Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела опеки и попечительства минобрнауки Хабаровского края.

"Это не лишение родительских прав, а временное отстранение от выполнения обязанностей. Обычно такая мера принимается судом на шесть месяцев. После этого определяется, как изменилось поведение родителя", - говорится в сообщении.

История началась 26 января, когда житель Комсомольска-на-Амуре бросил детей в московском аэропорту Шереметьево. Свой поступок объяснил отсутствием денег. Через несколько дней он сам явился с повинной в одно из отделений СК в Ростовской области, куда успел улететь. Был отпущен, подписав обязательство о явке.

14 февраля он прилетел в Хабаровск и хотел сразу же отправиться в город Юности, чтобы забрать детей. Но по прилету был задержан силовиками. Ему предъявлено обвинение сразу по трем статьям - оставление в опасности (статья 125 УК РФ), истязание (пункты а, г части второй статьи 117 УК РФ) и кража (статья 158 УК РФ).

На следующий день мужчину арестовали на два месяца.

Мальчиков передали от бабушки матери, которая лежала в роддоме на сохранении, но уже выписана.

В городе с проверкой уже побывали сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Они обнаружили нарушения в работе органов опеки и попечительства. СК завел дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики.