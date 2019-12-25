Что принесли стране экономические нацпроекты в 2019 году

С японским акцентом
Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" - наименее ресурсоемкий (на него в 2019 году запланировано 7,25 млрд рублей, а всего на шесть лет - 50,65 млрд), но его экономический эффект может быть самым сильным. За счет и создания новой производственной культуры (так, партнером проекта выступает "Тойота Моторс") он призван вывести из анабиоза рост производительности (в 2019 году ожидается на уровне 1,4%), на который завязаны зарплаты и прибыли, доведя его до 5% в год.
Сложность проекта заключается в том, что он абсолютно новый и предприятия сами определяют, стоит ли участвовать в нем. Исключение фактически составят госкомпании - в правительство внесены директивы по разработке их собственных планов повышения производительности до 2024 года. "Мы ожидаем, что такая работа в госкомпаниях начнется уже в следующем году и обеспечит ежегодный 5% рост производительности труда без учета инфляции", - говорит представитель Минэкономразвития.
В нацпроекте уже участвуют 1125 предприятий - больше, чем предусматривает план на этот год (958), в него вовлечены 36 регионов, еще 21 досрочно присоединится до конца 2020 года, рассказал "РГ" представитель Минэкономразвития.
Ключевое направление - внедрение принципов бережливости и повышения операционной эффективности непосредственно на предприятиях несырьевых ("базовых") отраслей. Изначально к ним были отнесены обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт, затем добавлена сфера ЖКХ, рассматривается дальнейшее расширение отраслей. Достигнуть значительных результатов в этих отраслях сложнее, чем, например, в сфере торговли или IT, указывают в Минэкономразвития.
Для передачи предприятиям опыта созданы Федеральный (ФЦК) и 33 региональных центра компетенций. Работа экспертов ФЦК приносит первые результаты: растет скорость протекания производственных процессов, снижаются складские запасы, а выпуск увеличивается, говорит представитель Минэкономразвития. Статистика, позволяющая оценить реальный экономический эффект от нацпроекта в 2019 году, появится только к середине следующего года, после проверки ФНС годовой отчетности компаний.
В рамках нацпроекта началось опережающее обучение работников, подверженных риску высвобождения в связи с модернизацией рабочих мест (направлены на переобучение и повышение квалификации 29 тысяч работников), обучение менеджмента по программе "Лидеры производительности" (1659 человек закончили обучение, 548 подали заявки), заработала обучающая программа экспортного акселератора Школы экспорта Российского экспортного центра (в нее вошли 162 компании, из них 11 уже заключили 14 экспортных контрактов).
Малыши выросли
Ведомство признало, что за 2015-2018 годы так и не сформировалась устойчивая тенденция роста малого бизнеса. "Сейчас мы можем сказать, что численность работников, занятых в сфере МСП, изменялась незначительно - в диапазоне 18,9-19,3 млн человек. На 10 ноября 2019 года, по данным ФНС, показатель составил 19 млн человек (с учетом самозанятых).
Количество субъектов МСП оставалось примерно на одном уровне: 5,5-6 млн, одновременно число средних предприятий снизилось с 20,4 до 16,7 тысяч", - заявил на коллегии Счетной палаты аудитор Данил Шилков. Цель по росту числа занятых в секторе МСП до 20 млн человек к 2018 году не достигнута, и тем более сложно будет достичь следующей цели - 25 млн к 2024 году, как предписывает нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
В минэкономразвития уточнили, что сокращение числа субъектов МСП - это не всегда негативные новости. "Из Единого реестра вылетают подросшие средние предприятия. В этом году их было порядка 200. Мы это отмечаем как позитивный тренд", - рассказала глава департамента инвестполитики и развития предпринимательства министерства Милена Арсланова.
Алексей Кудрин, Председатель Счетной палаты о развитии МСП:
"Эта тема покрывает целый национальный проект и нас всех интересует, произойдет когда-то в этой сфере перелом или нет. Пока не происходит и даже не просматривается".
Сами сделаем
Финансирование нацпроекта "Наука" до 2024 года составит около 635 млрд рублей. Уже утверждены пять пилотных НОЦ, которые должны обеспечить разработку и внедрение передовых наукоемких технологий. В Нижегородской области ставка сделана на лазерные технологии, ядерные технологии, фотонику, цифровую экономику, IT-кластер.
Пермский НОЦ намерен работать по семи направлениям: твердые полезные ископаемые, углеводороды, энергетическое машиностроение, химические технологии, новые вещества и материалы, автоматизация и роботизация производств, экология и безопасность территорий. Конек Белгорода - сельское хозяйство. Здесь будут развивать пять направлений: селекционно-генетические исследования, клеточные технологии и генная инженерия; биотехнологии; производство продуктов питания и ветеринарных препаратов, хранение и переработка сельхозпродукции; цифровая трансформация АПК и ресурсосбережение; рациональное природопользование.
Западно-Сибирский НОЦ объединил работу сразу трех регионов: Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Они сконцентрировались на четырех направлениях: Арктике и качестве окружающей среды, цифровой трансформации нефтегазовой индустрии, биологической безопасности, а также индивидуализации в образовании. Кузбасский НОЦ наметил 11 направлений работы, в частности, чистые технологии добычи и переработки угля; цифровизация и роботизация заводов и горных работ, развитие передовой медицины; природоподобные технологии.
В первый год работы средства из федерального бюджета на эти проекты практически не выделялись - центры сами привлекли инвесторов. Но уже в начале следующего года Совет научно-образовательных центров рассмотрит уровень готовности и перспективы проектов каждого из пяти НОЦ и решит, как они будут финансироваться. Опыт "пилотов" учтут при отборе по конкурсу еще 10 НОЦ.
Кроме того, уже отобраны три генетических центра мирового уровня, на их поддержку за шесть лет пойдет более 11 млрд рублей. Ожидается, что будет создано 65 новых лабораторий, где, в частности, должны разработать новые линии сортов пшеницы, ячменя и картофеля с заданными свойствами, генетические технологии создания новых штаммов-продуцентов для промышленной биотехнологии. Будут разрабатываться новые технологии и препараты для персонализированной противоопухолевой терапии, инновационные методы лечения аутоиммунных патологий и т.д.
Несырьевой экспорт выбился из графика
Однако 2019 год стал не самым простым для российской внешней торговли вследствие "негативной конъюнктуры, торговых войн и протекционистских мер ряда стран", отмечает гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. "Физические объемы экспорта показывают небольшой рост. И этот год показателен с точки зрения диверсификации торговли, - говорит он. - Большой вклад в рост ННЭ внесло машиностроение, в том числе поставки легковых машин. Серьезно вырос экспорт масложировой продукции, минеральных удобрений, химической продукции, пищевой и перерабатывающей отрасли".
В 2018-м объем несырьевого экспорта достиг рекорда -150 млрд долларов, показав рост в 12%. План на 2019 год - 160 млрд, однако объемы останутся примерно на уровне прошлого года. Эксперты указывали на возможность роста на 2%, но если судить по результатам трех кварталов, даже такой результат все еще под вопросом, считает директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель.
Основными причинами стала рыночная конъюнктура - прежде всего, падение цен на сталь, цветные металлы, продукцию деревообработки, - нетарифные барьеры, динамика курсов валют.
"У некоторых товаров, которые занимают в структуре несырьевого экспорта значительную долю, ограничены возможности по наращиванию стоимостных объемов. Так, размер экспортной выручки от продажи черных и цветных металлов зависит от ценовой конъюнктуры на мировых рынках. В 2017-2018 годах цены росли - росла и экспортная прибыль российских металлургов. Сейчас рост цен прекратился - мы видим и стагнацию выручки. Сильная зависимость от мировых цен наблюдается и в сфере АПК. Меры господдержки в таких сферах необходимы, но они не могут дать существенного результата сразу", - поясняет Кнобель.
Несмотря на общее снижение темпов роста экспорта, есть успехи в секторе экспорта услуг, ранее отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Их объем удалось удержать на высоком уровне - в 2018-м на это сильно повлиял чемпионат мира по футболу.
По предварительным оценкам, объем поддержанного РЭЦ экспорта в 2019 году достигнет 17,5 млрд долларов, и это без учета нефинансовых мер поддержки. Так, в акселерационных программах приняли участие более 500 фирм, которые только собираются выйти на внешние рынки или хотят расширить географию.
"Также был заключен ряд соглашений, которые позволят в обозримом будущем значительно нарастить торговлю с перспективным и быстрорастущими рынками. Например, вместе со Сбербанком, ВЭБ.РФ и Gemcorp Capital LLP мы создали специальную платформу объемом 5 млрд долларов для финансирования торговли с Африкой", - сообщает Андрей Слепнев.
С января по октябрь РЭЦ поддержал 8,9 тысячи экспортеров. До конца года их число увеличится до 11 тысяч. Подавляющее большинство из них - представители малого и среднего бизнеса. Более тысячи компаний вышли при помощи РЭЦ на международные электронные торговые площадки.
В России начали создавать основу для цифрового будущего
Программу "Цифровая экономика" правительство утвердило летом 2017 года. Позже, в мае 2018-го президент Владимир Путин поручил придать ей статус национальной. Разделы программы трансформировали в федеральные проекты. На первом этапе их было шесть: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое госуправление". Позже стало известно, что будет еще и седьмой федеральный проект, связанный с развитием искусственного интеллекта. В ближайшее время его должно утвердить правительство.
Самым дорогим направлением программы станет информационная инфраструктура - 768,5 млрд рублей, еще 451,8 млрд планируется потратить на цифровые технологии, 235,6 млрд рублей - на цифровое госуправление, 138,6 млрд рублей - на кадры для цифровой экономики, 30,7 млрд рублей - на информационную безопасность, 1,6 млрд рублей понадобится на подготовку нормативного регулирования. Бюджет федерального проекта "Искусственный интеллект" пока не утвержден. Предположительно, он будет в пределах 120 млрд рублей.
"Цифровая экономика" - один из самых масштабных нацпроектов. 2019 год был для него подготовительным. Тем не менее, по словам главы Минкомсвязи Константина Носкова (руководит исполнением программы), некоторые результаты уже можно назвать.
"По инфраструктуре главное достижение - это запуск процесса подключения социально значимых объектов к интернету", - отмечает Носков.
Речь идет о школах и учреждениях среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях полиции, Росгвардии, пожарных частях, военкоматах, органах государственной власти и местного самоуправления.
В этом году доступ к высокоскоростному интернету получат 18 тысяч объектов. В каждом регионе для выбора подрядчиков проводились аукционы, тогда как раньше в подобных случаях назначался единственный исполнитель.
"Эта практика дала феноменальный эффект. Первоначально стояла задача завершить проект к 2024 году, потратив более 140 млрд рублей. Теперь же есть все основания считать, что мы сделаем все до конца 2021 года за 51 млрд рублей, то есть с экономией более чем в 92 млрд рублей, - подчеркивает Носков. - Отрадно, что победителями в аукционах на подключение соцобъектов к интернету стали не только федеральные, но и региональные компании, хотя были опасения, что они вообще не придут на аукционы, либо не справятся с обязательствами, которые на себя возьмут".
В 2019 году были запущены пилотные зоны по развитию сетей пятого поколения (5G). Сейчас операторы реализуют экспериментальные проекты по созданию сетей связи 5G в полосах радиочастот 4800-4990 МГц и 25,25-29,5 ГГц. Тем не менее сами компании неоднократно заявляли, что эти диапазоны могут использоваться лишь как дополнительные к основному - 3,4-3,8 ГГц. Именно он считается в России приоритетным, но сейчас используется министерством обороны и другими силовыми ведомствами.
"Вопрос конверсии радиочастотного спектра еще предстоит решить. Мы договариваемся с военными по поводу совместного использования ресурса. Дискуссия продолжится и в 2020 году", - уточнил глава Минкомсвязи.
Большая работа была проведена по проектам, связанным с развитием сквозных цифровых технологий, включая блокчейн, интернет вещей, большие данные и кванты. Госкомпании, выбранные кураторами этих направлений, разработали специальные "дорожные карты" развития технологий. Все семь карт уже утверждены.
Создание нормативной базы для "Цифровой экономики" запаздывает. "Законы, правительственные акты, которые мы готовим в рамках программы, зачастую принципиально ломают сложившиеся устои, поэтому их крайне сложно согласовывать, в том числе с бизнесом, - пояснил Константин Носков. - Пока полностью приняты только 4 закона, остальные на рассмотрении в Госдуме. Рассчитываем, что в весеннюю сессию большая часть из них будет принята. Еще часть нормативных актов находится на согласовании в правительстве".
Бюджет нацпрограммы "Цифровая экономика" в 2019 году - около 108 млрд рублей. Кассовое исполнение программы (за которое Минкомсвязь в ноябре критиковала Счетная палата), по итогам года составит более 80%, сообщили в ведомстве. Там пояснили, что авансирование по программе не предусмотрено, оплата происходит только по итогу выполненных работ. Сложная система управления, необходимость согласовывать проекты с участниками рынка не делают процесс проще, зато дают гарантию того, что интересы бизнеса при построении цифровой экономики будут учтены, подчеркнули в Минкомсвязи.
Максим Акимов, вице-премьер о нацпроекте "Цифровая экономика":
"Цифровая экономика" имеет сквозной, системный характер и создает основу для успешной реализации других национальных проектов".