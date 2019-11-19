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19.11.2019 15:17
Рубрика: Общество

Два российских вуза попали в топ-100 мирового рейтинга

Текст: Мария Агранович
МФТИ и МГУ им. Ломоносова вошли в сотню лучших вузов мира по направлению "Физика". Результаты международного рейтинга THE представил на конференции Проекта 5-100 главный редактор рейтинга Фил Бейти.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лидер российской таблицы - МФТИ - занимает 45 позицию в мире, МГУ - 81 место. Оба вуза, по сравнению с прошлым годом, поднялись на несколько пунктов вверх, причем Физтех сохраняет место в топ-50 уже третий год подряд.

Фото: iStock
Проект по повышению конкурентоспособности российских вузов обновится

- Физтех ежегодно подтверждает свою лидирующую позицию на российском рынке естественнонаучного образования, - отметил проректор по научной работе и программам развития МФТИ Виталий Баган. - Не зря именно на нашей базе тренируется российская сборная по физике, ежегодно занимая призовые места на международных соревнованиях.

В рейтинге по физике всего 33 российских вуза, причем 18 из них - участники проекта 5-100. В российской десятке лучших также МИФИ, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет, питерский Политех, Университет ИТМО, СПбГУ, Казанский федеральный университет и Высшая школа экономики.

Кроме рейтинга по физике, Фил Бейти представил новые данные еще по трем направлениям. Так, в предметный рейтинг "Науки о жизни" входят девять российских вузов , в том числе шесть университетов Проекта 5-100. Здесь в лидерах МГУ им. Ломоносова - вуз входит в группу 151-175. А МФТИ на втором месте по России и в топ-300 в мире.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Также из россиян в рейтинг попали Новосибирский государственный и Казанский федеральный университеты, СПбГУ, Томский государственный и Дальневосточный федеральный университеты и два медицинский вуза - Первый медицинский им. Пирогова и Сеченовский университет.

"Науки о медицине и здоровье" - здесь в мировой таблице видны 8 российских университетов: МГУ, Казанский федеральный, Томский и Новосибирский госуниверситеты, СПбГУ, Первый мед, РУДН и Сеченовка.

Самый короткий список вузов из России - в рейтинге по "Психологии": всего три вуза. Первое место в России и вторая сотня в мире - у Вышки, далее идут МГУ и СПбГУ.

Комментарии

Валентин Волков,

директор Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ:

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Эксперты: Дополнительные испытания помогут найти "тех самых" абитуриентов

- Рейтинги для университета - подспорье в борьбе за лучших абитуриентов, аспирантов и постдоков. Если раньше речь шла преимущественно о ведущих кадрах в России и на постсоветском пространстве, то сейчас мы видим возрастающий интерес к учебе и работе в нашем университете со стороны представителей дальнего зарубежья. Все мы, от студента до профессора, вдохновлены успехами Физтеха за последние годы и видим возможности для дальнейшего роста. Большие надежды - на наш центр двумерных материалов, верим, что он станет одним из драйверов для этого роста.

Мария Врублевская,

начальник стратегического планирования и программ развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого:

Фото: Сергей Михеев
Программы Сеченовского университета получили международное признание

- Физика - наше приоритетное фундаментальное направление. За последние годы увеличилась академическая мобильность и взаимодействие научных групп СПбПУ с мировым академическим сообществом и партнерами из разных стран. Коллеги стали активнее принимать участие в международных конференциях. В основном положительный сдвиг в предметном рейтинге THE по физике произошел за счет роста показателя цитируемости.

Эдуард Галажинский,

ректор Томского госуниверситета:

- В ТГУ традиционно была сильная физика, а благодаря участию в Проекте 5-100 нам удалось расставить правильные акценты для презентации нашей работы в мировом научном сообществе. Теперь наблюдаем накопительный эффект от этих усилий - классический университет ТГУ входит в группу 176-200 в рейтинге по физическим наукам THE. Это результат, в том числе, многолетней работы в проектах ЦЕРН.

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