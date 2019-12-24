В республике начали проверку безопасности гидротехнических сооружений. Всего их 75, и 38 из них правительственная комиссия региона включила в число потенциально опасных. А 23 можно отнести к особо опасным, так как сейчас никто не проводит их технического обслуживания.

В Дагестане 75 гидросооружений, но только половина из них являются полностью безопасными. Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Некоторые объекты построены более 20 лет назад, но до сих пор нет достоверных данных об их прочности и надежности. Учитывая частые паводки в регионе, ситуация может иметь катастрофические последствия. Это подтверждают и цифры прошлых лет. Так, в 2002 году затопило Бабаюртовский и Кизлярский районы, ущерб тогда составил 2,5 миллиарда рублей.

Как сообщил заместитель руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Магомед Ахмедов, в нынешнем году прошло 47 проверок гидротехнических сооружений, выявлено свыше тысячи нарушений, при этом взыскано всего 1,2 миллиона рублей штрафов. По его словам, к первому классу опасности относятся Чиркейское водохранилище и Тишиклинская дамба, которая предназначалась для защиты от затопления долины реки Шура-Озень и орошения сельскохозяйственных угодий.

Министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев отметил, что сейчас из-за своего состояния она практически не используется по прямому назначению. Хотя если отремонтировать это сооружение, то вода самотеком может дойти до Каякентского района, расположенного в нескольких десятках километров от нее. Всего водовод способен обеспечить поливной водой до 30 тысяч гектаров земель.

В Дагестанском филиале РусГидро корреспонденту "РГ" рассказали, что нарушения, выявленные на гидротехнических сооружениях (ГТС) республики, не касаются деятельности компании, объекты которой имеют действующие декларации безопасности. ГТС предприятия расположены только в бассейне реки Сулак, на реке Терек таковых нет. Директор филиала Тимур Гамзатов пояснил, что все ГЭС эксплуатируются в штатном режиме в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством и регламентами Ростехнадзора.

Что касается Тишиклинской дамбы, то, по словам Гамзатова, это сооружение длиной 1290 метров и высотой 28 никогда не находилось в собственности РусГидро:

- В разное время она стояла на балансе Комитета по водному хозяйству при Совете Министров РСФСР, Управления эксплуатации водохранилищ Дагестанской АССР, Федерального государственного учреждения по водному хозяйству Республики Дагестан "Дагводресурсы", села Чиркей Буйнакского района. К сожалению, на протяжении многих лет она должным образом не обслуживалась. Хотя филиал РусГидро неоднократно обращал внимание на проблему обеспечения надлежащей эксплуатации Тишиклинской дамбы.

Глава Дагестана Владимир Васильев также заявил, что состояние Чиркейского водохранилища и дамбы вызывает особую озабоченность властей:

- После передачи объекта в собственность поселения Чиркей нарушилась непрерывность эксплуатации гидротехнического сооружения. Сейчас дамба перешла в собственность республики и находится в эксплуатации "Дагводсервиса". Необходимо принять все меры для обеспечения надежности данного сооружения. Также в республике еще семь ГТС, эксплуатируемых собственниками или службами, у которых они находятся в оперативном управлении, но ненадлежащим образом. Эти объекты расположены в Бабаюртовском, Дербентском, Карабудахкентском, Буйнакском и Хасавюртовском районах.

По словам Магомеда Ахмедова, ситуация на Тишиклинской дамбе сейчас сдвинулась с мертвой точки: речь идет об устранении повреждений ее гребня и низового откоса, о восстановлении гидромеханического оборудования и электроснабжения объекта, об обеспечении защиты от проникновения посторонних лиц.

Что делать с Тишиклинской дамбой, обсуждали на днях на специальном заседании правительства республики. Как рассказал вице-премьер РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, водохранилище находится на высоте 355 метров:

- Заржавевший шлюз можно было бы отремонтировать, и несколько тысяч гектаров, которые находятся рядом, поливать. Но этого вовремя не сделали. Мы пригласили заместителя главного инженера компании "Ленгидропроект", который представил свое видение ситуации. Нужно построить вторую дамбу, чтобы вода доходила до Дербента или хотя бы до Каякентского района. Правительство республики сейчас прорабатывает варианты использования Тишиклинской дамбы. Это вопрос не одного дня, необходимо разработать проектно-сметную документацию, финансово-экономическое обоснование и изыскать соответствующие средства.

Еще один проблемный участок - защитная дамба на реке Сулак у села Нечаевка Кизилюртовского района: некоторые ее сооружения уже начали разрушаться, что создает угрозу прорыва. Кроме того, из-за некачественно проведенных строительных работ и халатности при приемке гидротехнического сооружения на реке Хала-Горк здешняя дамба начала пропускать воду, а местное водохранилище, которое также не обслуживается, самопроизвольно заполняется водой.

Оставляет желать лучшего и нынешнее состояние гидротехнических сооружений Каргалинского гидроузла, расположенного в Кизлярском районе. Объект имеет высокую социальную значимость, так как обеспечивает водой несколько районов республики. Сегодня ГТС находятся в аварийном состоянии, их реконструкция включена в государственную программу развития сельского хозяйства. Модернизация сооружений, построенных в основном в 1937 году, в том числе плотины на реке Терек, шлюза-регулятора и земляной плотины, позволит в дальнейшем избежать потерь, которые вынуждены нести сельхозпредприятия во время нереста рыбы.

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов заявил о том, что будут использованы все возможные программы для скорейшей и качественной реконструкции Каргалинского гидроузла. Здесь необходимо полностью заменить ограждения и часть электрооборудования подъемных механизмов, установить осветительные столбы. На железобетонных конструкциях требуется восстановить разрушенный слой бетона, предварительно очистив арматуру от коррозии. А для беспрепятственного прохода рыбы и гарантированной подачи оросительной воды аграриями принято решение сделать рыбоходный канал, облицованный монолитным железобетоном, в обход плотины. Помимо этого, будет установлено сороудерживающее сооружение перед Каргалинским шлюзом.

Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации, и уже в следующем году начнутся строительные работы.

Еще одна организация, эксплуатирующая значительную долю гидротехнических сооружений республики, - ФГБУ "Минмелиоводхоз РД". На сегодняшний день из 33 водохозяйственных комплексов 15 не имеют декларации безопасности. По словам директора организации Залкипа Курбанова, обследование гидротехнических сооружений в рамках подготовки к поливному сезону ведется ежегодно, при этом все обнаруженные недостатки оперативно устраняются.

- Случаев затопления сельхозугодий или подтопления населенных пунктов за последние четыре года на наших объектах не зафиксировано. В последнее время на очистку каналов и реконструкцию объектов выделяются значительные средства, - заявил Курбанов.

Однако, по мнению главы региона, отсутствие ЧС нельзя назвать заслугой руководства организации.

- Важно работать на упреждение, не ожидая ЧП, - добавил Васильев. - В республике не должно быть гидротехнических сооружений, не отвечающих требованиям федерального законодательства. .

Кстати

22 декабря исполнилось 45 лет со дня пуска крупнейшей гидростанции Северного Кавказа - Чиркейской, в состав которой входит Тишиклинская дамба. Мощность ГЭС - 1000 мегаватт, за время эксплуатации она выработала почти 100 миллиардов киловатт-часов, что соответствует 15-летнему энергопотреблению Дагестана за 15 лет. Это гидростанция с самой высокой арочной плотиной в России - 232,5 метра.

Сегодня она является основной регулирующей электростанцией в Объединенной энергосистеме юга России, работая в пик нагрузок. Также ГЭС выполняет функции своеобразной "скорой помощи" в энергосистеме, позволяя в случае аварий на ТЭС быстро заместить выбывшую мощность. В рамках программы комплексной модернизации на ГЭС идет замена системы пуска гидрогенераторов, также планируется обновить большую часть оборудования и реконструировать гидротехнические сооружения, в результате чего мощность электростанции возрастет еще на 100 мегаватт.