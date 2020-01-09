Косачев оценил события первых дней 2020 года на Ближнем Востоке

События первых дней 20-х годов XXI века на Ближнем Востоке могу сравнить только с землетрясением. И по неожиданности происшедшего, и по непредсказуемости последствий. Уже ясно, и это однозначно хорошая новость, что в ближайшее время повторных толчков не последует. Но сдвиги тектонических плит геополитики налицо, и они будут еще долго давать себя знать. Вот они:

1. Война. В обозримом будущем войны между США и Ираном не будет - ни в ядерном, ни в гибридном варианте. Противникам удалось остановиться у края пропасти, разорвав взаимный круг обвинений в агрессии. Самое главное - произошло своего рода "обнуление" претензий, когда каждая из сторон считает себя победителем, каждая оставила за собой "последнее слово" и каждая анонсировала свои последующие действия только как "вынужденный и пропорциональный ответ" на действия оппонента. Следовательно, начинается новая игра - "кто первый моргнет", и эта игра по любому лучше новых авиаударов и новых атак на посольства (замечу в скобках, что сказанное распространяется только на действия государственных акторов, настроения в массах, особенно с иранской стороны, по-прежнему далеки от "обнуления"). Отдельная часть этой игры - "ядерная сделка", которую Вашингтон будет как ни в чем не бывало пытаться реанимировать на своих условиях, хотя Тегеран свои условия уж точно не сдаст теперь ни при каких обстоятельствах. Вопрос теперь в согласованности подходов остальных участников СВПД. И в судьбе санкций, разумеется.

2. Иран. Несмотря на физическое уничтожение одного из главных лиц во властной иерархии и взрывную реакцию общества на агрессию, Тегеран повел себя в высшей степени цивилизованно и не впал в соблазн трансформировать народный гнев в партизанскую войну. Подозреваю, что американские ястребы делали ставку именно на то, что пойдут ответные атаки на базы и посольства США и их союзников по всему миру, взрывы смертников и захваты заложников, что лишь подтвердит инкриминируемый Вашингтоном "террористический" характер иранского государства и точно сделает хотя бы дальнейшие боевые действия США в отношении этой страны легитимными. Не произошло. Иран - не террористическое государство, эта страна самообороняется, что и было в этой критической ситуации исчерпывающим образом подтверждено.

3. Ирак. Неожиданно отказав американцам в дальнейшем военном присутствии на своей территории, Багдад проявил высшие качества уважения национального достоинства и соблюдения собственного суверенитета. Думаю, от такого поведения отвыкли и в США, и в регионе. И хотя исход этой истории пока непредсказуем, уверен, что не только для Ирака, но и для очень многих других стран, принимающих у себя американские военные базы, очевидным образом возник вопрос - а это действительно друзья, обеспечивающие наши интересы, или все же оккупанты, банальным образом продвигающие свои? И этот вопрос, возникнув впервые, ещё долго будет будоражить умы и чувства.

4. США. Позиции США в регионе пошатнулись, они уже не будут эксклюзивными и определяющими. Не оставляю подозрений, что для Трампа удар по Сулеймани казался поначалу прекрасным началом избирательной кампании 2020 года. Однако дальше "что-то пошло не так". Это что-то отразилось в колоссальном сплочении иранской нации вокруг казавшегося еще накануне ослабленным высшего руководства в Тегеране; в единогласно принятом решении парламента Ирака разорвать военное сотрудничество с США; в отсутствии единогласного "одобрям-с" со стороны союзников по НАТО и их сворачивании собственной активности в регионе; не в последнюю очередь - в жесткой оппозиции трамповской атаке со стороны значительной части американского истеблишмента, но главное - общества. В своем Послании к нации в 1984 году предшественник Трампа на президентском посту республиканец Рональд Рейган произнес мудрую сентенцию: "История учит, что войны начинаются тогда, когда правительства считают, что цена агрессии мала". Судя по всему, Трамп так и полагал поначалу, однако затем посчитал цену последующей агрессии непозволительно высокой. И правильно посчитал.

5. Запад. В лице НАТО так называемый Запад получил от США чувствительную пощечину. Выяснилось, что все разговоры о коллективной защите от общих военных и террористических угроз, о коллективной ответственности за происходящее в мире для Вашингтона не более чем пряник, когда не хочется пользоваться кнутом. Тот факт, что удар по Ираку/Ирану никоим образом не согласовывался США с союзниками по НАТО, поставил их постфактум в весьма глупое положение. Возможно, я что-то пропустил, но гробовое молчание в эти дни лично Меркель и лично Макрона мне представляется весьма многозначительным явлением с долгоиграющими последствиями.

6. Россия (разумеется - не в последнюю очередь, а в порядке перечисления). В высшей степени символичными оказались в эти дни визиты Президента В.В. Путина в Сирию и в Турцию. Они планировались в собственной логике и своим (нашим) чередом, но удивительным и весьма наглядным образом еще раз продемонстрировали наличие у России, в отличие от США, собственной созидательной и конструктивной программы действий в регионе, лишенной эмоций и конъюнктуры, рассчитанной на стратегическую перспективу, а не на избирательные циклы. Уверен, что эта разница хорошо заметна и должным образом прочитывается на Ближнем и Среднем Востоке. А потому у России нет в этом регионе ни одного непримиримого противника, а партнеров становится все больше. Иран, Ирак и Турция, равно как и Израиль, Саудовская Аравия и Катар - среди них, как бы это ни выглядело парадоксальным из Вашингтона. Но дело в том, что мы работаем на себя и на многополярность мира, а не на США их союзников по миру однополярному.

7. Мир. Попытка США присвоить себе авиаударом второго января функции следователя, прокурора, судьи и палача в одном лице пока ушла в песок. Но "исключительность" США не снята американцами с повестки дня, это предмет общенационального консенсуса. Такая беззастенчивая, а в чем-то и расистская амбиция не встречает коллективного неприятия международного сообщества и не осуждается ООН. Оппонируют только по-настоящему суверенные страны. И если история с расправой над Сулеймани человечество ничему не научит - значит, тектонические плиты так и будут находиться в движении. И землетрясение, как в эти дни, может опять случиться в любой момент.

Как-то так. В любом случае пока можно выдохнуть с облегчением. А там посмотрим.