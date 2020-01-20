На месте прорыва трубы в Перми начались ремонтные работы

Аварийная бригада приступила к устранению последствий трагедии, произошедшей сегодня в Перми в мини-гостинице "Карамель". Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

В ходе проведения раскопок между домами по улице Советской Армии, 21б и улице Чайковского, 27 было обнаружено место дефекта. Стало известно, что диаметр разрыва на тепломагистрали, из которого выбросило 200 тонн кипятка, составил 40 сантиметров.

Возобновление подачи отопления планируется к 21:30 местного времени. Сейчас без тепла остаются 14 жилых домов Индустриального района.

Труба, на участке которой сегодня произошло ЧП, находится в эксплуатации уже 58 лет. За последние годы ее прорывало уже дважды - в феврале 2015 и 2016 годов. Тогда через суд собственниками мини-гостиницы, которую оба раза затапливало, было взыскано 383 и 390 тысяч рублей. Также известно, что "Пермской сетевой компании", обслуживающей теплосеть, еще в 2012 году было предписано устранить все дефекты, чего сделано не было.

Сегодня утром в результате прорыва трубопровода кипятком затопило мини-отель "Карамель", расположенный в подвале жилого дома по улице Советской Армии 21. В результате ЧП погибли пять человек, еще шестеро пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследованием занимаются сотрудники центрального аппарата СК РФ. В городе введен режим ЧС.