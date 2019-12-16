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16.12.2019 11:00
Рубрика: Легковые авто

Как быстро снять усталость при длительной езде

Текст: Николай Грищенко
Фото: МВД России Фото: МВД России
Фото: МВД России

Профессиональные водители знают, что народные методы борьбы с усталостью, такие как пение, попытки сменить позу и различные прихлопывания, подпрыгивания и потирания бесполезны в борьбе с сонливостью.

Фото: iStock
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"Водителю следует избегать длительного нахождения за рулем без перерыва и не только совершать остановки раз в 2-3 часа, чтобы размяться, но и поспать хотя бы на протяжении 15-20 минут", - сообщил "РГ" кандидат медицинских наук Дмитрий Липатов.

Выспаться и восстановить силы помогает правильное дыхание и полное расслабление тела. Для быстрого погружения в сон необходимо откинуться на спинку кресла, расставить ноги параллельно друг другу, руки скрестить на груди, а также подбородок опустить на грудь. После этого необходимо закрыть и расслабить глаза, челюсть, губы и язык, опустить плечи вниз, дышать медленно и глубоко.

"Дополнительно расслабиться также помогает техника дыхания "4-7-8". Ее суть заключается в том, чтобы четыре секунды спокойно вдыхать через нос, затем на семь секунд задержать дыхание, а потом неторопливо выдохнуть через рот в течение восьми секунд. Эта техника замедляет сердечный ритм и понижает температуру тела", - сообщил врач.

Кстати

Во время Великой Отечественной войны водители, которые ездили на полуторках через Ладожское озеро по Дороге жизни, крепили к потолку кабины обычный армейский котелок набитый гайками и болтами. Он не только гремел всю дорогу, не давая заснуть, но, если водитель засыпал, то бился головой об этот котелок и тут же просыпался.

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