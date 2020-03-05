Нарынская область Киргизии - самый высокогорный и труднодоступный ее регион - лишилась крупного и выгодного проекта, который в перспективе мог вывести ее из числа дотационных. Под давлением местного населения инвестор принял решение отказаться от строительства торгово-логистического производственного центра. Упущенная выгода, по самым скромным подсчетам, составляет около 20 миллиардов сомов (289 миллионов долларов) в виде прямых вложений, без учета того, что могли заработать новые предприятия, которые предполагалось создать в рамках проекта.

Город в горах

Крупный торгово-логистический центр намеревались построить в Ат-Башинском районе, где пересекаются международная автомобильная магистраль Бишкек-Нарын-Торугарт-Кашгар и трасса, ведущая через Китай, Индию, Пакистан (Каракорумское шоссе) к морским портам Индийского океана. Здесь же, соответственно, проходит основной грузопоток из КНР в Киргизию. Иными словами, деньги Нарынской области могла бы приносить сама география. Поэтому ожидалось, что с запуском проекта в регионе будет создано порядка 15 тысяч новых рабочих мест. В центре готовились заняться переработкой мяса и сельскохозяйственных культур, качеством которых славится Нарынская область, а также выпуском промышленных товаров, включая электромобили. Поставлять их предполагалось за рубеж - в Китай и страны Евразийского союза.

По словам вице-премьера Киргизии Замирбека Аскарова, в рамках проекта в Ат-Башинском районе появился бы целый городок с развитой инфраструктурой - централизованными системами отопления, водоснабжения и канализации. Инвестиции хотели направить на строительство таможенных и логистических зон, торговых залов, гостиниц, спортивных объектов, школ и клиник. Здесь же могли бы развиваться малые и средние предприятия местных жителей.

Строительством готовилось заняться киргизско-китайское предприятие, а сами договоренности о создании логистического центра были достигнуты на высшем уровне - еще во время государственного визита в Киргизию председателя КНР Си Цзиньпиня. Руководство республики обещало оказать проекту всемерную поддержку. Инвестору выделили участок в 40 километрах от Ат-Баши, и он внес в местный бюджет 43 миллиона сомов - в счет арендной платы. В декабре 2019 года премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев даже принял участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего строительства. Приступить к работам намеревались в апреле текущего года - с началом теплого сезона.

Но, как оказалось, часть местного населения эти посулы не впечатлили. Более того, некоторые жители района вышли протестовать, едва округу облетела новость о выделении под центр около 200 гектаров земли. Атбашинцев, как выяснилось, возмутила информация, что объект готовятся строить китайские инвесторы, которым территория якобы передается на неопределенный срок. Местные и правительственные чиновники, прибывшие на место, успокоить сельчан не смогли. Столкнувшись с бессилием властей и противодействием населения, инвестор не придумал ничего лучшего, как объявить об отказе от проекта и потребовать вернуть внесенные в бюджет средства.

Чего хотели горцы...

В первое время акции протеста в Ат-Баши казались стихийными. Их участники, как это уже бывало в Киргизии, заявляли, что опасаются потенциального вреда экологии и наплыва мигрантов из соседнего Китая. Эти настроения подогревались провокационными публикациями в соцсетях и мессенджерах, на что обратил внимание даже один из богатейших людей республики, уроженец Нарынской области Аскар Салымбеков. Он призвал земляков не верить тому, что пишут на форумах, и отметил, что проект принес бы региону немало выгод.

Возможно, авторитетное мнение крупного бизнесмена и возымело бы действие, но протест был организованным. Об этом, в частности, свидетельствовал тот факт, что митингующие составили и направили властям список из нескольких требований. Они потребовали отменить решение о передаче территории инвестору, наказать чиновников, не согласовавших с местными жителями проект, выносить в будущем подобные инициативы на обсуждение народных собраний. Основной же причиной протеста оказалось то, что центр намеревались строить за счет капиталовложений из Китая.

- Мы опасаемся, что Китай может присвоить землю, на которой будет располагаться комплекс, - цитируют местные СМИ одного из жителей Ат-Баши Жусупбека Кадырбекова

- Главе сельсовета нужно объявить выговор за самоуправство, - заявил его земляк Камбар Капарбеков.

- Мы услышали требования протестующих и передадим их в кабинет министров, - резюмировал постпред правительства в Нарынской области Эмилбек Алымкулов после очередной неудачной попытки убедить местное население, что никто дарить землю Китаю не собирается. Чиновник не скрывал сожаления по поводу происходящего. Ат-Башинский район считается дотационным и содержится, в основном, на средства, выделяемые из республиканского бюджета. Регион остро нуждается в привлечении иностранных инвестиций и развитии экономики. А деньги, как известно, любят тишину.

...И инвесторы

Убедившись, что бороться с предубеждением атбашинцев невозможно, инвестор сделал шаг назад. Договор об аренде территории под центр был расторгнут, и теперь сторонам необходимо решить щекотливый вопрос о деньгах, уже внесенных в бюджет киргизско-китайской компанией.

- К сожалению, у жителей района возникло негативное отношение к проекту, что отразилось в протестных акциях, - заявили в компании. - Кадровая служба компании готовила планы организации подготовки требуемых специалистов из числа местной молодежи, начинала составлять список для отправки их на учебу в зарубежные вузы. К выполнению наших заказов готовились местные строительные компании и поставщики строительных материалов. Средства выделялись за счет собственных ресурсов инвестора, и по ним правительство Киргизии не предоставляло никаких гарантий. Все риски компания брала на себя. Мы полагаем, что нельзя работать над долгосрочным крупным проектом в ситуации, когда часть местного населения выступает против строительства логистического центра, и поэтому вынуждены принять решение о его закрытии.

- Люди думают, что если в Ат-Башинском районе построят заводы и фабрики, они будут дымить и загрязнять атмосферу, - посетовал соучредитель компании Эмильбек Абдыкадыров. - Но в центре планировалось строить высокотехнологичные предприятия, которые не причинили бы вреда экологии. Электроэнергию планировалось получать с помощью солнечных батарей, а для очистки канализационных стоков установить современные водные фильтры.

Торгово-логистический центр, который предполагала построить компания, должен был стать самым крупным в южных постсоветских республиках. Но, увы, многообещающий проект постигла та же судьба, что и ряд других инициатив.

Все те же грабли

Только за последние два года из-за протестов местного населения в Киргизии остановились не менее пяти крупных инвестиционных проектов. Чаще всего, к сожалению, это касалось компаний, финансируемых китайской стороной. Однако ранее речь шла, в основном, о разработке полезных ископаемых - золоторудных месторождений или залежей угля. В некоторых случаях жители отдаленных регионов не только проводили митинги, но и устраивали беспорядки. Так, к примеру, случилось в Тогуз-Тороуском районе, где подожгли строящуюся золотоизвлекающую фабрику.

По схожей причине некогда сорвался и крупный инвестиционный проект - строительство транспортных коридоров через Тянь-Шань. Неофициальные источники утверждали, что власти рассматривали возможность передачи инвесторам месторождений вдоль дорог, которые предполагалось проложить через горы. Правительство это опровергало, но проект, тем не менее, был "забыт".

С массовыми протестами в Киргизии, впрочем, сталкивались не только китайские инвесторы, но и представители компаний из других стран. При этом зачастую ответственности за происходящее практически никто не нес. А в случае с проектом по разработке месторождения урана, который также мог принести в бюджет солидные поступления, парламент республики и вовсе вынес решение о запрете на добычу тяжелых металлов - под давлением все тех же протестующих. В результате уникальный Кара-Балтинский горнорудный комбинат, который предполагалось задействовать в переработке полезных ископаемых и извлечении из руды как урана, так и тория, титаномагнетита, циркония и пятиокиси фосфора, оказался на грани закрытия.

С чем связан подобный тренд? Представители бизнеса открыто говорят о том, что это связано с пассивной позицией властей и нежеланием защищать инвестиции. Правительство, в свою очередь, придерживается другой точки зрения.

Ошибки прошлого

- Недоверие к инвесторам - во многом последствия ошибок прошлого: коррупции и предательства национальных интересов, - заявил премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. Он объяснил провал проекта в Ат-Баши тем, что некие "силы извне" распространяли вокруг строительства центра слухи и фейки.

- Впервые в истории в страну пришел крупный инвестор, который планировал вложить сотни миллионов долларов в строительство торгово-логистического центра в отдаленном регионе без государственных гарантий, - посетовал глава правительства. - Он взял на себя ряд важных обязательств. Правительство старалось создать все условия для успешной реализации проекта. Но инвестор столкнулся с искусственным нагнетанием негативного отношения. Особенно жаль, что большую часть тех жителей Ат-Башинского района, которые поддались необоснованной панике, составила молодежь. А ведь именно молодые люди должны хорошо понимать, что для развития регионов и улучшения условий жизни людей необходимо использовать все ресурсы, в том числе ресурсы иностранных инвесторов из любых стран. Это особенно важно для дотационных регионов, где наблюдается устойчивый отток жителей, в поисках работы покидающих родные села.

По словам премьера, ситуация в Ат-Баши показала, что в Киргизии необходимо пересмотреть принципы работы в сфере защиты инвестиций. В частности в том, что касается взаимодействия властей с местным населением, прежде всего молодежью. Однако о подобных мерах в свое время говорили и предшественники Абылгазиева. Удастся ли справиться задачей действующему кабинету?

Кстати



На долю Китая приходится треть от всего объема прямых иностранных капиталовложений в Киргизию. Об этом заявил на пресс-конференции завотделом привлечения инвестиций правительства КР Жалын Жээналиев. В течение последнего десятилетия, по его словам, предприниматели из КНР уже реализовали на территории республики ряд крупных проектов, показав себя с лучшей стороны.



- Китайские бизнесмены в целом добросовестно выполняют обязательства, - утверждает он. - Нарушения договоренностей единичны. Недоверие вызвано только отношением к ним в обществе.



Тем временем



Строить в Киргизии торгово-логистические центры предложили крупному холдингу из Южной Кореи. Как сообщает пресс-служба МИД КР, переговоры об этом провела посол республики в Сеуле Динара Кемелова. Компании также предложили рассмотреть возможность открытия на Тянь-Шане совместных предприятий по производству пищевых продуктов.