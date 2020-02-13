Освободителям Ростова вручили медали к 75-летию Победы

В Ростове-на-Дону прошли персональные парады Победы для освобождавших донскую столицу ветеранов. Перед началом торжественной церемонии ветеранам вручили юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Увы, но из 144 тысяч красноармейцев, штурмовавших город с 8 по 14 февраля 1943 года, принять заслуженные почести смогли лишь четыре фронтовика.

Курсант Ростовского военно-артиллерийского училища Петр Никитин и лейтенант 285-го зенитного полка Николай Польшинский принимали поздравления 12 февраля, а сегодня чествовали бронебойщика Федора Серова и мотострелка Павла Кравченко.

Уроженец села Красная Поляна Ростовской области Федор Серов был призван в армию 2 февраля, а через пять дней уже сражался под Батайском и штурмовал Ростов-на-Дону. Сражаясь за Таганрог, 18-летний парень получил ранение и попал в ростовский госпиталь. И там узнал, что представлен к медали "За боевые заслуги". После выздоровления получил назначение в 314-й гаубичный артиллерийский полк 1-го Украинского фронта, в составе которого штурмовал Берлин и Прагу. После демобилизации в 1949 году и окончания Московского электротехнического института связи участвовал в разработках проекта советской ядерной бомбы.

Пехотинец Павел Кравченко сражался за Ростов-на-Дону под командованием легендарного старшего лейтенанта Гукаса Мадояна. 8 февраля 1943 года сводный отряд красноармейцев захватил городской железнодорожный вокзал. За несколько дней боев в окружении бойцы отразили 32 атаки немцев, уничтожили около 300 солдат и офицеров, а также подбили 12 танков. За храбрость и умелое руководство Мадояну присвоено звание Героя Советского Союза, а Петр Кравченко получил свою первую награду - медаль "За боевые заслуги".

Учитывая возраст ветеранов - парад проходил у каждого из них на дому. В почетном строю перед фронтовиками, чеканя шаг, прошла рота Почетного караула Южного военного округа и парадный расчет курсантов Военного учебного центра, а также подразделения силовых структур и казачества. Песни военных лет исполнили артисты в форме солдат Великой Отечественной, а школьники приветствовали виновников торжества цветами и флажками.

Как рассказал "РГ" старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, военный историк Владимир Афанасенко:

"Штурм Ростова-на-Дону начался по условному сигналу, прозвучавшему в рациях: "Привет, героям!". Под командованием генерал-лейтенанта Василия Герасименко наступала 28-я армия, в составе которой находилось 41937 человек. 51-я армия генерал-лейтенанта Георгия Захарова насчитывала 24316 военнослужащих. С запада наступали 4-й Кубанский и 5-й Донской Гвардейские казачьи корпуса общей численностью - 77795 человек. Им противостояла 40-тысячная группировка немецко-фашистских войск. За восемь суток кровопролитных боев советские потери убитыми и раненными составили около 20 тысяч человек, немецкие войска и их союзники - более 10 тысяч человек.