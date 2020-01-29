Общественная палата России подготовит заключение по изменениям в Конституцию и направит его в профильную рабочую группу и в Госдуму. Пакет поправок в Основной Закон обсуждался на общественных слушаниях с участием экспертов в среду. Одно из прозвучавших предложений - внести в преамбулу Конституции упоминание о роли гражданского общества.

"Для многих огромное значение имеют те ценности, которые нужно защищать в своей жизни. Если какая корректировка возможна, то я бы, например, предложила отразить в преамбуле роль и значение гражданского общества", - сказала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Она подчеркнула, что активная часть граждан посвящает себя общественным интересам: "занимается волонтерством, благотворительной, правозащитной деятельностью, борьбой с коррупцией и другими видами такого бескорыстного служения, нацеленного на общее благо". "Полагаю возможным обсудить это. Наверное, для многих, кто посвящает этому свою жизнь, было бы важно закрепить в качестве принципа признание и уважение такого общественного служения", - добавила она.

По мнению члена ОП РФ Иосифа Дискина, следует уточнить порядок отрешения от должности судей Верховного и Конституционного судов. Напомним, в соответствии с предложенными главой государства поправками, такое право может получить Совет Федерации в случае, если судья совершил поступок, не совместимый с его высоким статусом. По мнению Дискина, увольнять членов КС или ВС можно только в том случае, если за это проголосовали не менее 3/4 от состава Совфеда. Таким образом, считает он, мера будет восприниматься как чрезвычайная и не подрывающая высокий статус судьи.

Многие предложения касались правового положения органов местного самоуправления в единой системе публичной власти. "По этой части поправок участники слушаний интересовались тем, какое будет бюджетное, финансовое сопровождение новых полномочий местного самоуправления, если они у него появятся", - отметила Лидия Михеева. Она также сообщила, что слушания состоялись и на базе общественных палат регионов. От 35 из них уже поступили итоговые заключения с предложениями, уточнениями, замечаниями. Тематика самая разная - социальные гарантии, семейные ценности, нерушимость границ России, роль гражданского общества.

Несколько региональных палат рассказали о своих предложениях по видеосвязи. По словам главы Общественной палаты Хабаровского края Андрея Белоглазова, профсоюзы и коллективы поддерживают поправки об индексации пенсий и закреплению МРОТ не ниже прожиточного уровня. При этом хабаровчане обращают внимание на то, что надо учитывать также размер потребительской корзины. В Хабаровском крае он установлен на уровне 14 тысяч рублей и не учитывает разделение региона на климатические зоны, в каждой из которых свой уровень цен на продукты и товары.

Многие предложения касались правового положения органов местного самоуправления в единой системе публичной власти

Глава Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников рассказал, что участники слушаний поддержали не только поправки президента, но и другие, уже прозвучавшие идеи. В частности, о закреплении в преамбуле Основного Закона требования о недопустимости фальсификации истории. С этим связано и одно из предложений от Сахалина - закрепить в Конституции тезис о нерушимости границ России. "Потому что мы знаем - есть государства, которые активно претендуют на часть российской земли, которая находится в границах Охотского моря и Тихого океана", - пояснил Иконников. Кроме того, жители региона хотели бы видеть в Конституции тезис о поддержке традиционных семейных ценностей.

Несколько участников дискуссии в ОП РФ предложили расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Александр Воронцов, председатель Общественной палаты Тульской области, заявил, что в регионах часто спрашивают, почему запрет предлагается ввести только для должностных лиц, но не для членов их семей. "У нас в регионе вчера проходили слушания и звучали такие мысли. Это предложение, люди об этом говорят", - подчеркнул он. Внедрять "морально-нравственный стандарт" надо осмотрительно, уверена сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева. Например, для субъектов экономической деятельности, считает она, запрет на второе гражданство вводить не стоит. "Какая же может быть инвестиционная привлекательность, если мы введем такие ограничения", - отметила она.

По словам Хабриевой, от мусульманского духовенства поступило предложение упомянуть в преамбуле вклад традиционных религий в формирование патриотического и нравственного фундамента России. "Звучит привлекательно, но главное - чтобы это нас не раскололо", - сказала она. "Вера в Бога безотносительно конфессии - может быть, у нас это есть в гимне, а вот упоминание о роли конфессий и религий требует проработки", - заявила сопредседатель рабочей группы.

Эти и другие предложения будут проанализированы и представлены в рабочую группу по поправкам в Конституцию, а также в Госдуму, сообщила журналистам по окончании заседания Лидия Михеева. Когда именно будет готово заключение ОП РФ, пока не ясно - предложения из регионов продолжают поступать в режиме онлайн. "Мы постараемся сделать это в течение нескольких дней", - сказала Михеева.

Дискуссия

Поправки разложили по полочкам

В среду в Екатеринбурге обсуждали поправки в Конституцию сразу на двух площадках - на экспертном совете и на заседании общественной палаты региона. На встречу с земляками прилетели представители Свердловской области в рабочей группе по подготовке поправок в Основной Закон страны: сопредседатель группы и депутат Госдумы Павел Крашенинников и Уполномоченный по правам человека в регионе, член Совета при президенте по правам человека Татьяна Мерзлякова.

"Мне еще накануне передали от уральцев предложения по поправкам к Конституции аж на двадцати страницах! Изучать начал уже в самолете", - признался корреспонденту "РГ" Павел Крашенинников. Он уверен, что интерес уральцев к главному закону страны не случаен - в Екатеринбурге долгое время жил и работал один из ведущих разработчиков действующей Конституции РФ Сергей Алексеев, который считал, что право - это явление социальное и Конституция создается для человека.

"В обращениях уральцы часто подчеркивают важность того, что поправки не коснутся главы о правах и свободе человека. А предложения поступают порой противоречивые, но главное - актуальные. Так сказать, от земли", - пояснила Татьяна Мерзлякова. В частности, представители городов предложили предусмотреть в поправках индексацию не только федеральных, но и региональных социальных выплат. Обсуждался и процесс принятия законопроекта. "Почему всенародное голосование пройдет уже после того, как закон будет подписан президентом? - задавали вопрос участники дискуссии. Павел Крашенинников не раз раскладывал все по полочкам. "От результатов голосования будет зависеть - вступят поправки в силу или нет. Это юридически значимый процесс", - пояснил он важность процедуры.

Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ с большой долей вероятности пройдет в апреле, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, выступая перед Общественной палатой региона в Красноярске. Он дал четко понять: никаких оснований для пересмотра базовых ценностей, заложенных в документе, нет.

"Поправки направлены на демократизацию власти, усиление роли органа народного представительства - парламента, - пояснил Клишас. - Так, в результате изменений значительно расширяются полномочия Госдумы и Совета Федерации. Данные органы будут в большей степени вовлечены в процесс формирования системы органов публичной власти". При этом поправки должны усилить представительные функции парламента. Сейчас, подчеркивает сенатор, они намного меньше, чем заложено в действующей Конституции. Парламент воспринимается гражданами скорее как законодательный орган, который просто принимает документы, а не представляет интересы людей.

В ходе корректировок документа существенно усилится статус органов местного самоуправления. Ведь в глазах населения именно они выступают реальными носителями власти на местах. "Водопровод партийности не имеет. Нужно делать ставку на специалистов, разбирающихся в деле, а не их политические предпочтения", - заметил Клишас.

Один из ключевых вопросов дискуссии - как поправки скажутся на повышении уровня жизни. "Теперь в Конституции закрепляются гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, пенсии. Это повысит уровень социальной защищенности граждан", - высказал свою позицию Андрей Клишас.

Подготовили Светлана Добрынина, Екатеринбург, Дмитрий Мальков, Красноярск