог принять решение в пользу не совсем честного производителя.
Электронная система "Меркурий" сокращает возможности вмешательства человека. Первоначальный сертификат оформляется на сырье. Данные о производителе, условиях производства, объеме партии заносятся в базу данных. Дальше на каждом этапе движения продукции один сертификат погашается, а новый заводится, информация о товаре передается по цепочке. Данные ни подправить, ни стереть. Если на завод "зашло" 100 тонн молока, а вышло, скажем, 200 тонн сметаны, возникает резонный вопрос о составе продукта, поясняют в Россельхознадзоре.
В итоге "Меркурий" делает путь товара от фермы до прилавка абсолютно прозрачным и тем самым отсекает фальсификат. "Потребители уже сейчас могут проверить товар, запросив электронный сертификат у продавца. А в будущем они смогут это сделать через считываемый QR-код, указанный на товаре", - поясняет "Российской газете" руководитель комитета Объединения потребителей России Александр Бражко.
Выгоды от внедрения системы "Меркурий" должны были ощутить также добросовестные производители, отмечают в Минсельхозе России. "Опыт реализации первого и второго этапов показал снижение себестоимости производства товаров за счет перевода сертификации в электронный формат и работы "Меркурия" на бесплатной основе", - заявляют в ведомстве.
Выгодна система и государству. Должны увеличиться налоговые поступления в бюджеты всех уровней. "По данным мониторинга Россельхознадзора, фальсифицированными в 2018 году оказались 23 процента от общего объема молочной продукции. То есть на эти продукты уплачивался пониженный НДС в размере 10 процентов, как на натуральные молочные продукты, а должен был уплачиваться налог в полном размере - 20 процентов", - поясняет "РГ" советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
RU - и точка
Закон об устойчивой работе российского сегмента интернета предполагает создание центра мониторинга и управления Сетью, который будет обеспечивать доступность услуг связи в России при возникновении угроз. Если ориентироваться на проект постановления правительства, разработанный минкомсвязью, всего их может быть три типа. Во-первых, угроза целостности Сети (невозможна установка соединения или передача информации между пользователями). Во-вторых, угроза устойчивости ее работы (нарушается способность Сети сохранять свою целостность). В-третьих, угроза безопасности - под этим подразумевается нарушение способности оператора связи противостоять попыткам взлома оборудования.
Централизованное управление трафиком в случае чрезвычайных ситуаций возьмет на себя Роскомнадзор. Комментируя подготовку к вступлению в силу закона об устойчивой работе Рунета, глава ведомства Александр Жаров говорил, что все запланированные этапы выполнены и работа идет по графику.
До вступления в силу закона Роскомнадзор вместе с ФСБ, ФСО и операторами связи планировал провести тестирование оборудования для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета на базе одного региона. Завершить эту работу ведомство собиралось в середине октября. Итоги "пилота" пока не раскрываются.
Представители ключевых ведомств ранее заявляли, что сейчас потенциальной угрозы для Рунета нет. Закон приняли для того, чтобы инфраструктура была готова к любым неблагоприятным внешним воздействиям, природным или техногенным.
Глобальная сеть устроена так, что в ней есть несколько мест "концентрации силы" - это ключевые объекты инфраструктуры, которые поддерживают работоспособность всего интернета.
В том случае, если какой-то регион теряет доступ к этим элементам, его собственная сеть начинает работать нестабильно, объяснял в интервью "Российской газете" директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. В рамках закона об устойчивой работе Рунета речь идет о создании собственного комплекта дублирующей инфраструктуры и управляющих систем, которые позволят интернету в России работать при любых обстоятельствах, уточнял он.
Ежегодно в России будут проводиться учения по обеспечению устойчивой работы интернета. Их план утвердит минкомсвязь по согласованию с ФСБ, минобороны, ФСО, МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.
Правительство в конце сентября расширило полномочия Роскомнадзора в части реализации норм закона об устойчивой работе Рунета.
Помимо централизованного управления Сетью в случае возникновения нештатных ситуаций ведомство займется предоставлением средств противодействия угрозам Рунету, мониторингом его работы. Также Роскомнадзор будет определять правила маршрутизации трафика при централизованным управлении сетью и будет вести реестр точек обмена трафиком.
Глобальная сеть устроена так, что в ней есть несколько мест "концентрации силы" - это ключевые объекты инфраструктуры. Закон приняли для того, чтобы наша инфраструктура была готова к любым неблагоприятным внешним воздействиям, природным или техногенным.
Закон отделил паломников от туристов
"Теперь в законе есть определение таких туров, что поможет упорядочить отношения в этой сфере", - поясняет "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Отныне паломник - это физлицо, совершающее путешествие для посещения мест религиозного почитания, а также для участия в религиозных обрядах. Возить людей в туры будут сами религиозные организации или создаваемые ими структуры. Раньше отправить людей в паломнический тур могла любая фирма, порой имеющая весьма отдаленное отношение к религии. Возникали конфликты. Но наведение порядка не означает, что обычным туристам отныне доступ к религиозным святыням закрыт. Туроператоры могут возить туристов к местам религиозного почитания, но при этом должны обеспечить соблюдение порядка совершения религиозных обрядов и церемоний. Посещать религиозные объекты тургруппы будут по соглашению между туроператором и религиозной организацией. Сопровождать туристов на территории, скажем, монастыря гиды туроператора также смогут только с согласия религиозной организации. "Были опасения, что такие нормы ограничат доступ к религиозным святыням. Но в итоге удалось выйти на компромиссный вариант", - говорит Барзыкин.
Всем грузовикам массой свыше 3,5 тонны запрещается выезд без тахографов
По оценкам экспертов, нововведение коснется примерно 70% участников рынка автоперевозок - всех тех, кто работает "частным образом", не оформляя себя как индивидуальный предприниматель. Для ИП и организаций такое требование действовало и раньше.
Тахографы нужны для контроля безопасности движения. Эти устройства непрерывно регистрируют скорость и маршрут автомобиля, время работы и отдыха водителя. Все данные записываются на карту памяти в автономном режиме, то есть стереть или исправить их нельзя. Все попытки остановить регистрацию показаний или подправить итоговый отчет отразятся в памяти устройства. Получить доступ к данным могут только специалисты, имеющие специальный ключ.
В России пока мало значения придают безопасности перевозок. Так, в зарубежных странах было бы сложно заставить водителя продолжать движение после окончания рабочего дня, но у нас в стране таких случаев немало, что приводит к росту числа аварий, объяснили "РГ" в Ространснадзоре необходимость тахографов.
Внедрение тахографов должно привести к снижению аварийности. "Дальнобойщики работают на износ, водят каждый день, а контроля за их состоянием нет", - говорит завкафедрой Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Николай Лушников. С помощью тахографа удастся контролировать не только режим работы и отдыха, но и манеру езды. Вот только затраты на оснащение машин тахографами все же скажутся на конечной цене перевозимых товаров, замечает эксперт.
"Установка тахографа для владельцев грузовиков - весьма накладное мероприятие", - рассказывает "РГ" председатель Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров. По его оценке, вместе с оформлением всех необходимых документов нужно будет потратить 50-60 тысяч рублей, что сопоставимо с месячным доходом перевозчика.
При этом также с 1 ноября штрафы за отсутствие тахографа вырастут. Для водителей они составят 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц, выпустивших на линию такой транспорт, - 7-10 тысяч, ИП заплатят 15-25 тысяч, организации - 20-50. До этого штрафы за отсутствие тахографа для граждан составляли от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.
Также с ноября поднимутся штрафы за нарушение водителем режима труда и отдыха: с 1-3 тысяч рублей до 1,5-2 тысяч для самих водителей, до 10 тысяч для должностных лиц, до 25 тысяч с ИП, а с организации - до 50 тысяч рублей.
Оштрафовать могут и за неправильно установленный тахограф. Поэтому прибор нужно устанавливать в компании, имеющей на это полномочия, пояснили "РГ" в Федерации автовладельцев России. Такие организации обладают лицензией на оснащение транспортных средств тахографами и лицензией ФСБ, дающей право на работу с криптографической защитой информации. Сам прибор должен пройти поверку и содержать пломбу.
МФО запретили выдавать займы под залог жилья
Так, запрещается выдача микрозаймов под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Также МФО не смогут выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество и под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве. В итоге у МФО все же остается возможность выдавать потребительские займы под залог помещений, но только не жилых.
Эти требования не распространяются на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются Российская Федерация, ее регионы или муниципалитеты.
Значительных последствий для всего микрофинансового рынка запрет иметь не должен, говорит директор саморегулируемой организации "Микрофинансирование и Развитие" (СРО "МиР") Елена Стратьева. По ее словам, компаний, которые выдают займы под залог недвижимости, накануне 1 ноября оставались единицы. МФО, которые не покинули рынок, уже смогли перестроиться на работу с займами на меньшие суммы с другими видами залога, отмечает Стратьева.
Значительная же часть выявленных в последние годы случаев отъема недвижимости с использованием подмены документов была связана с деятельностью кредиторов, никогда не входивших или не входящих на момент заключения сделки ни в один из реестров Банка России, уточняет Стратьева.
Многие клиенты МФО, бравшие займы под залог квартир, попали в сложные жизненные обстоятельства, некоторые к тому же имеют негативный опыт общения с банками и не готовы обращаться к ним, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Кроме того, важен фактор финансовой грамотности, умения планировать свои доходы и расходы - людям, не имеющим необходимых знаний и навыков, зачастую заем в МФО кажется более простым решением, добавляет аналитик.
Залог недвижимости требует государственной регистрации, поэтому "черные" кредиторы с ноября 2019 года действительно не смогут выдать заем и оформить залог квартиры, отмечает Волков. Но мошенники, используя сложное положение заемщика или привычку людей не вникать в суть подписываемых документов, могут придумать обходные и даже более опасные схемы (например, когда заем выдается одновременно с куплей-продажей, меной, дарением квартиры), предупреждает Волков.
Почти как паспорт
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.08.2019 N 257. При этом постоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид на жительство, обязан будет каждый год подавать уведомление о подтверждении своего проживания в РФ в полицию, правда, сделать это можно будет в электронной форме. А вот по истечении каждого пятого года уведомление подается только лично. Если непрерывно в течение любых двух календарных лет иностранец не пошлет такое уведомление, вид на жительство будет аннулирован.
Для иностранных высококвалифицированных специалистов и членов их семей вид на жительство будет выдаваться на весь срок действия их разрешения на работу.
Срок выдачи временного разрешения на проживание в то же время сокращен с шести до 4 месяцев. Размер государственной пошлины за выдачу вида на жительство увеличен с 3500 рублей до 5000 рублей.
"В целом это позитивные изменения - так, сокращается срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание, бюрократические процессы упрощаются, что благоприятно скажется на работе подразделений органов внутренних дел, занимающихся рассмотрением подобных обращений, - прокомментировала "РГ" изменения в миграционном законодательстве адвокат Татьяна Пашкевич. - Позитивным моментом является и отмена срока действия вида на жительство. К серьезным изменениям на практике это не приведет, но процедура получения вида на жительство будет явно усовершенствована".
"Безусловно, миграционная политика в РФ требует существенных изменений, поэтому описанные изменения сроков являются теми самыми маленькими шажками к миграционной реформе. А размер госпошлины был проиндексирован в соответствии с требованиями бюджета", - добавляет член Ассоциации юристов России Алексей Гавришев.
Споры со страховщиками разрешит омбудсмен
Служба финансового уполномоченного создана для решения имущественных споров граждан с финансовыми организациями. 1 июня омбудсмен начал рассматривать споры в сфере автострахования. В ноябре его полномочия расширятся на весь страховой рынок (кроме ОМС).
Омбудсмен будет рассматривать споры по таким видам услуг, как страхование имущества (квартир, дач, техники), страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни, а также при выезде за рубеж.
Таким образом, потребители с 28 ноября смогут обращаться к финансовому уполномоченному в случае, например, недоплаты страхового возмещения за утраченное имущество или необоснованного отказа в выплате по полису страхования выезжающих за рубеж, рассказал "РГ" главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. "Если опираться на судебную статистику, можно ожидать, что споры по иным видам страхования составят 5-6 процентов от общего объема, то есть примерно 15000 обращений в год. Из них наибольшее количество обращений может прийтись на споры по имущественному страхованию", - уточнил Воронин.
Порядок обращения к финансовому уполномоченному остается прежним. При несогласии с величиной выплаты по договору страхования человек сначала должен написать страховщику претензию. Если ответ страховой компании не поступил в срок или не устроил гражданина, следующий шаг - обратиться к финансовому уполномоченному. Заявление и документы можно направить в электронном виде через личный кабинет на сайте https://finombudsman.ru/ либо по почте на адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 3. Помощь могут оказать специалисты кол-центра по телефону: 8 (800) 200-00-10.
Рассмотрение спора осуществляется гораздо быстрее, чем в суде - финансовый уполномоченный рассматривает обращение и принимает по нему решение в течение 15 рабочих дней. Рассмотрение может быть приостановлено для проведения экспертизы, но не более чем на 10 рабочих дней.
Омбудсмен рассматривает споры, размер требований по которым не превышает 500 тысяч рублей (исключение - дела по ОСАГО, где лимита нет). Его решение обязательно для исполнения страховой компанией. Если гражданин не согласен с решением финансового уполномоченного, то он может обратиться в суд.