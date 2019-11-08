В Приморье умер прославившийся дружбой с тигром Амуром козел Тимур

В Приморье умер знаменитый козел Тимур, который прославился своей дружбой с тигром Амуром. Печальная новость опубликована на сайте Приморского сафари-парка, где жили животные, от имени опекуна Тимура Эльвиры Головиной.

Сообщается, что Тимура не стало пятого ноября.

"Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей. Я очень благодарна за их помощь", - пишет Эльвира Головина, выражая соболезнования директору сафари-парка Дмитрию Мезенцеву.

По словам опекуна козла, урну с прахом отважного копытного захоронят с почестями, а после на месте захоронения установят скульптуру Тимура.

К слову, в июле козел отметил свой пятилетний юбилей. Тимур не стал долгожителем: в среднем домашние козы живут 8-10 лет. Что помешало ему прожить полноценный козлиный век, неизвестно, но стоит напомнить, что после ссоры с тигром Амуром Тимур проходил длительное лечение, возможно, полученная травма тоже сыграла свою роль.

Справка "РГ"

За необычной дружбой Тимура и Амура наблюдали во всемирной паутине многие любители животных. Козла привели на обед Амуру, но он дал тигру отпор, и парнокопытное животное и хищник неожиданно подружились. Но после того, как Амур потрепал козла Тимура за холку из-за его навязчивого поведения, последнему пришлось лечиться аж в Московской академии ветеринарной медицины имени Скрябина. Затем они жили в разных вольерах, расположенных рядом друг с другом.