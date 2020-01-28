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28.01.2020 11:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медучреждения в регионах ДФО подготовились к борьбе с коронавирусом

Текст: Артем Красиков

Медицинские учреждения во всех регионах Дальнего Востока работают в режиме повышенной готовности в связи с угрозой появления случаев заражения новым коронавирусом.

Фото: Reuters/Aly Song
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Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать коронавирус. Их уже апробировали на людях, которые прибыли в субъект с признаками острой респираторной инфекции.

Все лекарственные средства, медицинские изделия, требуемые для лечения пациентов, в больницах и поликлиниках края имеются в достаточном количестве, а по ряду препаратов сформирован запас на несколько месяцев.

"Мы готовы в случае необходимости развернуть дополнительно до 1000 коек в больницах. Кроме того, если потребуется, будут задействованы возможности Медцентра ДВФУ", - подчеркнул министр здравоохранения края Виктор Фисенко.

В Забайкальском крае для приема больных перепрофилирован коечный фонд, подготовлены боксы, лечебные организации оснащены аппаратами искусственной вентиляции, проведены дополнительные занятия с медицинским персоналом.

В Приамурье губернатор Василий Орлов поручил проверить информацию о росте цен в аптеках на маски, которые сейчас пользуются большим спросом. На сегодняшний день больницы обеспечены необходимым запасом масок, одноразовых халатов и препаратов противирусной терапии.

Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Профилактическая работа проводится и среди медицинских организаций Амурской области. В первую очередь медработниками проводится более качественный сбор анамнеза среди пациентов с проявлением инфекций верхних дыхательных путей.

Напомним, что ранее с признаками вируса были госпитализированы семья в Забайкалье и мужчина в Бурятии. Трое приморцев обратились к врачам после поездки в КНР. После проведенных исследований диагноз не подтвердился. В России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Тем временем всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного".

По последним данным, общее число инфицированных составляет 2889 человек, число погибших достигло 106.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Еврейская АО ДФО Забайкальский край ДФО Приморский край ДФО Бурятия Распространение нового коронавируса

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