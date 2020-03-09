Черногория
LAZURE Hotel & Marina.
09.03.2020 19:05
Российская газета - Спецвыпуск № 50(8104)

Гарантия лучшего отдыха

LAZURE Hotel & Marina располагается на адриатическом побережье Черногории рядом с уютным средневековым городом Герцег-Нови.

Бутик-отель Lazure вдохнул новую жизнь в историческое здание Лазарета - одного из символов Боко-Которского залива VIII века.

Здание было бережливо отреставрировано и в сентябре 2018 года открыло свои двери в качестве роскошного отеля, предлагающего гостям насладиться камерной атмосферой 24 современных номеров и апартаментов класса люкс, каждый с уникальными планировкой и дизайном интерьера.

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