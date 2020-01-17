Новости

Путин включил Мишустина в состав Совбеза 22:45
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин 22:27
Минобороны опровергло информацию об ударах по гражданским объектам в САР 22:20
Три очка Дацюка принесли "Автомобилисту" победу над "Салаватом Юлаевым" 22:03
Исследование - какие виды до неузнаваемости изменят фауну Антарктиды 21:26
Спекулянты получили 10 процентов кодов доступа к билетам на Евро-2020 21:14
Зариф: Иран готов передать тела погибших при крушении Boeing 21:06
В Ираке обнаружены барельефы главных богов Ассирии 20:54
Тайную камеру нашли под "Золотым домом" Нерона 20:52
Свердловский омбудсмен примет участие в подготовке поправок в Конституцию 20:49
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing 20:14
В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения 19:35
Рада постановила вернуть делегацию Украины в ПАСЕ 19:18
Зась ознакомился с работой Объединенного штаба ОДКБ 19:18
Amazon отказался от сериала по "Темной башне" Стивена Кинга 19:11
В Минске подведены итоги заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины 18:48
Toyota вложит 400 млн долларов в летающие электротакси 18:40
Чехия выдаст вид на жительство студентке из РФ, номинированной на "Оскар" 18:34
Ирак не давал разрешение США на возобновление операций 18:13
Путин оценил отношения с Японией 18:12
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово 18:09
В Крыму Росгвардия взяла под охрану бригады скорой помощи 18:08
На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством 18:06
Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео 17:40
В Индии испекли рекордный торт длиной в шесть километров 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 21:36
Рубрика: В мире

Багдад гостям не рад

Угрозы США заставляют власти Ирака отказаться от решения выслать из страны американские войска
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8062)
Может ли суверенная страна отказать иностранным войскам в праве находиться на ее территории? В теории, конечно, да. Однако, когда речь заходит о решении Ирака выслать дислоцированных здесь пять тысяч военнослужащих США, ни теория, ни практика не работают. Это стало окончательно понятным спустя две недели после смелого решения парламента Ирака выставить американских военных за дверь. В его основу парламентарии положили тезис о том, что Вашингтон нарушил суверенитет их страны, проведя операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани на иракской территории. Но, как стало известно, после открытых угроз Вашингтона в адрес Багдада иракские власти кардинально сменили тон и теперь заявляют о том, что срочности в выводе войск США нет никакой.
Морские пехотинцы охраняют посольство США в Багдаде. Снимок сделан в день убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Фото: EPA Морские пехотинцы охраняют посольство США в Багдаде. Снимок сделан в день убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Фото: EPA
Морские пехотинцы охраняют посольство США в Багдаде. Снимок сделан в день убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Фото: EPA

Как сообщила газета The New York Times, со среды американские военные, находящиеся на территории Ирака, возобновили проведение боевых операций. Ранее исполняющий обязанности иракского премьера Адиль Абдул-Махди утверждал, что будет действовать в русле принятого местными законодателями решения. И ведь действовал: на минувших выходных политик-шиит позвонил госсекретарю США Майку Помпео с робкой просьбой прислать делегацию для обсуждения условий вывода американских войск. "США продолжат выполнять свою миссию", - безапелляционно заявил собеседнику Помпео. Для того чтобы окончательно приструнить "взбрыкнувший" Багдад, госдеп предупредил о возможности его лишения доступа к счету центрального банка Ирака в США. К настоящему времени на нем находятся около 35 миллиардов долларов, вырученных от продажи иракской нефти. В случае заморозки или банальной кражи этих средств Вашингтоном, чего уж точно, зная подходы США к чужим деньгам, исключать нельзя, Багдаду грозит финансовый кризис и новые потрясения в экономике.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Вопреки США: Ирак вернулся к переговорам о покупке С-300 у России

Прямая, наглая и унизительная для любой, не имеющей колониального статуса страны угроза стала наглядным разъяснением слов президента США Дональда Трампа. Ранее в Twitter он заявил о том, что Ирак ждут "невиданные санкции", если эта страна продолжит "неуважительно относиться" к Америке и настаивать на выводе "звездно-полосатых" войск.

Преподанный Вашингтоном "урок вежливости", выразившийся в публичном устрашении иракских чиновников, быстро дал результаты. В середине этой недели Адиль Абдул-Махди заявил своему кабинету министров, что вызвавшее гнев американцев решение парламента Ирака "не является окончательным". Теперь вопрос стоит лишь о гипотетической возможности вывода войск США, к тому же в весьма отдаленной перспективе. И решать этот вопрос предстоит уже будущему правительству Ирака. В качестве удобного предлога для фактического дезавуирования требований иракских законодателей Абдул-Махди вспомнил о "реорганизации террористов ИГИЛ (организация запрещена в России. - "РГ")".

В непубличном пространстве спецслужбы США провели с иракским премьером соответствующую "разъяснительную работу"

Можно не сомневаться, что и в непубличном пространстве спецслужбы США, в изобилье представленные в "зеленой зоне" Багдада, провели с иракским премьером соответствующую "разъяснительную работу". И вот уже ряд высокопоставленных иракских военных, а также политиков советуют официальному Багдаду не спешить с выводом американцев. Останемся, мол, без денег, да еще один на один с растущим влиянием Ирана в регионе.

Фото: Hossein Velayati / wikimedia.org
Стали известны подробности ракетного удара по базе США в Ираке

Несмотря на наличие заключенного еще в 2008 году соглашения о дружбе и сотрудничестве между Ираком и США, всем стало окончательно понятным - американцы де-факто продолжают оккупировать эту ближневосточную страну. Хотя в данном договоре прямо прописан запрет на использование иракской территории для атак на третьи страны - а именно это и произошло в случае убийства иранского генерала Сулеймани. Впрочем, показательная "порка", устроенная Вашингтоном "дружественному" Багдаду за одну только постановку вопроса о выводе американских войск, выглядит "тревожным звоночком" для всех союзников США, услужливо предоставляющих им свою территорию. Расположив однажды американские военные объекты у себя, вывести их в одностороннем порядке не получится - это возможно лишь с дозволения "старшего брата", которому в этом случае плевать на чужой суверенитет и нормы приличия.

Компетентно

Владимир Фитин, Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований:

Никаких сомнений нет, что никуда американцы из Ирака не уйдут и никакая риторика руководства в Багдаде не приведет к подобному развитию событий. Принятый парламентом Ирака документ о выводе американских войск - это только декларация, причем принятая в отсутствие представителей курдов и суннитов. Они не стали приходить и голосовать против, поскольку не хотели выглядеть пятой американской колонной, предателями в глазах населения страны. А с другой стороны, хотели показать США, что вполне лояльно к ним относятся.

Это риторические упражнения руководства Ирака для внутреннего потребления, чтобы продемонстрировать независимую политику. Что касается американцев, то они сразу заявили - и Трамп, и Помпео, что никуда уходить не собираются. США по-прежнему хотят контролировать добычу и экспорт энергоресурсов из этого региона. Что касается попыток Трампа добиться более активного присутствия НАТО в регионе, в том числе в Ираке и Сирии, то он призывает к этому давно, но никто не горит желанием этого делать.

Фото: AP Photo/Vahid Salemi
Рябков уточнил позицию России о развитии Ираном ракетной программы

Ирак все время находится между молотом и наковальней - между США и Ираном. При этом в Багдаде пытаются не разорвать отношения с Вашингтоном и не вызвать негативную реакцию Тегерана. Американцы оснащают армию Ирака, направляют туда своих советников, занимаются обучением местных военных. Поэтому иракцы в определенной степени заинтересованы в сохранении американского присутствия.

Вместе с тем Багдад во многом зависим и от принимаемых в Тегеране решений. Иранцами созданы в Ираке вооруженные формирования, так называемые силы народного противодействия Хашд аш-Шааби. В экономическом плане Ирак очень сильно зависит от поставок иранского газа, электроэнергии.

Иракцы прежде всего не хотят, чтобы их страна была использована в качестве арены для столкновений двух посторонних держав. Поэтому они всячески пытаются сделать так, чтобы если уж был конфликт между Ираном и США, то не на их территории.

Подготовил Игорь Дунаевский

В мире США В мире Ближний Восток Ирак Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин включил Мишустина в состав Совбеза
Клубы РФПЛ поддержали расширение премьер-лиги до 18 клубов
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово
Новый посол США в РФ прибыл в Москву