В правительстве идет дискуссия о том, можно ли освободить малообеспеченные семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, сама она поддерживает такую идею, так как "разница в доходах у бедных и богатых очень высока". Но надо все просчитать и не скатываться к популизму, заявила Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24" в конце ноября.

С момента введения НДФЛ и до 2009 года действовало правило, по которому ко всем полученным доходам физлиц (независимо от регионального статуса) применялся стандартный вычет в размере 100 рублей, и он действовал до момента, пока сумма полученных доходов за календарный год не превышала 20 тысяч рублей. Этот вид вычета применялся автоматически работодателем ко всем доходам своих сотрудников, позволяя экономить в год на уплате НДФЛ 2600 рублей.

После 2009 года величина стандартного вычета была проиндексирована до 400 рублей, а не облагаемая налогом сумма дохода за год - до 40 тысяч рублей, что соответствовало освобождению от уплаты НДФЛ в годовом эквиваленте 5200 рублей. Правило действовало до 2012 года.

- На протяжении семи лет в законодательстве не предусматривалось применение вычетов в отношении сумм доходов ниже прожиточного минимума (за исключением действующих вычетов по НДФЛ на детей), - напоминает доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

По его мнению, идея возврата социальной составляющей налоговой функции по НДФЛ является более чем разумной.

- За последние пять лет к теме периодически возвращались, но не могли определиться с уровнем получаемого необлагаемого дохода жителями в разрезе тех регионов, где уровень жизни малообеспеченных слоев населения ниже среднего значения по стране. Одним из механизмов возврата к применению стандартного вычета по НДФЛ в отношении малообеспеченных граждан является подход, по которому на уровне каждого субъекта РФ может быть применено решение об установлении необлагаемой суммы НДФЛ, ежегодно корректируемое на уровень инфляции в стране. В данном случае региональные власти самостоятельно принимают данное правило. Такой подход более чем справедлив, поскольку не опирается на усредненные показатели по всей стране, - полагает Ахмадеев.

В мире много стран, где есть льготы по налогам для малоимущих - Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Кипр, Финляндия, Франция, Швейцария и другие страны, среди них и страны Восточной Европы.

С другой стороны, обращает внимание директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, есть много стран, где бедные не исключены из-под налогообложения и где к ним применяется пониженная, но не нулевая ставка. Это, например, Испания, Италия, Канада, Польша, Словакия, США, Новая Зеландия и другие страны.

- Введение налоговых льгот для бедных фактически означает введение прогрессивной шкалы налогообложения, когда до определенного уровня дохода ставка НДФЛ равна нулю, а при доходе выше порогового значения становится 13% или более, - подчеркивает он. Возврат к прогрессивной шкале, по его мнению, приведет к росту числа псевдобедных. Бизнес начнет понижать зарплаты низкооплачиваемых сотрудников, чтобы вывести их в зону, не облагаемую НДФЛ, и сэкономить на фонде оплаты труда.

Резко вырастет нагрузка и на налоговые органы, которые должны будут собирать и обобщать информацию о доходах из разных источников, чтобы вести комплексный учет доходов населения для предоставления льгот. "Параллельно увеличится объем зарплат в конвертах, так как зарплата наличкой получит дополнительный экономический стимул, - говорит Алексей Зубец. - Упадет средняя зарплата в стране, так как у предпринимателей появится стимул снижать ее до порога исключения из-под НДФЛ". Он считает, что бороться с бедностью стоит "не игрой с налоговыми ставками, а повышением минимального уровня оплаты труда и минимальных пенсий хотя бы в два раза к нынешнему уровню".

- Государство понимает, что взыскание налога с малообеспеченных категорий приводит к росту нищеты и необходимости тратить деньги на пособия по бедности. Нам давно пора перейти к этой практике. Надо увеличить и налогообложение для тех, кто получает свыше 500 тысяч в месяц, установив ставку в 15%, - уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Да, это может отразиться на доходах бедных регионов, но при этом сократит и их расходы на социальную помощь. А в рамках перераспределения доходной базы можно было бы установить практику, при которой для профицитных регионов зачисление в региональные бюджеты НДФЛ идет по ставке 13% , а 2% Минфин перечисляет в пользу бедных регионов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце ноября заявлял, что это "очень чувствительная тема", которая требует тщательного изучения. "Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей могут посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили",- сказал он. По его словам, над этой идеей надо еще подумать, но она "в принципе" остается. Новый виток дискуссии дал в сентябре глава ВТБ Андрей Костин, который предложил освободить малоимущих от НДФЛ.

Цитата

Дмитрий Медведев, председатель правительства о целесообразности освобождения малоимущих от НДФЛ:

Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим.

Исследование

Чем ниже налоги, тем активнее их платят

- Стоит сократить теневую занятость, и подоходный налог можно будет сократить с 13 до 11%. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Количество людей в России, которые не платят налоги с зарплат, достигло 13 млн человек, или 18% от всего трудоспособного населения, показало исследование НКР. Практически пятая часть доходов россиян остается вне поля видимости для проверяющих органов. НКР провело сравнительную оценку формальной и неформальной занятости в России, основываясь на данных Федеральной налоговой службы (ФНС) о заработной плате, с которой уплачен НДФЛ, и данных Росстата о занятости в экономике.

Выяснилось, что в среднем по стране работающих налогоплательщиков в подсчетах ФНС на 22% меньше, чем занятых, согласно данным Росстата. По оценке ФНС, тех, кто так или иначе платит НДФЛ, насчитывается 58,9 млн человек. В то же время Росстат оценивает количество занятых в экономике (то есть работающих) россиян в 72,3 млн человек. Наименьшее соотношение налогоплательщиков и занятых наблюдается в Республике Дагестан - 30%, а наибольший показатель зарегистрирован в Ненецком автономном округе - 231%.

В 22 регионах доля неучтенных тружеников превышает 30%, а в Дагестане даже 70%: часть жителей остаются невидимыми для налоговых органов по месту прописки, ввиду того что они платят налоги в бюджеты других регионов или являются неформально занятыми.

Если каждый россиянин с зарплатой в конверте имеет средний для региона доход, то в бюджет не поступает около 3 триллионов рублей - 0,9 триллиона доходов от НДФЛ и 2 трлн со взносов во внебюджетные фонды. "Если перевести такие серые зарплаты в поле видимости государства, то оно смогло бы снизить ставку НДФЛ с 13 до 11%", - считают авторы исследования. Реально ли это? "Заманчивая идея: меньше платить всегда лучше, чем больше. Но из 13 млн злостных неплательщиков НДФЛ нужно вычесть 5 млн не работающих по разным причинам (больные, асоциальные элементы). Уже станет меньше людей, которые скрывают доходы. Однако от налогов ведь уходят не от хорошей жизни, а для того, чтобы хоть как-то выжить, - рассуждает Александр Сафонов. - С другой стороны - спрос рождает предложение. Маленькие зарплаты и пенсии рождают спрос на дешевые услуги, которые возможно оказывать без НДФЛ и соцвзносов. Как обьяснить бабушке, что теперь вспахать огород или починить кровлю будет дороже, потому что людям, которые эти услуги оказывают, надо заплатить налоги? Для занятости, пусть и теневой, сейчас любые эксперименты, на мой взгляд, не очень уместны. Можем рабочие места потерять, безработицу нарастить и налогов не собрать".

Если зарплаты вывести из тени, то НДФЛ можно снизить до 11 процентов, но зачем им оттуда выходить, вопрошает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: "Для получения белой пенсии или чтобы брать кредиты? Раз люди продолжают получать зарплату в конвертах, значит, их это вполне устраивает". По его мнению, если государство найдет новые реальные стимулы работать вбелую, тогда можно будет не только снизить ставку НДФЛ, но и отменить его для беднейшей части населения.

В принципе, чем меньше налоги, тем активнее их платят, уверен Алексей Зубец: "В 90-е годы у нас была прогрессивная ставка налогообложения, причем нижнее ее значение составляло 12%, а верхнее достигало 35%. Когда ее отменили, налоговые органы отчитались о росте сборов НДФЛ на 45% за счет вывода доходов населения из тени".