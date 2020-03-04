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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ради жизни, ради правды

В городе открылся Музей памяти жертв нацизма
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 46(8100)
Музей памяти жертв нацизма открылся в Военно-медицинском музее. Именно сюда, в единственный на тот момент государственный музей медицины, были переданы в 1945-1946 годах важнейшие материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и причиненного ими ущерба гражданам и предприятиям СССР. Сюда же после окончания Нюрнбергского процесса поступили обнародованные там документы.

Среди раритетов - многочисленные фото, архивные материалы, уникальные кадры киносъемок, а также предметы, доказывающие преступную сущность нацизма.

- Идея открыть такой музей родилась после вопроса одного из школьников, который он задал нашему экскурсоводу, - рассказывает директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко. - Мальчик спросил: а зачем надо было продолжать Великую Отечественную войну на территории Европы? Разве недостаточно было остановиться на границе нашей страны? И тогда молодые сотрудники нашего музея решили, что необходимо разъяснить, основываясь на имеющихся документальных материалах, в чем заключалась опасность коричневой чумы, в чем выражалась античеловеческая сущность нацизма.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Нельзя без содрогания смотреть на предметы, которые были молчаливыми свидетелями жизни и быта заключенных. Вот полосатое платье узницы лагеря Равенсбрюк. Вот детская туфелька из Майданека, а на фотографиях рядом - горы детской обуви: шедших на смерть в газовые камеры заставляли раздеваться, тщательно сортируя одежду узников. Вот тара с гранулами химического соединения "Циклон Б" - такой применялся для умерщвления людей в газовых камерах...

Раздел, посвященный восстанию заключенных, занимает в экспозиции особое место.

- Один из его организаторов Залман Градовский был членом зондеркоманды, - рассказывает куратор проекта Анна Валькович. - Физически сильный, крепкий 33-летний мужчина, он был отобран немцами в лагере Аушвиц для выполнения самой грязной работы: сопровождения узников в газовые печи и сжигания трупов. Этот сатанинский план гитлеровцев - сделать заключенных соучастниками своих злодеяний - довел до сумасшествия и самоубийства многих узников.

Цель музея — препятствовать фальсификации истории и формировать у посетителей точные представления о событиях Великой Отечественной войны

Градовский вел дневник: он был уверен, что Красная армия победит, и считал важным оставить свидетельства нацистских преступлений. Кусок записной книжки и "Письмо потомкам", спрятанные во фляжке, были захоронены в пепле крематория. К слову, Градовскому с товарищами в октябре 1944 года удалось взорвать одну из четырех печей Аушвица, вследствие чего производительность этой фабрики смерти снизилась на четверть.
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Нельзя без слез прикоснуться к личным историям узников - например, врача-подпольщицы Ольги Клименко, лечившей детей Аушвица. Или к запискам военнопленного фельдшера Григория Сыркова, помогавшего больным тифом заключенным.

Отдельное внимание сотрудники Военно-медицинского музея уделили тем бесчеловечным опытам, которые медики рейха проводили в концлагерях над заключенными. Так, из документов стало известно, что для изменения цвета глаз с карего на голубой малолетним узникам капали в глаза специальные красители. Фашистам надо было "научиться" выращивать чисто "арийскую расу". В результате опытов дети слепли в страшных мучениях.

Основная цель музея, подчеркивают его создатели, - препятствовать фальсификации истории и формировать у посетителей точные представления о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн.

На открытии Музея памяти жертв нацизма присутствовала бывшая малолетняя узница Аушвица Рива Мацияускас. На ее руке и по сей день сохраняется выбитый номер 70013. Она помнит, как советские войска освободили лагерь. А судья Западного окружного военного суда историк Юрий Кунцевич приводит официальные данные: после окончания войны порядка 30 тысяч немецких солдат и офицеров были приговорены к смертной казни. Но в 1947 году смертную казнь в СССР отменили. И в начале 50-х многие из них, дожидавшиеся возмездия, были репатриированы в ФРГ.

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