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12.11.2019 14:56
Рубрика: Культура

Variety назвал вероятных претендентов на "Оскар"

Текст: Мария Воронова
Ведущий американский еженедельник Variety назвал наиболее вероятных кандидатов на премию "Оскар". Драма Мартина Скорсезе "Ирландец" о водителе-дальнобойщике, связавшемся с мафией и ставшим киллером, вышедшая на экраны в ноябре этого года, считается главным претендентом на победу в номинации "Лучший фильм".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За это звание поборются и другие сильные работы, среди которых картина Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде", рассказывающая альтернативную версию покушения на Шерон Тейт, и нашумевшая лента корейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" о семейке безработных, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченных людей.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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К слову, режиссеры всех трех картин стали номинантами в категории "Лучший режиссер" вместе с Педро Альмодоваром ("Боль и слава"), Терренсом Маликом ("Тайная жизнь"), Гретой Гервиг ("Маленькие женщины") и Ноем Баумбахом ("Брачная история").

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, поразивший жюри Каннского фестиваля и полюбившийся зрителям, по версии журнала, пока не в почете: в составленном списке Variety он занимает место в категории "Все еще возможно", а не в списке лидеров.

Впрочем, эта версия далеко не окончательная, и редакция журнала обещает "обновлять список и показывать, кто на подъеме, а кто сдает позиции". Ведь многое может измениться до окончательного голосования в январе. Например, никто еще не видел фильм "1917" Сэма Мендеса, который, вероятно, тоже сможет претендовать на награду.
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А пока за звание лучшего актера по версии Американской киноакадемии посоревнуются Роберт Де Ниро, исполнивший главную роль в "Ирландце"; Адам Драйвер, сыгравший со Скарлетт Йоханссон в драме "Брачная история" о трудностях развода; Леонардо ДиКаприо, запомнившийся ролью переживающего творческий кризис актера Рика Далтона в "Однажды в… Голливуде"; Хоакин Феникс, перевоплотившийся в главного противника Бэтмена Джокера в одноименном фильме; Джонатан Прайс, который сыграл Папу Римского Франциска в картине Фернанду Мейреллиш "Два папы".

А лучшей актрисой, согласно журналу, вероятнее всего признают Рене Зеллвегер за ее превращение в "Джуди"; Аквафину (настоящее имя - Нора Лам), исполнившую роль в комедийной драме режиссера Лулу Ван "Прощание"; или, например, Шарлиз Терон, сыгравшую в картине "Бомба" о том, как женщины разоблачили своего босса - основателя крупной корпорации.

Культура Кино и ТВ Мировое кино "Оскар"-2020
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