Черногория привлекает многих туристов симпатичными средневековыми городами и удивительными горными пейзажами, но она также может похвастаться одной из самых красивых береговых линий Европы. И ничто не сравнится в течение долгого жаркого лета с отдыхом на одном из великолепных пляжей страны!

Побережье Черногории вытянулось на 293 километра, оно включает 117 самых разнообразных пляжей общей длиной 73 километра: от уединенных безлюдных заливов до семейных курортов, от впечатляющих песчаных участков до причудливых скалистых бухт, куда можно добраться только на лодке. У них есть только одна общая черта: кристально чистая вода Адриатического моря.

Пляж Яз - лучший пляж в Европе 2015 года.

Один из самых длинных пляжей на Будванской ривьере, пляж Яз - лучший пляж в Европе 2015 года - стал не только популярным местом для любителей музыки, но и очень популярным местом для любителей солнечных ванн и почитателей водных видов спорта. Там проходит ежегодный фестиваль морских танцев, концерт живой музыки, который привлекает множество посетителей каждое лето. Этот галечный пляж в форме полумесяца окружен ресторанами и кафе, где любители пляжного отдыха и фестивалей могут отдохнуть.

Дорога к пляжам Могрен удобна и красива.

Огромной популярностью среди гостей Черногории пользуется пляж Могрен недалеко от Старого города Будвы. Что делает Могрен таким особенным? Прежде всего там никогда не бывает многолюдно, так как до него можно добраться только по 150-метровой каменной тропе. Могрен состоит из двух песчаных пляжей, соединенных небольшим туннелем через скалы. Пляж защищен холмом Спас, густо заросшим соснами и дубами. Кстати, Могрен назван в честь испанского моряка Могрини, судно которого неподалеку потерпело кораблекрушение. Испанец оказался единственным выжившим с галеры, которая была потоплена пиратами.

Пляж Свети-Стефан состоит из 2-х пляжей, разделенных мостиком к острову.

Туристы, которые предпочитают песчаные пляжи в нетривиальных местах, будут в восторге от крошечного острова Свети-Стефан: когда-то здесь была укрепленная рыбацкая деревня, а теперь - роскошный курорт. Общественный пляж розового цвета, расположенный в конце дороги, ведущей к острову, открывает прекрасный вид на каменные дома с красной крышей и церковь Святого Стефана, стоящую на самой высокой точке острова.

Милочер очарует самых искушенных туристов.

Великий пляж, расположенный к югу от Улциня, представляет собой песчаный прибрежный участок длиной около 13 километров и шириной местами до 60 метров.

Мелкий песок обладает лечебными свойствами, так как он богат минералами

Говорят, что чрезвычайно мелкий песок обладает лечебными свойствами, так как он богат минералами, его рекомендуют тем, кто страдает от ревматизма и других заболеваний. Но в то же время Великий пляж также стал одним из ведущих мест для кайтсерфинга в Европе. Здесь есть несколько тренировочных школ, где кайтсерферы могут взять напрокат снаряжение.

У всех пляжей одна общая черта: кристально чистая вода Адриатического моря

Для любителей уединенных бухт - пляж Добреч.

Любители тихих, уединенных бухт предпочтут посетить пляж Добреч на полуострове Луштица, у входа в Которский залив. Это менее популярное направление среди туристов, так как сюда можно добраться только на лодке.

Ничто не сравнится с отдыхом на одном из 117 великолепных пляжей страны

Изумрудно-зеленая вода, идиллический галечный пляж, нетронутая средиземноморская растительность и небольшой пляжный ресторан, где подают свежую рыбу, делают Добреч похожим на рай!

Популярный на Будванской ривьере пляж Бечичи.

И последнее, но не менее важное: пляж Бечичи - еще одно популярное место на Будванской ривьере. Пляж протяженностью 2 километра, состоящий из гальки и песка, окружен множеством оживленных баров и ресторанов с морепродуктами. Есть также много развлечений и спортивных сооружений на пляже и вдоль живописной набережной. Отличное место, чтобы собраться с семьей и друзьями.

Пляж Бечичи - отличное место для интереснейшего отдыха с семьей и друзьями.

Лорд Байрон однажды написал: "В момент рождения нашей планеты красивейшая встреча земли и моря состоялась на Черногорском побережье". Те, кто побывал на пляжах Черногории, наверняка с ним согласятся.