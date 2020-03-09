Fly Montenegro Ground Handling (FMGH) основана в 2009 году.

Компания занимается наземным обслуживанием и предоставляет весь спектр авиатранспортных услуг для регулярных рейсов, cargo-рейсов, а также чартерных и дипломатических рейсов в аэропортах Тивата и Подгорицы. Благодаря нашим усилиям компания является известным брендом на рынке Черногории и во всех балканских странах.

Ана Мароевич, CEO & President Fly Montenegro Ground Handling (Головной офис: ТЦ Capital Plaza, Дипломатическая башня, Подгорица, Черногория):

Согласно философии FMGH, каждый клиент является приоритетным, и мы всегда обеспечиваем любому из них услуги наивысшего класса. Наша компания полагается на команду целеустремленных и преданных делу профессионалов, которые всегда стремятся к 100% доверию, безопасности и удовлетворенности клиентов.

Наши партнеры: Аэрофлот, Авиакомпания "Россия", Победа, Белавия, Azal Airlines, FlyDubai, Авиакомпания S7, Israir, Windrose, Nordstar, Red Wings, Авиакомпания "Ямал", Уральские авиалинии, Royal Flight Airlines, Air Moldova, Международные авиалинии Украины, Bravo Airways, Jonika Airlines, IFly, Armenia Aircompany, Nordavia, Eurowings, Globus Airlines, Bulgarian Air, Air Malta, Wideroe, Wind Rose, Trade Air, Nordavia Air, Royal Air, Arkia, Iberia Air, Air Armenia, IsrAir.

Email: info@flymontenegro.aero

Аэропорт Подгорицы: ops.tgd@flymontenegro.aero

Аэропорт Тивата: ops.tiv@flymontenegro.aero

Телефон: +38220653203

Flystar Flight Support - это дочерняя компания FMGH, занимающаяся наземным обслуживанием и обеспечением услуг для VIP-рейсов, бизнес-авиации, дипломатических рейсов, чартерных и cargo-рейсов. Основное преимущество Flystar Flight Support в превосходном и непревзойденном уровне сервиса. Успех нашей компании лежит в умении предугадывать потребности VIP-клиента. Благодаря нашему большому опыту и преданности требованиям клиента мы вышли на первые позиции и стали ведущим брендом в этой сфере деятельности во всех балканских странах.

Компания Flystar Flight Support работает в следующих странах:

• Черногория: Тиват (LYTV) и Подгорица (LYPG)

• Хорватия: Дубровник (LDDU), Сплит (LDSP), Задар (LDZD), Пула (LDPL), Загреб (LDZA), Осиек (LDOS), Брач (LDSB)

• Сербия: Белград (LYBE), Nis (LYNI)

• Албания: Тирана (LATI)

• Босния и Герцеговина: Сараево (LQSA), Мостар (LQMO), Тузла (LQTZ), Баня-Лука (LQBK)

• Македония: Скопье (LWSK), Охрид (LWOH)

• Словения: Любляна (LJLJ), Марибор (LJMB), Порторож (LJPZ)

• Косово: Приштина (BKPR).

Круглосуточный Центр управления полетами ОСС 24/7:

Email: dispatch@flystar.aero

Телефоны: +381112286466

Моб.: +381666622777