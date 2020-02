Samsung блокирует телевизоры российских пользователей. Что с этим делать

В Сети на различных форумах начала появляться информация о том, что компания Samsung начала частично блокировать функции телевизоров российских пользователей. Одна из таких историй приведена на сайте vc.ru.

Посетитель ресурса рассказал, что после попытки запуска одного из приложений меню выдало ошибку: "This TV is not fully functional in this region". Перезапуск устройства не помог, а все функции Smart TV не работали и сопровождались вышеупомянутым сообщением.

По словам юзера, телевизор был им куплен в конце прошлого года после подбора модели на просторах Яндекс.Маркета, где позиция имела отметку "Официальная гарантия".

Корейский производитель достаточно быстро отреагировал на ситуацию и прокомментировал проблему:

"Подобная информация на экранах ТВ указывает на то, что данный ТВ был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения. Что исключает возможность производителя гарантировать доступность всех функций в стране проживания пользователя (фактического использования устройства).

Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки указана в инструкции пользователя.

Мы рекомендуем покупать продукцию только у официальных ритейлеров в регионе, чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями изделия и также поддержкой производителя.

Для того чтобы убедиться в этом, просим вас связаться с нашей сервисной службой".

В обсуждениях под постом, как это обычно и бывает, участники дискуссии поделились на два лагеря. Одни обвиняют других в жадности и желании купить подешевле, но у "серовозов", вторая половина указывает на то, что потребитель не обязан разбираться в сложности региональных отличий товаров, если он покупает новое устройство, а не краденное или бывшее в употреблении.