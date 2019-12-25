Что принесли стране экономические нацпроекты в 2019 году

С японским акцентом

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" - наименее ресурсоемкий (на него в 2019 году запланировано 7,25 млрд рублей, а всего на шесть лет - 50,65 млрд), но его экономический эффект может быть самым сильным. За счет и создания новой производственной культуры (так, партнером проекта выступает "Тойота Моторс") он призван вывести из анабиоза рост производительности (в 2019 году ожидается на уровне 1,4%), на который завязаны зарплаты и прибыли, доведя его до 5% в год.

В нацпроекте уже участвуют 1125 предприятий - больше, чем предусматривает план на этот год (958)

Сложность проекта заключается в том, что он абсолютно новый и предприятия сами определяют, стоит ли участвовать в нем. Исключение фактически составят госкомпании - в правительство внесены директивы по разработке их собственных планов повышения производительности до 2024 года. "Мы ожидаем, что такая работа в госкомпаниях начнется уже в следующем году и обеспечит ежегодный 5% рост производительности труда без учета инфляции", - говорит представитель Минэкономразвития.

В нацпроекте уже участвуют 1125 предприятий - больше, чем предусматривает план на этот год (958), в него вовлечены 36 регионов, еще 21 досрочно присоединится до конца 2020 года, рассказал "РГ" представитель Минэкономразвития.

Ключевое направление - внедрение принципов бережливости и повышения операционной эффективности непосредственно на предприятиях несырьевых ("базовых") отраслей. Изначально к ним были отнесены обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт, затем добавлена сфера ЖКХ, рассматривается дальнейшее расширение отраслей. Достигнуть значительных результатов в этих отраслях сложнее, чем, например, в сфере торговли или IT, указывают в Минэкономразвития.

Для передачи предприятиям опыта созданы Федеральный (ФЦК) и 33 региональных центра компетенций. Работа экспертов ФЦК приносит первые результаты: растет скорость протекания производственных процессов, снижаются складские запасы, а выпуск увеличивается, говорит представитель Минэкономразвития. Статистика, позволяющая оценить реальный экономический эффект от нацпроекта в 2019 году, появится только к середине следующего года, после проверки ФНС годовой отчетности компаний.

11,4 миллиарда рублей кредитов получили, по данным на 16 декабря, 92 предприятия - участника нацпроекта по программе льготного кредитования для МСП

В рамках нацпроекта началось опережающее обучение работников, подверженных риску высвобождения в связи с модернизацией рабочих мест (направлены на переобучение и повышение квалификации 29 тысяч работников), обучение менеджмента по программе "Лидеры производительности" (1659 человек закончили обучение, 548 подали заявки), заработала обучающая программа экспортного акселератора Школы экспорта Российского экспортного центра (в нее вошли 162 компании, из них 11 уже заключили 14 экспортных контрактов).