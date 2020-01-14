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Брэд Питт рассказал, кто помог ему победить алкогольную зависимость

Новости
    14.01.2020, 16:40
Текст:   Богдан Бобров

Брэд Питт, номинированный на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Однажды в... Голливуде" Тарантино, перед этим за нее же получил премию Национальной ассоциации кинокритиков США. Награду ему вручал актер Брэдли Купер. После чего Питт со сцены поделился со зрителями интересной деталью об их отношениях.

Фото: kinopoisk.ru
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"Он просто душка, - заявил Брэд. - Я бросил пить благодаря этому парню, и теперь каждый день становится только лучше, спасибо Брэдли".

Напомним, в 2017 году, после начала долгого развода с Анджелиной Джоли, актер признался в алкогольной зависимости, которая стала серьезной проблемой. Питт даже пытался утешиться в компании огромного дерева, но все зря.

Зато теперь, по его словам, у него все хорошо, он "просто пытается быть счастливым, вести здоровый образ жизни и не оказаться в финансовой ситуации, которая вынудила бы его сниматься в "Четырнадцати друзьях Оушена".

Брэдли Купер, в свою очередь, в прошлом году расстался с российской моделью Ириной Шейк после продолжительного и плодотворного романа. Однако и у него сейчас в плане карьеры все хорошо - он числится одним из продюсеров лидирующего по числу номинаций на "Оскар" "Джокера".

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