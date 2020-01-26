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26.01.2020 16:15
Рубрика: Общество
Проект: Звезды Победы

Ростовские поисковики подключились к проекту "Без срока давности"

Текст: Николай Грищенко
Поисковые отряды Ростовской области в 2020 году примут участие в реализации всероссийского проекта "Без срока давности". Он посвящен сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
Фото: Поисковое движение России Фото: Поисковое движение России
Фото: Поисковое движение России
Фото: Александр Емельяненков / РГ
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Как заявил на слете поисковых отрядов региона куратор проекта Алексей Бормотов, на первом этап запланировано проведение поисковых работ в предполагаемых местах массовой гибели гражданского населения в годы войны. Активизирована также будет работа с архивными документами.

- В прошлом году обнаружили массовое захоронение возле деревни Жестяная горка Новгородской области. Там находились останки 400 убитых мирных жителей: женщин, стариков, детей, - рассказал Алексей Бормотов.

В результате Генпрокуратура и Следственный комитет России возбудили уголовное дело по статье 357 УК "Геноцид", чтобы установить всех причастных к совершению злодеяния.

В нынешнем году поисковики планируют провести работы на местах гибели мирных жителей в 12 регионах России. Все полученные в результате экспедиций материалы станут основой для документального кинофильма о судьбе мирного населения в годы войны.

Кроме того, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева рассказала о проекте "Судьба солдата".

Фото: US Air Force/wikipedia.org
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- В фондах музеев сохранилось много фотографий и портретов, написанных художниками во время боевых действий. Зачастую они хранятся безымянными. Поисковики взяли на себя ответственность установить, кто запечатлен на этих фронтовых портретах, найти родственников и передать им копии изображений, - сказала Елена Цунаева.

Кстати

Следственный комитет РФ по Псковской области организовал проверку в связи с обнаружением останков детей и женщины у деревни Каменка. В годы Великой Отечественной войны там проходили ожесточенные бои, а сама территория до 1944 года находилась в зоне оккупации. До сих пор нет точных данных о том, сколько человек были расстреляны или согнаны в концлагеря, созданные нацистами на территории региона.

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