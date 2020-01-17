Может ли суверенная страна отказать иностранным войскам в праве находиться на ее территории? В теории, конечно, да. Однако, когда речь заходит о решении Ирака выслать дислоцированных здесь пять тысяч военнослужащих США, ни теория, ни практика не работают. Это стало окончательно понятным спустя две недели после смелого решения парламента Ирака выставить американских военных за дверь. В его основу парламентарии положили тезис о том, что Вашингтон нарушил суверенитет их страны, проведя операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани на иракской территории. Но, как стало известно, после открытых угроз Вашингтона в адрес Багдада иракские власти кардинально сменили тон и теперь заявляют о том, что срочности в выводе войск США нет никакой.

Как сообщила газета The New York Times, со среды американские военные, находящиеся на территории Ирака, возобновили проведение боевых операций. Ранее исполняющий обязанности иракского премьера Адиль Абдул-Махди утверждал, что будет действовать в русле принятого местными законодателями решения. И ведь действовал: на минувших выходных политик-шиит позвонил госсекретарю США Майку Помпео с робкой просьбой прислать делегацию для обсуждения условий вывода американских войск. "США продолжат выполнять свою миссию", - безапелляционно заявил собеседнику Помпео. Для того чтобы окончательно приструнить "взбрыкнувший" Багдад, госдеп предупредил о возможности его лишения доступа к счету центрального банка Ирака в США. К настоящему времени на нем находятся около 35 миллиардов долларов, вырученных от продажи иракской нефти. В случае заморозки или банальной кражи этих средств Вашингтоном, чего уж точно, зная подходы США к чужим деньгам, исключать нельзя, Багдаду грозит финансовый кризис и новые потрясения в экономике.

Прямая, наглая и унизительная для любой, не имеющей колониального статуса страны угроза стала наглядным разъяснением слов президента США Дональда Трампа. Ранее в Twitter он заявил о том, что Ирак ждут "невиданные санкции", если эта страна продолжит "неуважительно относиться" к Америке и настаивать на выводе "звездно-полосатых" войск.

Преподанный Вашингтоном "урок вежливости", выразившийся в публичном устрашении иракских чиновников, быстро дал результаты. В середине этой недели Адиль Абдул-Махди заявил своему кабинету министров, что вызвавшее гнев американцев решение парламента Ирака "не является окончательным". Теперь вопрос стоит лишь о гипотетической возможности вывода войск США, к тому же в весьма отдаленной перспективе. И решать этот вопрос предстоит уже будущему правительству Ирака. В качестве удобного предлога для фактического дезавуирования требований иракских законодателей Абдул-Махди вспомнил о "реорганизации террористов ИГИЛ (организация запрещена в России. - "РГ")".

В непубличном пространстве спецслужбы США провели с иракским премьером соответствующую "разъяснительную работу"

Можно не сомневаться, что и в непубличном пространстве спецслужбы США, в изобилье представленные в "зеленой зоне" Багдада, провели с иракским премьером соответствующую "разъяснительную работу". И вот уже ряд высокопоставленных иракских военных, а также политиков советуют официальному Багдаду не спешить с выводом американцев. Останемся, мол, без денег, да еще один на один с растущим влиянием Ирана в регионе.

Несмотря на наличие заключенного еще в 2008 году соглашения о дружбе и сотрудничестве между Ираком и США, всем стало окончательно понятным - американцы де-факто продолжают оккупировать эту ближневосточную страну. Хотя в данном договоре прямо прописан запрет на использование иракской территории для атак на третьи страны - а именно это и произошло в случае убийства иранского генерала Сулеймани. Впрочем, показательная "порка", устроенная Вашингтоном "дружественному" Багдаду за одну только постановку вопроса о выводе американских войск, выглядит "тревожным звоночком" для всех союзников США, услужливо предоставляющих им свою территорию. Расположив однажды американские военные объекты у себя, вывести их в одностороннем порядке не получится - это возможно лишь с дозволения "старшего брата", которому в этом случае плевать на чужой суверенитет и нормы приличия.

Компетентно

Владимир Фитин, Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований:

Никаких сомнений нет, что никуда американцы из Ирака не уйдут и никакая риторика руководства в Багдаде не приведет к подобному развитию событий. Принятый парламентом Ирака документ о выводе американских войск - это только декларация, причем принятая в отсутствие представителей курдов и суннитов. Они не стали приходить и голосовать против, поскольку не хотели выглядеть пятой американской колонной, предателями в глазах населения страны. А с другой стороны, хотели показать США, что вполне лояльно к ним относятся.

Это риторические упражнения руководства Ирака для внутреннего потребления, чтобы продемонстрировать независимую политику. Что касается американцев, то они сразу заявили - и Трамп, и Помпео, что никуда уходить не собираются. США по-прежнему хотят контролировать добычу и экспорт энергоресурсов из этого региона. Что касается попыток Трампа добиться более активного присутствия НАТО в регионе, в том числе в Ираке и Сирии, то он призывает к этому давно, но никто не горит желанием этого делать.

Ирак все время находится между молотом и наковальней - между США и Ираном. При этом в Багдаде пытаются не разорвать отношения с Вашингтоном и не вызвать негативную реакцию Тегерана. Американцы оснащают армию Ирака, направляют туда своих советников, занимаются обучением местных военных. Поэтому иракцы в определенной степени заинтересованы в сохранении американского присутствия.

Вместе с тем Багдад во многом зависим и от принимаемых в Тегеране решений. Иранцами созданы в Ираке вооруженные формирования, так называемые силы народного противодействия Хашд аш-Шааби. В экономическом плане Ирак очень сильно зависит от поставок иранского газа, электроэнергии.

Иракцы прежде всего не хотят, чтобы их страна была использована в качестве арены для столкновений двух посторонних держав. Поэтому они всячески пытаются сделать так, чтобы если уж был конфликт между Ираном и США, то не на их территории.

Подготовил Игорь Дунаевский