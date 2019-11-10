Раскрыта тайна смертельного наезда беспилотника Uber

Установлена причина, по которой в марте прошлого года беспилотник Uber насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте в штате Аризона. Проблема оказалась в программном обеспечении. Об этом говорится в опубликованных материалах Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США. Они будут обсуждаться на заседании совета 19 ноября.

Напомним, в марте прошлого года беспилотник Volvo XC90, который тестировали в Uber, сбил 49-летнюю Элейн Херцберг, которая переходила дорогу в неположенном месте, толкая рядом с собой велосипед.

После наезда пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Это ДТП стало первым в истории случаем гибели человека при наезде беспилотного автомобиля. Из-за этой аварии компания Uber приостановила испытания беспилотных машин.

Впрочем, прокуратура сняла ответственность за ДТП с компании. Однако расследование ее причин NTSB продолжила.

Как пишет auto.news.com со ссылкой на N+1, опубликованный NTSB набор включает 40 документов, в которых содержатся свежие детали происшествия. В частности, один из них описывает работу созданных в Uber алгоритмов обнаружения и классификации объектов на дороге.

При оснащении самого безопасного кроссовера системами для автономной езды инженеры Uber отключили штатную систему экстренного торможения, внедрив собственную, которая активировалась в беспилотном режиме и имела секундную задержку, во время которой алгоритм убеждается в опасности ситуации, а также рассчитывал путь возможного объезда препятствия.

Такая задержка позволила решить проблему ложных срабатываний системы. Еще одна особенность в том, что алгоритмы были обучены распознавать пешеходов только рядом с пешеходными переходами, а в остальных случаях программа относила их к транспортным средствам или неопознанным объектам. При этом если объект признавался транспортным средством, то алгоритм предсказывал его траекторию в соответствии с одним из базовых сценариев. Если он считает пешехода неопознанным объектом, то вовсе не занимается расчетом траектории его движения.

Из-за этих особенностей перед наездом алгоритм, увидевший женщину за 5,6 секунды до столкновения, не смог опознать в ней пешехода и потратил время на то, чтобы отнести ее к тому или иному классу объектов. При этом менял класс несколько раз.

В итоге алгоритм определил женщину с велосипедом как велосипед за 1,2 секунды до наезда, а торможение из-за предусмотренной разработчиками задержки началось за 0,2 секунды. То есть наезд был неизбежен.

В материалах NTSB отмечается, что за прошедшее с момента аварии время в Uber переработали используемые алгоритмы. Согласно расчетам, при повторении ситуации обновленные алгоритмы среагировали бы лучше, и автомобиль начал бы тормозить более чем на четыре секунды раньше.

Напомним, что Uber возобновил испытания беспилотников на дорогах общего пользования в декабре 2018 года.