"Для молодежи путешествие - это часть образования, для пожилых - часть опыта". В этом высказывании философа Фрэнсиса Бэкона заключен один из ключевых мотивов, которыми мы руководствовались при разработке бизнес-плана аэропортов Черногории.

Нам удалось привлечь некоторые из самых известных европейских авиакомпаний благодаря позиционированию своей страны как привлекательного туристического направления, а также сделав путешествия доступными для наших граждан.

Не так давно путешествие по балканским регионам оставалось роскошью из-за высокой цены на билеты, ограниченного количества направлений, небольшого количества операторов. Сегодня, благодаря растущему разнообразию на рынке и дешевым авиабилетам, все жители Черногории могут легко летать по любым европейским направлениям, а пассажиры практически из всех стран могут напрямую или с пересадкой прилететь в нашу страну.

Данило Орландич, генеральный директор аэропортов Черногории:

В этом году мы планируем возобновить сезонный маршрут Тиват - Екатеринбург и открыть новую линию в Краснодар, что, безусловно, будет способствовать увеличению числа обслуживаемых пассажиров.

В аэропортах Черногории работают три крупнейшие европейские бюджетные авиакомпании - Ryanair, Wizzair и Easyjet, которые осуществляют рейсы практически круглый год.

Черногория является жемчужиной Средиземноморского региона, а стабильная политическая ситуация, постоянный интерес иностранцев к нашей стране, а также прямые переговоры с авиакомпаниями позволяют нам сотрудничать с ведущими авиакомпаниями. Среди них - Lufthansa, LOT, British Airways, конечно же, "Аэрофлот", Turkish Airlines, Austrian Airlines и другие. Чтобы повысить доступность нашей страны, мы также скорректировали ценовую политику и создали схемы стимулирования. Тарифы на обслуживание пассажиров и самолетов являются одними из самых низких и в регионе, и во всей Европе. Такая бизнес-политика и постоянное открытие новых линий (35 открыты только за последние три года) сделали аэропорты Черногории очень надежными и процветающими. Прошлый год для нас был рекордным как по количеству пассажиров, так и по выручке: было обслужено почти 2,7 миллиона пассажиров, что на 9 процентов больше, чем в 2018 году, а выручка составила почти 37 миллионов евро.

Наша столица Подгорица связана с 42 пунктами назначения в 14 странах в течение года и 7 дополнительными - в летний сезон. Аэропорт в прибрежном Тивате связан с Белградом и Москвой круглый год, а летом - с дополнительным 51 пунктом назначения в наиболее привлекательных европейских странах.

Тот факт, что более 25 процентов от общего числа наших пассажиров - это россияне (почти 730 тысяч человек в 2019 году), показывает важность этого направления для Черногории. В 2018 году пассажиропоток увеличился на 17 процентов, количество рейсов - на 13 процентов. Пассажирские перевозки между Черногорией и Россией в прошлом году выполняли 12 авиакомпаний: Montenegro Airlines, "Россия", Victory Airlines, "Аэрофлот", Red Wings, Nord Star, "Нордавиа", "Уральские авиалинии", Azur Airlines, "Глобус", "Сибирь", "Альянс Урал".

В этом году мы планируем возобновить сезонный маршрут Тиват-Екатеринбург и открыть новую линию в Краснодар, что, безусловно, будет способствовать увеличению числа обслуживаемых пассажиров. Россияне выбрали нашу страну не только местом для отдыха, но и для переезда на постоянное местожительство. Это подтверждает наши традиционно хорошие отношения, схожесть славянских культурных особенностей, а также удобство инфраструктуры воздушного транспорта, которая позволяет им иметь хорошие связи со своей родиной.

Но эти успехи также являются для нас новыми вызовами, а растущее число пассажиров и прибыль, которую мы получаем, требуют строительства новой инфраструктуры. В прошлом году мы открыли Терминал-2 в Тивате, который значительно разгрузил аэропорт в пик сезона. Роскошные курорты Черногории - такие, как Porto Montenegro, Lustica, Porto Novi, Kotor - все чаще привлекают дорогих клиентов, поэтому необходимо построить бизнес-залы в аэропорту Тиват, привлекательные магазины беспошлинной торговли, а также инфраструктуру для ночных посадок самолетов.

Новыми в этом году станут также маршруты из Подгорицы в Краков, Дублин и Познань (все три с Ryanair), в Загреб, Киев и Лиссабон. А из Тивата помимо существующих сезонных рейсов новые направления будут в Могилев, Витебск, Берлин и Милан. Успех аэропортов Черногории - это успех всей страны, правительства и всех граждан. Мы являемся серьезным стимулом для отечественной экономики, особенно для развития туризма как стратегической отрасли. Путешественники привносят в нашу страну вдохновение новых культур и деловых связей. Я надеюсь, что у них остаются неизгладимые воспоминания и впечатления о красоте страны, гостеприимстве людей и новых идеях для бизнеса в Черногории.

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