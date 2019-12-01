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01.12.2019 16:20
Рубрика: Российский автопром

Оранжевый УАЗ "Хантер" за 1 млн рублей. Кто его будет покупать

Текст, фото: Борис Захаров
Знакомство с УАЗ "Хантером" в специальной версии "Экспедиция" позволила вспомнить советское детство, вызвала ассоциации с войной и доставила массу удовольствия при движении вне асфальтовых трасс. По сути вы получаете серьезно доработанный Хантер для "оффроуда" уже в заводских условиях.
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

УАЗ "Хантер" в экспедиционной спецверсии выполнен по мотивам похожей модификации внедорожника "Патриот" - тот же бьющий по рецепторам оранжево-черный окрас (хотя для заказа доступны также оттенки серо-коричневый и хаки), расширенные колесные арки, увеличенный клиренс, штатная электрическая лебедка, экспедиционный багажник, силовые бамперы и пороги, фаркоп, трубчатая защита рулевых тяг и картера двигателя, буксировочные петли и внедорожная резина BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85 R16.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Запасное колесо на пятой двери водружено на мощнейший кронштейн. Тыльная дверь состоит из откидного борта и верхней поднимающейся секции стекла. Особенность интерьера - отделка сидений особым текстилем, напоминающая кожзам, штатный подогрев передних кресел и кнопка блокировки заднего дифференциала.

В остальном - это классический отставной вояка, он же - неувядающий турист-экстремал, ведущий родословную от моделей УАЗ-469 и УАЗ-3151. SUV с ретро-харизмой начали выпускать на Ульяновском заводе с 2003 года. В 2014 году автомобиль, как казалось, окончательно сняли с производства, но в 2015 году выпуск уже модернизированного "Хантер" возобновился. Неудивительно, что испытать такое экспедиционное чудо - незабываемый опыт. Ведь по сути ты погружаешься в историю и будто бы подпадаешь под военный призыв.

Здравия желаю!
Фото: Борис Захаров

Дух ретро-милитари, которым пропитана эта легендарная машина, проявляет себя во многочисленных нюансах. Взять хотя бы характерные металлические шлепки, с которыми захлопываются двери - класс! Толщина металла капота, дверей и элементов защиты днища впечатляет не меньше, чем войлочная обшивка панелей дверей - створки будто прикрыли изнутри разрезанной на лоскуты шинелью.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Под войлоком спрятаны ниши для инструмента и мелочевки. Топливных бака - сразу два, на обоих бортах - так реализован известный армейский принцип дублирования. Откажет одна емкость, не беда, есть запасная! Но больше всего меня впечатлила металлическая скоба, скрепляющая элементы кронштейна с "запаской". Ее выцарапываешь из паза, точно дергаешь чеку гранаты. Думаешь в этот момент о том, что главное - не потерять этот важный элемент конструкции. Тут прямо как с той самой гранатой на войне.

Фото: Борис Захаров

Салон - образчик военного минимализма. Компоновка и материалы отделки - сугубо брутальные. Передняя панель с ретро-циферблатами - сплошь голый металл, окрашенный в цвет кузова. Сиденья, обшитые износостойкой непромокаемой тканью, лишены боковой поддержки и регулируются продольно в минимальном диапазоне. По сути полагаешься лишь на наклон спинки.

Фото: Борис Захаров

Огромный, как у автобуса, руль, разумеется, жестко зафиксирован. Из прорезиненной горки на полу между передними сиденьями растут длинные побеги рычага 5-ступенчатой "механики" и "раздатки". Все поверхности салона легко моются. А еще через широкий проем между передними сиденьями здесь можно перейти назад, как по окопам.

Фото: Борис Захаров

Ассоциации с войной и трудностями советской эпохи внутри УАЗ "Хантер" возникают постоянно. Вот я пытаюсь сдвинуть вбок тугую форточку бокового стекла, и будто телепортируюсь в детство - а ведь такие же были в тарахтящих автобусах "ЛИАЗ", на которых, помнится, я ездил в школу.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Вообще диковинностей здесь предостаточно. Вместо циферблата тахометра на "приборке" разместились датчики давления масла, уровня топлива и заряда аккумулятора. Ухватистым рычагом под передней панелью открывается заслонка в капоте для наилучшей вентиляции мотора.

Фото: Борис Захаров

Металлическая заслонка по центру передней панели перераспределяет доступ теплого воздуха в ноги водителя и пассажирам. Кондиционера, разумеется, не предусмотрено, зато есть потолочный светильник, элементы системы "ЭРА-ГЛОНАСС", а задний диван выполнен разрезным.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Спинку наиболее узкой секции можно сложить в горизонталь, прокручивая шайбу в торце подушки. На прокрутку уходит минуты две. Такой "Хантер" вообще не терпит спешки. К примеру, чтобы открыть створки пятой двери, у меня ушло не менее семи минут.

Судите сами - сначала удаление скобы-чеки, потом отщелкивание крепежа кронштейна, отсоединение еще одного металлического запора в левой части двери, затем открывание одним из ключей (всего их вместе с ключом зажигания - три) замка в верхней стеклянной части двери, потом многократные попытки отсоединить этот верх (стопоры, как водится, заедают). Но в конце концов, совершив операцию по открыванию или закрыванию чего-либо в УАЗ "Хантер", ты чувствуешь себя победителем.

Фото: Борис Захаров
Реабилитация для ветерана
Фото: Борис Захаров

Разумеется, на УАЗе делают все для поддержания конкурентоспособности своего продукта. И похвалить команду инженеров нужно прежде всего за грамотные настройки агрегатной связки.

2,7-литровый 135-сильный "атмосферник", выдающий 217 Нм пиковой тяги, работает в паре с 5-ступенчатой "механикой" корейской компании Dymos и подключаемым полным приводом с "понижайкой". А в оснащение экспедиционной версии входит еще и штатная блокировка заднего дифференциала, предлагающаяся для других "Хантеров" за доплату.

Фото: Борис Захаров

Мотор с, казалось бы, не самой впечатляющей отдачей, на поверку оказался довольно бодрым и напомнил по характеру работы хороший турбодизель. Пик тяги смещен здесь в зону низких оборотов коленвала, передачи, в особенности первой. Как следствие, внедорожник стартует с явной ленцой, поскольку "длины" первой передачи не хватает для продолжительного ускорения. Это создает проблемы, когда нужно быстро вписаться с второстепенной дороги в транспортный поток.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Однако набрав начальную скорость, "Хантер" едет живее, у него будто открывается второе дыхание. После серии резких ускорений на МКАД, я отметил, что ветеран со 135-сильным сердцем вполне себе живо маневрирует и перестраивается на скоростях до 90 км/ч. После этого рубежа запал заканчивается. Сколько не жми на "газ", машина не будет демонстрировать какого-либо потенциала для обгона.

Фото: Борис Захаров

Да и резко перестраиваться на скорости выше 100 км/ч не стоит ввиду запаздываний на поворот очень длинного руля, равно как на ощутимые кузовные крены. А они, кстати, здесь побольше, чем у обычного "Хантера", поскольку клиренс увеличен с 210 до 241 мм.

А вот в тяги к рысканию, свойственной некоторым другим уазовским моделям, я в "Хантере" не обнаружил. Он на удивление четко держит траекторию на скоростной прямой. Тормозная динамика также оказалась вполне приемлемой, а усилие на педали внятное и адекватное. А еще здесь есть ABS, что добавляет уверенности на скользких покрытиях.

Плавность хода на хорошем асфальте тоже неплоха. Отсюда вывод - встал в правый или средний ряд, и держи свои крейсерские 90 или 100 км/ч, пока не доберешься до главной цели - конечно же, бездорожья, для покорения которого эта модель и создавалась.

Фото: Борис Захаров

Однако о внедорожных подвигах расскажу чуть позже. Что же касается эксплуатации внедорожника в городе и его окрестностях, то сталкиваешься с досадными огрехами, проистекающими из архаичного конструктива. Прежде всего, как и у многих не самых современных "рамников", у "Хантера" очень велик радиус разворота. Разворачиваться на небольшом пятачке приходится в несколько приемов, активно работая рулем, точно штурвалом яхты.

Фото: Борис Захаров

Второй малоприятный момент связан с обзорностью, которую умаляет сразу несколько факторов. Коробчатый кузов имеет большую степень остекления. Казалось бы, жаловаться на узость сектора обзора не приходится. Ан нет - мешают те самые сдвижные многосекционные форточки передних дверей.

Фото: Пресс-служба премии "Автомобили года в России".
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Ввиду не самой эффективной системы вентиляции, эти элементы регулярно запотевают, а бывает, что покрываются инеем в холодную погоду, каплями дождя или попросту загрязняются. В таких условиях при левом или правом повороте приходится сдвигать одну из тугих створок и смотреть на поток в образовавшуюся бойницу. Стеклоочистители ветрового стекла тоже, мягко говоря, не самые эффективные. Одним словом, при осадках и перепаде температур при маневрировании нужно быть вдвойне осторожным.

В своей стихии
Фото: Борис Захаров

Разумеется, стоит съехать с асфальта, и вы сразу забываете об известных эргономических недостатках и погружаетесь с головой в джиперскую нирвану.

Фото: Hunkt
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Удовольствие получаешь прежде всего от удивительной всеядности подвески. Такой "Хантер" сглаживает всевозможные изъяны грунтовок, будто утюгом. На основательно разбитом асфальте можно не снижать скорость. В полях на буграх и ямах "Хантер" по-традиции "козлит", заставляя пассажиров держаться за поручни и кресла. Короткие передачи "механики" на "оффроуде" становятся плюсом. Тяги хватает по сути всегда.

Отличной кузовной геометрии, как ни крути, не отнять, а наш герой к тому же, напомним, снабжен мощнейшей защитой рычагов в подвески и картера двигателя.

Фото: Борис Захаров

Блокировка центрального дифференциала и понижающий ряд передач дополнены в экспедиционном варианте задним блокируемым дифференциалом, что является мощным подспорьем при диагональном вывешивании, которого стандартный "Хантер" лишен. Иначе говоря, на сложном рельефе приподнятый "Хантер" с зубастой резиной BF Goodrich All-Terrain легче выбраться из глубокой колеи и взобраться на крутой подъем. Силовыми бамперами - хоть деревья вали, и их официально можно поддомкрачивать, если вы все же попали в грязевую ловушку. Электрическая лебедка, которую, не будем врать, мы в ходе теста не испытали, - еще один помощник на экстренный случай.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Одним словом, уазовцы предлагают любителям внедорожной эстетики и заядлым джиперам очень серьезный аппарат, который подготовлен для выездов на суровое бездорожье уже в базе. Не хватает разве что штатного шноркеля.

Приятно и то, что все это экспедиционное хозяйство не нужно регистрировать в ГИБДД - все сделано за вас. За все эти удовольствия просят 994 900 рублей. Еще 11 000 рублей придется доплатить за вариант окраски "серо-коричневый" или "хаки". С учетом столь масштабных внедорожных заводских доработок ценник выглядит вполне адекватным, он точно не отпугнет тех, кто знает, зачем покупает такую машину.

#УАЗ #тест-драйвы