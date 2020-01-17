Как сообщила газета The New York Times, со среды американские военные, находящиеся на территории Ирака, возобновили проведение боевых операций. Ранее исполняющий обязанности иракского премьера Адиль Абдул-Махди утверждал, что будет действовать в русле принятого местными законодателями решения. И ведь действовал: на минувших выходных политик-шиит позвонил госсекретарю США Майку Помпео с робкой просьбой прислать делегацию для обсуждения условий вывода американских войск. "США продолжат выполнять свою миссию", - безапелляционно заявил собеседнику Помпео. Для того чтобы окончательно приструнить "взбрыкнувший" Багдад, госдеп предупредил о возможности его лишения доступа к счету центрального банка Ирака в США. К настоящему времени на нем находятся около 35 миллиардов долларов, вырученных от продажи иракской нефти. В случае заморозки или банальной кражи этих средств Вашингтоном, чего уж точно, зная подходы США к чужим деньгам, исключать нельзя, Багдаду грозит финансовый кризис и новые потрясения в экономике.
Прямая, наглая и унизительная для любой, не имеющей колониального статуса страны угроза стала наглядным разъяснением слов президента США Дональда Трампа. Ранее в Twitter он заявил о том, что Ирак ждут "невиданные санкции", если эта страна продолжит "неуважительно относиться" к Америке и настаивать на выводе "звездно-полосатых" войск.
Преподанный Вашингтоном "урок вежливости", выразившийся в публичном устрашении иракских чиновников, быстро дал результаты. В середине этой недели Адиль Абдул-Махди заявил своему кабинету министров, что вызвавшее гнев американцев решение парламента Ирака "не является окончательным". Теперь вопрос стоит лишь о гипотетической возможности вывода войск США, к тому же в весьма отдаленной перспективе. И решать этот вопрос предстоит уже будущему правительству Ирака. В качестве удобного предлога для фактического дезавуирования требований иракских законодателей Абдул-Махди вспомнил о "реорганизации террористов ИГИЛ (организация запрещена в России. - "РГ")".
Можно не сомневаться, что и в непубличном пространстве спецслужбы США, в изобилье представленные в "зеленой зоне" Багдада, провели с иракским премьером соответствующую "разъяснительную работу". И вот уже ряд высокопоставленных иракских военных, а также политиков советуют официальному Багдаду не спешить с выводом американцев. Останемся, мол, без денег, да еще один на один с растущим влиянием Ирана в регионе.
Несмотря на наличие заключенного еще в 2008 году соглашения о дружбе и сотрудничестве между Ираком и США, всем стало окончательно понятным - американцы де-факто продолжают оккупировать эту ближневосточную страну. Хотя в данном договоре прямо прописан запрет на использование иракской территории для атак на третьи страны - а именно это и произошло в случае убийства иранского генерала Сулеймани. Впрочем, показательная "порка", устроенная Вашингтоном "дружественному" Багдаду за одну только постановку вопроса о выводе американских войск, выглядит "тревожным звоночком" для всех союзников США, услужливо предоставляющих им свою территорию. Расположив однажды американские военные объекты у себя, вывести их в одностороннем порядке не получится - это возможно лишь с дозволения "старшего брата", которому в этом случае плевать на чужой суверенитет и нормы приличия.
Владимир Фитин, Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований:
Никаких сомнений нет, что никуда американцы из Ирака не уйдут и никакая риторика руководства в Багдаде не приведет к подобному развитию событий. Принятый парламентом Ирака документ о выводе американских войск - это только декларация, причем принятая в отсутствие представителей курдов и суннитов. Они не стали приходить и голосовать против, поскольку не хотели выглядеть пятой американской колонной, предателями в глазах населения страны. А с другой стороны, хотели показать США, что вполне лояльно к ним относятся.
Это риторические упражнения руководства Ирака для внутреннего потребления, чтобы продемонстрировать независимую политику. Что касается американцев, то они сразу заявили - и Трамп, и Помпео, что никуда уходить не собираются. США по-прежнему хотят контролировать добычу и экспорт энергоресурсов из этого региона. Что касается попыток Трампа добиться более активного присутствия НАТО в регионе, в том числе в Ираке и Сирии, то он призывает к этому давно, но никто не горит желанием этого делать.
Ирак все время находится между молотом и наковальней - между США и Ираном. При этом в Багдаде пытаются не разорвать отношения с Вашингтоном и не вызвать негативную реакцию Тегерана. Американцы оснащают армию Ирака, направляют туда своих советников, занимаются обучением местных военных. Поэтому иракцы в определенной степени заинтересованы в сохранении американского присутствия.
Вместе с тем Багдад во многом зависим и от принимаемых в Тегеране решений. Иранцами созданы в Ираке вооруженные формирования, так называемые силы народного противодействия Хашд аш-Шааби. В экономическом плане Ирак очень сильно зависит от поставок иранского газа, электроэнергии.
Иракцы прежде всего не хотят, чтобы их страна была использована в качестве арены для столкновений двух посторонних держав. Поэтому они всячески пытаются сделать так, чтобы если уж был конфликт между Ираном и США, то не на их территории.
Подготовил Игорь Дунаевский