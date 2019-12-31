Самые запоминающиеся видео уходящего 2019 года

Хороший фильм, как утверждают многие маститые режиссеры, должен за два часа экранного времени хорошенько напугать своего зрителя, а еще - рассмешить и до слез растрогать.

Только тогда он сможет претендовать на объективное отражение нашей жизни. Снятые на видеорегистратор и выложенные на нашем ресурсе ролики, кажется, подпадают под эти критерии. В них много смешного и трогательного, а уж ужасов, драйва и снятых без дублеров трюков с авариями - хоть отбавляй.

Мы собрали десятку автомобильных видео, которые в уходящем году впечатлили и потрясли нас до глубины души. Давайте еще раз пересмотрим их и улыбнемся (или вздрогнем от ужаса)?

1. Что это - фейковое видео или настоящая трагедия? Машина ныряет в образовавшийся буквально на наших глазах провал в асфальте. Как оказалось, не фейк, а всего лишь разгильдяйство дорожников. 71 тысяча просмотров на сайте "РГ".

2. Торжество вселенской справедливости и молниеносное проявление кармы: новозеландский водитель проезжает перекресток на красный свет и тут же попадает в руки полиции. 85 тысяч просмотров.

3. И снова карма, неотвратимая и справедливая: дама оставила машину на парковке для инвалидов и потом не смогла выехать оттуда. 88 тысяч просмотров.

4. И еще одно кармическое воздаяние за совершенный проступок: воришка-мотоциклист похитил у девушки сумочку, но скрыться с места преступления не сумел. 93 тысячи просмотров.

5. Неосторожная покупательница перепутала педали и разбила разом три машины в автосалоне. 104 тысячи просмотров.

6. Можно ли сделать автомобильные колеса из дерева и остаться в живых, гоняя на этих колесах? Это выясняли американские видеоблогеры. И выжили, к немалому своему изумлению. 111 тысяч просмотров.

7. Человеческая лень, помноженная на водительское мастерство и природную смекалку. Итальянский шофер разгрузил фуру (не самосвал!) без помощи грузчиков и заслужил восхищение своей изобретательностью. 135 тысяч просмотров.

8. Виртуозное маневрирование и чувство габаритов своей машины показал владелец белой легковушки в Китае. Заблокированный на паркинге, он легко выбрался на свободу, не получив ни единой царапины. 187 тысяч просмотров.

9. Трудно не восхищаться этим чудом техники, еще труднее - не завидовать его счастливому владельцу, арабскому шейху. И есть чем восхищаться, согласитесь? Десять колес, двигатель объемом 15,2 л., более 600 лошадиных сил. 280 тысяч просмотров.

10. А наибольшие эмоции у читателей вызвала дама-нарушительница, объезжавшая пробку по обочине, на высокой скорости, да еще и в тумане. Ничего удивительного, что при такой плохой видимости она налетела на бетонный отбойник. 496 тысяч просмотров.

"Автопарк" поздравляет своих читателей с наступающими праздниками и желает им легкой дороги и ярких впечатлений в пути, а также традиционного "ни гвоздя, ни жезла".