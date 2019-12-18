Приедет ли в Россию кроссовер Kia XCeed

Компания Kia рассказала "Российской газете" о том, какие новинки ждут россиян в 2020 году.

В нашу страну корейцы точно привезут компактный кроссовер Seltos и новый внедорожник Mohave. Оба этих SUV уже прошли сертификацию, а Seltos даже начали собирать на заводе "Автотор". Впрочем, старт производства в Kia пока не подтверждают.

Салон Kia XCeed. Фото: Пресс-служба Kia.

Что касается кроссовера XCeed, который был представлен летом этого года, то появится ли он в России, вопрос пока открытый. Также отдельно марка расскажет о том, когда до отечественного рынка доберется новый Kia Optima. Накануне была представлена глобальная версия седана.

Судя по ОТТС, новый внедорожник Mohave будет продаваться у нас с 3-литровым турбодизелем D6EB-5 мощностью 249 л.с. в комплекте с 8-ступенчатым автоматом. Предыдущая версия автомобиля доступна по цене от 2 619 000 рублей. Естественно, что после рестайлинга внедорожник вряд ли подешевеет.

Seltos для российского рынка будут собирать на калининградском заводе "Автотор". Для новинки предусмотрены три двигателя и четыре типа трансмиссии.

В моторную гамму кроссовера вошли атмосферные двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра и турбированный агрегат 1,6. Первый выдает 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, второй - 149 л.с., а наддувный мотор - 177 л.с. Все они работают на 92-м бензине. Для базового агрегата предусмотрена механическая коробка передач с шестью ступенями, "автомат" либо "вариатор", а наддувный двигатель работает в тандеме с "роботом" с двумя сухими сцеплениями.

Полный привод будет доступен со всеми силовыми установками, при этом машина с турбомотором получит только исполнение 4x4. Ожидается, что Seltos будет чуть дороже бестселлера сегмента SUV Hyundai Creta.