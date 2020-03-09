Побывав на побережье Черногории однажды, вы всегда будете рады вернуться сюда.

Города побережья непременно покорят вас шармом, разнообразием и упоительным средиземноморским воздухом. Вот Улцинь, в давние времена - город пиратов, а сегодня - туристический рай. Бар, в котором много исторических памятников и стильный современный центр, а также порт, красивая бухта и комфортабельные отели. Будва - туристическая столица Черногории, которая растянулась от Булярицы до пляжа Яз, включая Петровац и Свети-Стефан.

Тиват - красивый, спокойный город со стоянкой для суперъяхт международного класса. Котор, охраняемый ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия. Наконец, это Херцег-Нови - очаровательный туристический городок, в котором много зелени, цветов и красивых исторических зданий.

Каждый из этих городов расскажет свою историю. В каждом вы найдете рестораны с домашней едой и рыбными деликатесами, кафе с красивыми террасами и превосходными коктейлями, отели с приветливым персоналом и незабываемыми видами на море. Вы увидите красивейшие закаты, почувствуете ароматы цветов, переживете бурю эмоций и насладитесь пейзажами: такой контраст между горами и береговой линией можно найти только на побережье Черногории.