Проект Луштица Бей уютно расположен на Адриатическом побережье полуострова Луштица, в северо-западной бухте Траште, которая относится к муниципалитету Тивата.

Это место, утопающее в солнечных лучах 270 дней в году, отличается разнообразием пейзажей: от кристально чистых вод Адриатического моря до оливковых рощ, зарослей маквиса и зеленых холмов. Здесь уединенность сочетается с близостью ко всем популярным местам региона.

Проект Луштица, занимающий 690 гектаров вдоль побережья Адриатического моря на одноименном полуострове, станет устойчивым, полностью интегрированным и современным городом. Он разработан с целью гармонично вписаться в окружающую среду и станет местом жительства для нескольких тысяч человек.

Проект включает в себя множество жилых помещений, отелей и объектов для жизни, предлагая как спокойствие и конфиденциальность, так и новые открытия и приключения. Это одновременно уединенный оазис и ворота к остальной части Черногории.

Планируется, что в рамках комплексного проекта будет предложено более 2000 жилых единиц, вилл и таунхаусов, семь отелей мирового класса, две пристани для яхт, 18-луночное поле для гольфа Gary Player со своим гольф-клубом, коммерческие объекты и все другие необходимые инфраструктурные объекты. Первый этап строительства идет полным ходом, охватывая центр города, пристань для яхт, которая уже работает с первым отелем - пятизвездочным The Chedi LuS tica Bay, предлагающим 111 номеров, магазины и набережную с ресторанами, а также первые 235 жилых единиц.

Дальнейшая реализация проекта приведет к началу строительных работ в новом 5-звездочном отеле и двух новых жилых зонах. Планы в отношении микрорайона Centrale, который в соответствии с названием должен стать центром города со всей необходимой инфраструктурой, начали воплощаться в жизнь в 2019 году, когда были построены первые 35 жилых единиц.

Это уникальный масштабный девелоперский проект, при создании которого будет проделан весь путь от идеи о волшебном месте для жизни в ее лучших проявлениях до ее воплощения. Цель - создать отдельное сообщество в гармоничной обстановке, где жители смогут создать свой дом для такой жизни, которую они хотят прожить, а все вокруг станет особым дополнением к нему.