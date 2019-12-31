Традиции новогодних обращений глав иностранных государств. Какие они

Великобритания

Традиция поздравлять нацию с Новым годом зародилась еще в первой половине XX века вместе со стремительным развитием средств массовой коммуникации - сначала радио, а потом телевидения. Ее родоначальницей стала Великобритания. В 1923 году первый генеральный директор BBC Джон Рейт предложил королю Георгу V выступить на Рождество по радио. Поначалу монарх скептически отнесся к крайне сомнительной, на его взгляд, инициативе - видимо, сказался пресловутый консерватизм англичан. Дело тронулось с места только спустя 10 лет. Его Величество сдался в 1932 году, подавшись на уговоры журналиста. Интересно, что текст первого обращения короля было поручено составить автору "Книги джунглей", Редьярду Киплингу, первому англичанину, получившему Нобелевскую премию по литературе. С 1939 года королевские радиообращения стали для жителей Туманного Альбиона традиционными. Даже король Георг VI, с детства страдавший от заикания, тем не менее, продолжил эту традицию. Именно этот сюжет лег в основу знаменитого фильма "Король говорит!", получившего множество кинонаград, в том числе четыре премии "Оскар".

Первое обращение королевы Елизаветы II было передано по радио в 1952 году, а по телевидению - в 1957 году. Обычно она старается не касаться политических событий, но в нынешнем году королева вспомнила непростой год для страны и короны, а также призвала к преодолению разногласий. Действительно, в уходящем году британцы, начиная с конца марта, безуспешно пытались найти формулу выхода из Евросоюза, в парламенте и обществе шли ожесточенные споры о Brexit, общество оказалось разделено напополам, и единственным выходом из тупика стала смена правительства, а затем - внеочередные выборы. Кроме того, и королевскую семью сотрясали скандалы, каких не случалось в уже много лет. "Разумеется, путь не всегда бывает гладким, и порой этот год казался довольно неровным, но небольшие шаги могут все изменить", - дипломатично сказала королева, которую цитирует BBC. Одновременно она напомнила и о радостных моментах уходящего года. "Двести лет спустя после того, как родилась моя прабабушка королева Виктория, принцу Филиппу и мне посчастливилось принять в нашу семью восьмого внука", - сказала монархиня, имея в виду рождение в мае 2019-ого сына герцогини Сассекской Меган и принца Гарри Арчи.

ФРГ

Первая в истории телевизионная трансляция рождественских и новогодних обращений состоялась в Германии. В 1952 году к нации обратился таким образом канцлер Конрад Аденауэр. В 1949-1969 годах с рождественским поздравлением выступал канцлер, а с новогодним - президент, а с 1970 года - наоборот. Обычно обращение канцлера записывают заранее и пускают в эфир вечером. 31 декабря 1986 года произошел курьезный случай: телеканал, как обычно, транслировал выступление бывшего тогда канцлером Гельмута Коля. Оно начиналось со слов: "Дорогие сограждане! В канун Нового 1986 года мы оглядываемся на год, который, несмотря на все трудности, был хорошим для большинства из нас". Внимательные зрители сразу заметили неправильную дату, да и текст показался знакомым. Как оказалось, телекомпания ARD по ошибке дала в эфир запись новогоднего поздравления Гельмута Коля от 31 января 1985 года. Руководство телеканала объяснило, что это произошло по ошибке, и 1 января 1987 года было показано верное обращение канцлера.

Обращение нынешнего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель будет показано вечером 31 декабря, но его содержание уже известно. Она призвала соотечественников к уверенности и готовности к переменам, пожелала немцам "смелости мыслить по-новому и силы уходить с известных путей". Кроме того, канцлер напомнила о глобальном потеплении и угрозах, исходящих от него. "Нашим детям и внукам придется жить с последствиями" деятельности или бездействия нынешнего поколения", - цитирует Меркель Deutsche Welle.

Франция

Новогоднее обращение французского президента Эмманюэля Макрона, как было подтверждено в его администрации, будет сделано вечером 31 декабря в 20:00 (22:00 мск - прим. "РГ"). Его будут транслировать основные телеканалы и радиостанции страны. Французы ждут выступление президента с нетерпением. Дело в том, что нынешний глава Пятой республики до сих пор не высказывался по поводу пенсионной реформы, вызвавшей массовые манифестации протеста, и предоставил заниматься урегулированием серьезного социального противостояния премьер-министру Эдуару Филиппу и его команде. В то время, как забастовочное движение длится уже более четырех недель, доставляя массу проблем особенно на транспорте, французы надеются, что в своем обращении Эмманюэль Макрон укажет пути выхода из нынешней кризисной ситуации. Как считает ряд местных политологов, президент может пойти на некоторые уступки, в частности, в отношении возраста выхода на пенсию.

Во Франции традиция новогоднего обращения главы государства к нации существует с конца 1959 года, и ее инициатором был тогдашний президент Шарль де Голль. Его выступление, которое передавали все телеканалы, а также радиостанции, было сделано в Елисейском дворце 31 декабря за несколько часов до наступления нового 1960 года. С тех пор этой традиции придерживаются все французские президенты. Обычно обращение записывается заранее и длится не более 10-12 минут. Однако в истории Пятой республики были и исключения. Так рекорд по продолжительности принадлежит Шарлю де Голлю: в 1962 году его обращение длилось 18 минут. Второе место принадлежит нынешнему президенту Макрону в 2017 году - 17 минут 50 секунд. А самое короткое поздравление произнес в 1970 году Жорж Помпиду - всего лишь три минуты и 45 секунд.

Италия

В Италии нет традиции провожать старый год под речь президента страны, а все потому, что, в отличие от Рождества, Новый год для жителей Апеннин не семейный праздник. Итальянцы живут по четкой установке "Natale con i tuoi e Capodanno con chi vuoi" - "Рождество со своими, а Новый год с кем хочешь". Для них встреча Нового года - это в большинстве случаев вечеринка в компании друзей, на которой наконец-то не нужно следовать никаким обязательным ритуалам и канонам. Кроме того, президент Италии, который обращается к народу в новогоднюю ночь, по конституции не имеет больших полномочий, в том числе и поэтому, как правило, это обращение больше напоминает тост, нежели подведение итогов.

Глава исполнительной власти на Апеннинах - премьер, который отчитывается перед народом, созывая за пару дней до наступления Нового года большую пресс-конференцию. В 90 процентах случаев из 100 эти встречи проходят чинно и по протоколу. Единственным отступлением от "сценария" за последнее десятилетие стал, пожалуй, "обмен любезностями" в 2010 году между тогдашним премьер-министром Сильвио Берлускони и Лукой Телезе - журналистом Il Fatto Quotidiano. Это издание всегда довольно предвзято относилось к Кавальере, поэтому Берлускони с присущим ему юмором напомнил журналисту, который еще не успел задать вопрос: "Если бы не было меня, вашей газеты уже бы не существовало", намекая на то, что Il Fatto Quotidiano продается только благодаря "жареным фактам" из жизни премьера и его окружения. Второй раунд продолжился после того, как Теле задал свой каверзный вопрос, процитировав длинный список сторонников Берлускони, которые, воспользовавшись своим положением, обзавелись элитным жильем или выгодно устроили своих родных и близких в госкомпании. На эти претензии Кавальере, который всегда отличался умением технично поставить на место своих оппонентов, не позволяя им выбить его из седла, обезоружил репортера своим философским ответом: "Конечно, такое поведение заслуживает порицания. Но, согласитесь, из ста человек всегда найдется кто-то, кто не так свят, как кажется. Такое может произойти и в рядах карабинеров (некоторые из них берут взятки, но при этом 86 процентов относятся к ним с уважением) и даже среди священников. Это случается лишь потому, что человек - существо несовершенное".

Япония

В Японии премьер-министр не выступает с новогодним обращением к народу. В Стране восходящего солнца этот праздник не имеет такого государственного и всенародного масштаба, как в России. Журналисты "Санкэй симбун" 31 декабря заметили главу японского правительства Синдзо Абэ в оживленном столичном районе Роппонги. Японский премьер был одет в джинсы, белый свитер и светло-бежевое пальто. Довольно непривычный образ для Синдзо Абэ, который, как правило, всегда в костюме и при галстуке. Политик прогуливался в сопровождении своей супруги Акиэ. Пара остановилась в отеле, по всей видимости, чтобы сменить обстановку и немного развеяться. Известно, что после непродолжительного моциона политик посетил фитнес-зал. Премьер-министр Японии восстанавливается от последствий тяжелого политического сезона. Так, 30 декабря он провел за игрой в гольф. Но все же, по некоторым данным, в начале 2020 года в прессе может появиться публикация от имени премьера Синдзо Абэ, в которой он коротко сформулирует политические и экономические задачи на очередной год.

Кроме того, 2 января 2020 года новый император Японии Нарухито со своей супругой Масако, по традиции, появятся перед публикой. Никаких особых заявлений по этому поводу сделано не будет. Монаршая чета трижды выйдет на специальный балкон, чтобы поприветствовать собравшихся у дворца людей. Ожидается, что компанию им составят отрекшийся 30 апреля 2019 года от престола и теперь уже почетный император Акихито со своей супругой Митико.