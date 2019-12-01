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01.12.2019 17:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео с места падения автобуса в реку в Забайкалье

В Сети появилось видео с места падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае. По последним данным, в результате аварии погибли 19 человек, еще 21 пострадали.

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Судя по кадрам, снятым очевидцами, автобус рухнул на заледеневшее русло реки. Ранее в МЧС сообщили, что высота моста над рекой Куэнга составляет от 8 до 12 метров в различных участках русла. В результате падения крыша автобуса сильно деформировалась - оконные рамы полностью смяты по всей длине корпуса автобуса. Люди оказались зажаты между перевернутым остовом и льдом. На кадрах, снятых с самого моста, видно, что одно из задних двухскатных колес с левого борта деформировано. Как считают правоохранители, именно оно лопнуло в ходе движения, из-за чего водитель потерял управление и транспортное средство, протаранив ограждение моста, рухнуло вниз.

На кадры также попала сама спасательная операция, в ходе которых были спасены 26 человек. Специалисты МЧС вскрывали борта автобуса, чтобы добраться до придавленных пассажиров. Позже транспортное средство удалось перевернуть на колеса с помощью автокрана. В 13.00 по мск аварийно-спасательная операция была завершена. Всего в ликвидации последствий аварии участвовали 70 человек и 23 единицы спецтехники.

Напомним, авария произошла в 60 километрах от города Сретенска в Забайкальском крае. Рейсовый автобус Granbird, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск-Чита, потерял управление на мосту через реку Куэнга и рухнул в замерзшее русло. Как уточняет ТАСС со ссылкой на главу района Алексея Закурдаева, в рейсовом автобусе находились 40 пассажиров и водитель. Ранее сообщалось о 43 пассажирах, однако количество проданных билетов (40 штук) опровергает эту информацию.

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В результате аварии погибли 19 человек, еще 22 пострадали. Из них госпитализировали 18 человек, еще четверым удалось самостоятельно выбраться из автобуса. Как ранее писала "РГ", состояние большинства госпитализированных пассажиров оценивается как средней степени тяжести. Они эвакуированы в Сретенскую, Шиликинскую и Нерченскую больницы. На 14.00 по мск состояние четырех пациентов оценивалось как тяжелое. Их планировали транспортировать в Читу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, ход расследования возьмет на контроль центральный аппарат ведомства. Прокуратура и Ространснадзор также проводят проверки. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой предпринять все меры для оказания помощи пострадавшим, а также родственникам погибших. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также связалась с краевым омбудсменом Николаем Каргиным и попросила оказать содействие в помощи пострадавшим.

Происшествия ЧП ДТП ДФО Забайкальский край В Забайкалье перевернулся автобус РГ-Видео
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Опубликовано видео с места падения автобуса в реку в Забайкалье
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