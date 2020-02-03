Как девятикласснику получить "зачет" на итоговом собеседовании

Все девятиклассники пройдут итоговое собеседование 12 февраля. За какие ошибки могут снизить баллы? Что в этом году изменилось в заданиях? И кто такой "знаменитый ученый Вернонский"? Подробности рассказала ведущий научный сотрудник Федерального института педагогических измерений, руководитель комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов для государственной итоговой аттестации по русскому языку Ирина Цыбулько.

Если ученик ошибся, например, в ударении, но тут же сам себя поправил - баллы за это ему не снижают. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Ирина Петровна, так о чем спросят школьников на устном экзамене?

Ирина Цыбулько: Сразу уточню: это не экзамен. Получить "зачет" на итоговом собеседовании - значит заработать допуск к основным экзаменам. Собеседование позволяет понять, умеет ли выпускник девятого класса осмысливать прочитанное, работать с дополнительной информацией, логично строить высказывание. Владеет ли нормами современного русского литературного языка.

Всего будет четыре задания. Первое - чтение вслух текста объемом до 200 слов. Это всего несколько абзацев, посвященных выдающимся людям России. В числе прочего оценивается темп, интонация, проверяется умение видеть и использовать графические символы. В частности, знак ударения. Кроме этого, необходимо правильно употребить форму имени числительного, записанного цифрой. К примеру, "продолжительность полета Гагарина равнялась 108 минутам".

Во втором задании нужно пересказать прочитанный текст и постараться органично вплести в свою речь предложенную цитату. Третье задание - монолог. И здесь уже у выпускника появляется выбор: о чем он будет говорить. Скажем, это может быть описание фотографии. Тематика самая разная: "Путешествие", "Прогулка всей семьей", "Праздник" и т.д.

Еще вариант - повествование на основе жизненного опыта. Например, об интересной экскурсии, первом учителе или посещении концерта.

Можно выбрать и рассуждение по поставленному вопросу. Вот примеры прошлых лет: "Всегда ли нужно следовать моде?", "Нужно ли воспитывать характер?", "Нужны ли домашние задания в школе?" . После монолога экзаменатор-собеседник задает три вопроса по теме, а девятиклассник ему отвечает. Диалог и есть последнее задание итогового собеседования.

В ЕГЭ и ОГЭ последнее задание всегда самое сложное. В собеседовании это правило действует?

Ирина Цыбулько: Нет. С диалогом ученики справляются хорошо, здесь помогает собеседник-экзаменатор. Это могут быть не только преподаватели русского языка, но и других предметов. Если же учащийся произносит фразы типа: "Я не знаю", "У меня нет никаких интересов", "Мне нечего рассказать", если отвечает односложно "да" - "нет", то экзаменатор-собеседник старается разговорить ученика, эмоционально расположить его к беседе.

Собеседование как допуск к экзаменам проводится в России всего второй раз. Что изменилось в 2020 году?

Ирина Цыбулько: Структура работы осталась прежней. Но абсолютно во всех заданиях появился новый языковой материал - новые герои, новые темы, новые вопросы. Все они держатся в строгом секрете. Увеличился максимальный балл. Если в прошлом году можно было набрать 19 баллов, то в этом - уже 20. Для зачета требования тоже повышены: не девять баллов, а десять. Мы изменили и критерии оценки второго задания. Разработчики добавили важное уточнение: пересказать текст нужно именно подробно, а не кратко.

За какие ошибки могут снизить баллы?

Ирина Цыбулько: Каждое задание оценивается по специальным критериям. В зависимости от них учитываются те или иные ошибки. Например, при чтении текста вслух ученики часто допускали орфоэпические ошибки в словах, в которых уже стоит знак ударения, искажали имена собственные (Вернонский вместо Вернадский), неправильно ставили ударение в терминах (минералогия, кристаллография), а также научной и публицистической лексике (естествоиспытатель, генералиссимус). Безусловно, снижались баллы за грамматические ошибки при склонении имен числительных.

Пересказ оказался самым сложным. За выполнение этого задания в прошлом году около 40 процентов девятиклассников получили "нули" по одному из критериев. Школьники искажают содержание текста, придумывают вместо него что-то свое. Иногда пропускают целые абзацы, не различают главной и второстепенной информации, допускают огромное количество повторов, не понимают значение отдельных слов. Так, можно было услышать "тщательно" вместо "тщетно", "было поручено звание" вместо "присвоено звание". Конечно, за такие ошибки баллы снижаются.

Но почему выпускники девятых классов так плохо пересказывают? Этому ведь учат малышей еще в началке.

Ирина Цыбулько: Действительно, в начальной школе дети пересказывают прочитанные сказки и рассказы. Но вот в средних классах на уроках русского языка все больше внимания уделяется письменной речи. Да и проверить знания каждого ученика гораздо проще в форме теста или диктанта. Учителю не нужно тратить время, выслушивать ответы у доски... Это, конечно, не единственная причина.

Сказывается и тенденция к господству письменной речи, и нежелание читать большие тексты, и жизнь в сети Интернет… В итоге мы видим, как сокращается словарный запас детей, игнорируется логика построения высказывания, снижается понимание чужих текстов, а лексика заменяется сленгом. Речь становится беднее и порой превращается в совсем уж хаотичный поток мыслей.

Но это все-таки спонтанная речь. Могут ли выпускнику все-таки простить хоть какие-то ошибки?

Ирина Цыбулько: Если ученик ошибся, например, в ударении, но тут же сам себя поправил - мы эту ошибку не засчитываем. Это же правило действует в отношении пауз, "слов-заполнителей" типа "эээ", "гм". Все они дают подростку возможность выстроить свою речь, задуматься о том, что сказать дальше. Поэтому баллы за это снижать нельзя.

Ваш совет выпускнику: как потренироваться в красноречии?

Ирина Цыбулько: Мы не проверяем красноречие, а оцениваем базовые речевые навыки. Опыт прошлого года показал: 98 процентов ребят получают "зачет". И даже у тех, кто не сдаст с первого захода, будут еще две попытки - 11 марта и 18 мая. Главный совет: откройте и внимательно прочитайте демонстрационный вариант на сайте Федерального института педагогических измерений. Потренируйтесь выполнять задания дома. Собеседниками могут быть родители, друзья, братья и сестры. Все, с кем бы хотелось поговорить.

Ничего страшного на испытании не случится. Собеседование проводится в той же школе, где вы учитесь, и занимает 15-16 минут. Можно закончить чуть раньше или чуть позже - все индивидуально. У каждого задания кроме диалога есть время на подготовку. И есть поля для заметок: на них можно составить короткий план, записать ключевые даты, имена, удачную мысль.

И рискну дать еще один совет: постарайтесь больше общаться. Причем в реальном мире, а не только в соцсетях и мессенджерах. Живое общение - это большая ценность. У вас еще есть время в этом убедиться. Попробуйте!