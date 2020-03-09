Выбрать место для отдыха не всегда просто. Хотела бы предложить вам направление, которое сделает ваш отдых уникальным, незабываемым и необычным. Черногория предлагает разные возможности, даже для тех, кто возвращается к нам не один раз.

Согласно отчету Всемирного совета путешествий и туризма (WTTC) за 2019 год, Черногория является пятым по счету наиболее быстрорастущим туристическим направлением в мире. В прошлом году рекорды были побиты на нескольких уровнях: у нас побывало более 2,6 миллиона туристов и состоялось около 14 миллионов ночевок. По оценкам, доходы от туризма только от иностранных туристов составят более 1,1 миллиарда евро. Туристы из России, которых в 2019 году было около 380 тысяч, занимают второе место по численности среди всех иностранных гостей, а в структуре иностранных ночевок они находятся на первом месте (почти 3,5 миллиона ночевок).

Выбрать вариант отдыха у нас непросто. Наша маленькая страна позволяет позагорать и искупаться на Ривьере утром, а вечером попробовать в Жабляке, Цетине, Негуши национальные блюда - качамак, цицвару, свиной окорок, ягнятину из-под сача и многое другое. Или, наоборот, утром вы сможете насладиться первозданной красотой природы, покататься на велосипеде и отправиться в поход по озерам - Черному, Змеиному или Яблан. А вечером у моря принять участие в одной из музыкальных и культурных программ, которые мы подготовили для гостей, - Sea Dance, Город-театр, Карнавал, Бокешка-ночь и других.

Желька Радак Кукавичич, директор Национальной туристической организации Черногории: В этом году в Черногории вас встретят новые отели, богатые программы культурно-развлекательных мероприятий и доступные цены. В сочетании с уникальной природой и удобными пляжами проведенные здесь дни станут отдыхом вашей мечты. Так что сегодня сделать выбор стало намного проще. Это Черногория - то, что вам нужно

Большинство наших туристов выбирают морские курорты. Мы рекомендуем такие известные места, как Яз, Альмаро, Трстено, Башня Бая, Жанич, Роуз, Красная голова, а также прекрасный пляж Улциня. Каждый из них рассказывает свою уникальную средиземноморскую историю: от Улциня, бывшего пиратского города с райским островом Ада Бояна, до старого города Бар и Будвы, представляющего собой признанный развлекательный центр с роскошными отелями, ресторанами и дискотеками. И от города Котор с его ныне широко известным фестивалями и Тивата, центра гламура с пристанью для яхт Порто Монтенегро, до Герцег-Нови или настоящих средиземноморских деревень, которые являются магнитом для туристов.

Для любителей активного отдыха также привлекательны рафтинг в каньоне реки Тара, самом глубоком в Европе, и посещение Биоградской горы. Дороги до Колашина с его широко известным сыром, километры пешеходных маршрутов и катание на горных велосипедах по тропам горного массива Беласица всегда обновляют энергию.

Пейзажи в северной и центральной части Черногории настолько впечатляющие, что каждый путь к одной из ее жемчужин радует действительно панорамными видами. Пещера Липска недалеко от Цетине, которая представляет собой замечательную галерею подземных залов огромной спелеологической ценности, является обязательной для посещения. А еще я предлагаю попробовать традиционные вина и фирменные блюда в Црмнице, Реке Црноевич, на Скадарском озере, места вокруг которого известны своей аутентичной архитектурой.