Уволилась сотрудница госдепа, слышавшая разговор Трампа с Зеленским

В рамках кадровой ротации она должна была в конце марта поступить на службу в Центральное командование министерства обороны США (ЦЕНТКОМ). Однако теперь это кадровое назначение состоится на два месяца раньше запланированного срока. Центральное командование США курирует деятельность американских военных на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Уильямс, которая является прикрепленным от госдепартамента специальным советником вице-президента Пенса по Европе и России, в конце прошлого года давала показания в конгрессе в ходе расследования дела об импичменте.

Собеседник телеканала прямо заявил на условиях анонимности, что на уход Уильямс в ЦЕНТКОМ раньше положенного срока повлияло расследование по Украине. Вместе с тем, в аппарате вице-президента пояснили, что Пенс все еще не подписал документ о переводе.

На слушаниях в палате представителей, которые состоялись в ноябре, она сообщила, что слышала телефонный разговор. И просьба Трампа к Зеленскому инициировать дело в отношении сына его политического конкурента Джозефа Байдена, Хантера, работавшего на Украине, показалась ей "необычной и неуместной". По словам Уильямс, эта информация "пролила некоторый свет на возможные другие мотивы" решения главы Белого дома заморозить военную помощь Украине.

Уильямс уточнила, что она имела ограниченную информацию о том, почему была заморожена эта военная помощь. По ее словам, она была озадачена этим обстоятельством, но пребывала в неведении относительно процесса принятия решений главой Белого дома.

В ответ Трамп разразился тирадой в адрес помощницы вице-президента, заявив, что она на самом деле никогда не была членом его "сплоченной команды". Президент США рекомендовал Уильямс прочитать две расшифровки телефонных разговоров между президентами, которые были преданы огласке, а также "посмотреть недавно сделанное Украиной заявление".

Примечательно, что сотрудники аппарата Пенса отказались защищать ее от критики Трампа. "Дженнифер - сотрудник государственного департамента", - сказала тогда пресс-секретарь вице-президента США Кэти Уолдман. До того, как Уильямс пришла на работу в аппарат Пенса, она несколько лет была сотрудником посольства США в Лондоне, согласно ее профилю в LinkedIn. Она также занимала должности в посольствах в Ливане и на Ямайке.

Нынешние и бывшие коллеги похвалили Уильямс, а один из представителей Белого дома заявил: "Она самая профессиональная фигура в этом здании". "Джен - тип людей, которые, как я знаю, преданы этому институту власти превыше всего", - сказал Бретт Бруен, бывший директор по глобальному взаимодействию в Белом доме при президенте Бараке Обаме. По его словам, Уильямс относится к типу дипломатов, которые "не будут прогибаться или скрывать информацию".