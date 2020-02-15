Глава OMV рассказал о строительстве "Северного потока-2"

Эта австрийская компания является финансовым спонсором проекта, в отношении которого были введены американские санкции. По мнению Зеле, "Газпром" прорабатывает способ обойти санкции и успешно завершить реализацию крупнейшего газового проекта, мощность которого составит 55 миллиардов кубометров в год.

Глава австрийской компании отметил, что Европа нуждается в дополнительном газе, потому что сокращение внутреннего производства в ЕС является "огромным", а в Германии, которая закрывает более грязные угольные заводы, существует огромная потребность в природном газе для производства электроэнергии.

Как отмечает агентство, 94 процента газопровода уже построены. В водах Дании есть небольшой участок, строительство которого нужно закончить в ближайшее время. "Прокладка труб, особенно на мелководье, это не сверхвысокая технология, которая нужна, - сказал Зеле в интервью. - Вопрос только в том, подходит ли установка корабля для укладки труб".

Глава австрийской корпорации отметил, что российская корпорация ищет такое судно для завершающего этапа строительства газопровода. "Готов поспорить, что они найдут его", - заключил Зеле. Для завершения строительства "Северный поток-2" осталось проложить около 160 километров по двум ниткам газопровода. "Сколько времени им потребуется, и как они собираются продолжать прокладку труб, я не знаю", - добавил Зеле.

Тем временем судно "Академик Черский" 9 февраля покинуло порт в Находке на тихоокеанском побережье России, где находилось с сентября 2019 года. 22 февраля судно должно прибыть в Сингапур, а затем отправиться в Северное море. В конце прошлого года министр энергетики Александр Новак упомянул это судно как вариант для завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании. Для его дополнительной подготовки потребуется некоторое время.

Напомним, что в прошлом году Дональд Трамп распорядился ввести ограничительные меры в отношении "Северного потока-2", а также пригрозил санкциями компаниям, участвующим в реализации проекта. Эти меры вынудили швейцарскую компанию Allseas отказаться от работ по его строительству. "Северный поток-2" будет поставлять газ с месторождений в Сибири непосредственно в Европу, обходя нынешний главный транспортный коридор через Украину. Трамп активно лоббирует идею, что Старый Свет должен "сократить свою зависимость от России в отношении газа" и вместо этого покупать голубое топливо в жидкой форме у США.