Финансисты всего мира выдохнули с облегчением после того, как конец прошлой недели ознаменовался согласованием первой фазы торговой сделки между Америкой и Китаем. Ведь неопределенность из-за торгового противостояния двух гигантов вот уже полтора года штормила мировые рынки, а под каток тарифной войны попали товары на сумму полтриллиона долларов.

Американские фондовые индексы (Dow Jones, Nasdaq, S&P500) на бирже в Нью-Йорке отреагировали на новость об успехе переговоров с оптимизмом и подросли примерно на 0,7-0,8 процента. А глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила надежду на снижение глобальной торговой напряженности.

Разрядка пришла буквально в последний момент, ведь до этого все шло к очередному витку эскалации торговой войны. К 15 декабря президент США Дональд Трамп угрожал ввести 15-процентные пошлины на китайские товары, объем импорта которых в США составляет 160 миллиардов долларов в год, если Пекин не пойдет на уступки по сделке. Речь шла о потребительских товарах, включая смартфоны, ноутбуки, игровые приставки и игрушки, что могло ударить и по кошелькам американских покупателей. Власти КНР в свою очередь собирались ввести ответные тарифы на производимые в Америке автомобили, запчасти к ним и другие товары.

Но в пятницу Трамп в своем "Твиттере" объявил о согласовании "очень большой первой фазы" сделки. Глава Белого дома не скупился на комплименты в свой адрес, всячески демонстрируя, сколь успешна эта сделка для Америки. По его словам, Китай согласился на "многие структурные перемены в торговле", включая обязательства по закупкам у США сельскохозяйственной продукции и энергии. По данным газеты The Wall Street Journal, Китай только за следующий год закупит у американских фермеров продукции на 50 миллиардов долларов. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что за два года экспорт американских товаров в КНР подрастет на 200 миллиардов долларов, что позволит снизить болезненный для Вашингтона торговый дефицит. При этом США пока оставят в силе большую часть пошлин на товары из Поднебесной.

Но и в Пекине заявляют о собственном успехе. Для Китая было важно остановить войну пошлин, и это получилось. А замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что теперь введенные в последние полтора года в рамках торговой войны тарифы будут поэтапно снижаться. Первая волна снижения планируется уже через 30 дней. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что сейчас дорабатываются финальные детали, а подписание первой фазы сделки планируется на январь 2020 года. Соглашение бессрочное, состоит из девяти глав.

Критики президента США сразу бросились наперебой утверждать, что сделка - пустышка, в которой нет ничего глобального. По их мнению, сделка сводится к соглашению о закупках американской сельскохозяйственной продукции в обмен на отмену пошлин, в то время как многие другие вопросы затрагиваются не столь глубоко. Это, например, вопросы защиты интеллектуальной собственности, ставшие одним из предлогов для развязывания торговой войны.

Почему сделку удалось заключить именно сейчас? Ведь на первый взгляд особого повода для оптимизма не было. В последние недели обе стороны обменивались колкостями, а дополнительно отношения осложнились из-за той поддержки, которую США высказали участникам массовых беспорядков в Гонконге, что разозлило Пекин.

Но такие заявления во многом - политический театр, в то время как реальность гнала обе стороны к компромиссу. Китаю последствия торговой войны давались непросто. Последние 12 месяцев экспорт из Поднебесной поступательно снижался, а его объемы в США за год рухнули на внушительные 23 процента. В результате администрации Дональда Трампа удалось снизить торговый дефицит до показателей 2017 года. Аналитики S&P отмечали, что "у Трампа не было особых причин идти на снижение ставок, поскольку давление на КНР работает".

В то же время, чтобы Трамп ни говорил про то, что сделка гораздо нужнее властям Китая, она и ему самому была необходима позарез. Недаром он сразу же заявил о готовности начать переговоры по второй фазе сделки, хотя еще недавно с демонстративной небрежностью пробросил мысль о том, что вообще лучше отложить согласование до периода после выборов 2020 года, где ему предстоит бороться за переизбрание. Если Трамп их выиграет, то он действительно мог бы вести себя тверже на переговорах, поскольку все его электоральные задачи были бы решены. Но для этого надо выиграть, а чтобы выиграть, ему нужны успехи. И, поскольку на внутренней арене практически все его начинания блокируют непримиримые противники из демократической партии, президенту США остается искать удачи во внешней и торговой политике, где у него больше полномочий на самостоятельные решения.

Последствия противостояния с КНР болезненно ощущались в самих США. Например, застопорилось создание рабочих мест в американском промышленном секторе, который бурно рос после избрания Трампа. Тревожные показатели фиксировались и в сельскохозяйственном секторе.

Наконец, явно не случайным было то, что об успехе переговоров Трамп заявил в тот день, когда его противники утвердили в юридическом комитете Палаты представителей США обвинения по процессу импичмента главы Белого дома. Получается, что демпартия по сути подсобила Китаю, ведь из-за давления своих противников Трамп вынужден идти на компромисс.

И это давление будет только усиливаться. На следующей неделе, как ожидается, по этим обвинениям проголосует и полный состав Палаты представителей. В воскресенье газета The New York Times выпустила редакционную статью с прямолинейным заголовком, больше напоминающим пропагандистские брошюры: "Impeach", то есть с прямым призывом к импичменту президента. С такими статьями вышли и другие крупные издания, включая Los Angeles Times, The Washington Post, USA Today.

Если читать американскую прессу, то может сложиться впечатление, что против Трампа скоро восстанет буквально вся Америка, невзирая на все его внешнеторговые свершения. Но переоценивать эту истерию не стоит. Напомним, что и во время предвыборной кампании-2016 почти все крупнейшие СМИ страны выходили с редакционными статьями, в которых пророчили все мыслимые катастрофы в случае избрания Трампа и призывали американцев не отдавать за него свои голоса.

Но выборы в 2016 году наглядно показали, что огромная масса американцев не верит ни местной элите, ни прессе, которые искусственно навязывают им свою повестку, нередко игнорируя проблемы, реально затрагивающие жизнь рядовых граждан. Сделка с Китаем - как раз из таких свершений, которые вызовут прилив энтузиазма у избирателя Трампа в американской глубинке. Поэтому, как отмечает агентство Bloomberg, "в краткосрочной перспективе это победа для Трампа".