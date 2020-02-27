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27.02.2020 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бросившему детей в Шереметьеве отцу запретили вывозить их из города

Текст: Юлия Гарднер

Мужчине, который оставил двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, запретили вывозить их из Комсомольска-на-Амуре. Об этом судья Хабаровского краевого суда Наталья Яковлева сообщила на заседании, в рамках которого рассматривалась апелляция на его арест.

Фото: Пресс-служба Комсомольска-на-Амуре
Зачем брошенных в Шереметьеве детей вернули матери

Жалобу защиты отклонили - мужчина останется под стражей до середины апреля, пишет ТАСС. Ранее мать мальчиков подала в суд иск, в котором просила ограничить бывшего мужа в родительских правах.

Напомним, 26 января житель Комсомольска-на-Амуре оставил двух сыновей одних в Шереметьеве. Свой поступок объяснил финансовыми проблемами. Позднее он сам явился в одно из отделений СК Ростовской области с повинной. Братьев сначала передали под временную опеку бабушке, а затем вернули матери, у которой теперь другая семья. Тем временем СК завел дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

Отец мальчиков собирался вернуться в Комсомольск и забрать детей себе. Однако этим планам не суждено было сбыться: в аэропорту Хабаровска его задержали силовики. 15 февраля решением суда мужчину поместили под стражу на два месяца. Он проходит фигурантом сразу по трем уголовным делам: об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ), истязании (пункты а, г части второй статьи 117 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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