Медучреждения в регионах ДФО подготовились к борьбе с коронавирусом

Медицинские учреждения во всех регионах Дальнего Востока работают в режиме повышенной готовности в связи с угрозой появления случаев заражения новым коронавирусом.

Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать коронавирус. Их уже апробировали на людях, которые прибыли в субъект с признаками острой респираторной инфекции.

Все лекарственные средства, медицинские изделия, требуемые для лечения пациентов, в больницах и поликлиниках края имеются в достаточном количестве, а по ряду препаратов сформирован запас на несколько месяцев.

"Мы готовы в случае необходимости развернуть дополнительно до 1000 коек в больницах. Кроме того, если потребуется, будут задействованы возможности Медцентра ДВФУ", - подчеркнул министр здравоохранения края Виктор Фисенко.

В Забайкальском крае для приема больных перепрофилирован коечный фонд, подготовлены боксы, лечебные организации оснащены аппаратами искусственной вентиляции, проведены дополнительные занятия с медицинским персоналом.

В Приамурье губернатор Василий Орлов поручил проверить информацию о росте цен в аптеках на маски, которые сейчас пользуются большим спросом. На сегодняшний день больницы обеспечены необходимым запасом масок, одноразовых халатов и препаратов противирусной терапии.

Профилактическая работа проводится и среди медицинских организаций Амурской области. В первую очередь медработниками проводится более качественный сбор анамнеза среди пациентов с проявлением инфекций верхних дыхательных путей.

Напомним, что ранее с признаками вируса были госпитализированы семья в Забайкалье и мужчина в Бурятии. Трое приморцев обратились к врачам после поездки в КНР. После проведенных исследований диагноз не подтвердился. В России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Тем временем всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного".

По последним данным, общее число инфицированных составляет 2889 человек, число погибших достигло 106.