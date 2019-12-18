По ее словам, сама она поддерживает такую идею, так как "разница в доходах у бедных и богатых очень высока". Но надо все просчитать и не скатываться к популизму, заявила Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24" в конце ноября.
С момента введения НДФЛ и до 2009 года действовало правило, по которому ко всем полученным доходам физлиц (независимо от регионального статуса) применялся стандартный вычет в размере 100 рублей, и он действовал до момента, пока сумма полученных доходов за календарный год не превышала 20 тысяч рублей. Этот вид вычета применялся автоматически работодателем ко всем доходам своих сотрудников, позволяя экономить в год на уплате НДФЛ 2600 рублей.
После 2009 года величина стандартного вычета была проиндексирована до 400 рублей, а не облагаемая налогом сумма дохода за год - до 40 тысяч рублей, что соответствовало освобождению от уплаты НДФЛ в годовом эквиваленте 5200 рублей. Правило действовало до 2012 года.
- На протяжении семи лет в законодательстве не предусматривалось применение вычетов в отношении сумм доходов ниже прожиточного минимума (за исключением действующих вычетов по НДФЛ на детей), - напоминает доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.
По его мнению, идея возврата социальной составляющей налоговой функции по НДФЛ является более чем разумной.
- За последние пять лет к теме периодически возвращались, но не могли определиться с уровнем получаемого необлагаемого дохода жителями в разрезе тех регионов, где уровень жизни малообеспеченных слоев населения ниже среднего значения по стране. Одним из механизмов возврата к применению стандартного вычета по НДФЛ в отношении малообеспеченных граждан является подход, по которому на уровне каждого субъекта РФ может быть применено решение об установлении необлагаемой суммы НДФЛ, ежегодно корректируемое на уровень инфляции в стране. В данном случае региональные власти самостоятельно принимают данное правило. Такой подход более чем справедлив, поскольку не опирается на усредненные показатели по всей стране, - полагает Ахмадеев.
В мире много стран, где есть льготы по налогам для малоимущих - Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Кипр, Финляндия, Франция, Швейцария и другие страны, среди них и страны Восточной Европы.
С другой стороны, обращает внимание директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, есть много стран, где бедные не исключены из-под налогообложения и где к ним применяется пониженная, но не нулевая ставка. Это, например, Испания, Италия, Канада, Польша, Словакия, США, Новая Зеландия и другие страны.
- Введение налоговых льгот для бедных фактически означает введение прогрессивной шкалы налогообложения, когда до определенного уровня дохода ставка НДФЛ равна нулю, а при доходе выше порогового значения становится 13% или более, - подчеркивает он. Возврат к прогрессивной шкале, по его мнению, приведет к росту числа псевдобедных. Бизнес начнет понижать зарплаты низкооплачиваемых сотрудников, чтобы вывести их в зону, не облагаемую НДФЛ, и сэкономить на фонде оплаты труда.
Резко вырастет нагрузка и на налоговые органы, которые должны будут собирать и обобщать информацию о доходах из разных источников, чтобы вести комплексный учет доходов населения для предоставления льгот. "Параллельно увеличится объем зарплат в конвертах, так как зарплата наличкой получит дополнительный экономический стимул, - говорит Алексей Зубец. - Упадет средняя зарплата в стране, так как у предпринимателей появится стимул снижать ее до порога исключения из-под НДФЛ". Он считает, что бороться с бедностью стоит "не игрой с налоговыми ставками, а повышением минимального уровня оплаты труда и минимальных пенсий хотя бы в два раза к нынешнему уровню".
- Государство понимает, что взыскание налога с малообеспеченных категорий приводит к росту нищеты и необходимости тратить деньги на пособия по бедности. Нам давно пора перейти к этой практике. Надо увеличить и налогообложение для тех, кто получает свыше 500 тысяч в месяц, установив ставку в 15%, - уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Да, это может отразиться на доходах бедных регионов, но при этом сократит и их расходы на социальную помощь. А в рамках перераспределения доходной базы можно было бы установить практику, при которой для профицитных регионов зачисление в региональные бюджеты НДФЛ идет по ставке 13% , а 2% Минфин перечисляет в пользу бедных регионов.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце ноября заявлял, что это "очень чувствительная тема", которая требует тщательного изучения. "Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей могут посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили",- сказал он. По его словам, над этой идеей надо еще подумать, но она "в принципе" остается. Новый виток дискуссии дал в сентябре глава ВТБ Андрей Костин, который предложил освободить малоимущих от НДФЛ.
Дмитрий Медведев, председатель правительства о целесообразности освобождения малоимущих от НДФЛ:
Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим.
Чем ниже налоги, тем активнее их платят
- Стоит сократить теневую занятость, и подоходный налог можно будет сократить с 13 до 11%. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
Количество людей в России, которые не платят налоги с зарплат, достигло 13 млн человек, или 18% от всего трудоспособного населения, показало исследование НКР. Практически пятая часть доходов россиян остается вне поля видимости для проверяющих органов. НКР провело сравнительную оценку формальной и неформальной занятости в России, основываясь на данных Федеральной налоговой службы (ФНС) о заработной плате, с которой уплачен НДФЛ, и данных Росстата о занятости в экономике.
Выяснилось, что в среднем по стране работающих налогоплательщиков в подсчетах ФНС на 22% меньше, чем занятых, согласно данным Росстата. По оценке ФНС, тех, кто так или иначе платит НДФЛ, насчитывается 58,9 млн человек. В то же время Росстат оценивает количество занятых в экономике (то есть работающих) россиян в 72,3 млн человек. Наименьшее соотношение налогоплательщиков и занятых наблюдается в Республике Дагестан - 30%, а наибольший показатель зарегистрирован в Ненецком автономном округе - 231%.
В 22 регионах доля неучтенных тружеников превышает 30%, а в Дагестане даже 70%: часть жителей остаются невидимыми для налоговых органов по месту прописки, ввиду того что они платят налоги в бюджеты других регионов или являются неформально занятыми.
Если каждый россиянин с зарплатой в конверте имеет средний для региона доход, то в бюджет не поступает около 3 триллионов рублей - 0,9 триллиона доходов от НДФЛ и 2 трлн со взносов во внебюджетные фонды. "Если перевести такие серые зарплаты в поле видимости государства, то оно смогло бы снизить ставку НДФЛ с 13 до 11%", - считают авторы исследования. Реально ли это? "Заманчивая идея: меньше платить всегда лучше, чем больше. Но из 13 млн злостных неплательщиков НДФЛ нужно вычесть 5 млн не работающих по разным причинам (больные, асоциальные элементы). Уже станет меньше людей, которые скрывают доходы. Однако от налогов ведь уходят не от хорошей жизни, а для того, чтобы хоть как-то выжить, - рассуждает Александр Сафонов. - С другой стороны - спрос рождает предложение. Маленькие зарплаты и пенсии рождают спрос на дешевые услуги, которые возможно оказывать без НДФЛ и соцвзносов. Как обьяснить бабушке, что теперь вспахать огород или починить кровлю будет дороже, потому что людям, которые эти услуги оказывают, надо заплатить налоги? Для занятости, пусть и теневой, сейчас любые эксперименты, на мой взгляд, не очень уместны. Можем рабочие места потерять, безработицу нарастить и налогов не собрать".
Если зарплаты вывести из тени, то НДФЛ можно снизить до 11 процентов, но зачем им оттуда выходить, вопрошает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: "Для получения белой пенсии или чтобы брать кредиты? Раз люди продолжают получать зарплату в конвертах, значит, их это вполне устраивает". По его мнению, если государство найдет новые реальные стимулы работать вбелую, тогда можно будет не только снизить ставку НДФЛ, но и отменить его для беднейшей части населения.
В принципе, чем меньше налоги, тем активнее их платят, уверен Алексей Зубец: "В 90-е годы у нас была прогрессивная ставка налогообложения, причем нижнее ее значение составляло 12%, а верхнее достигало 35%. Когда ее отменили, налоговые органы отчитались о росте сборов НДФЛ на 45% за счет вывода доходов населения из тени".