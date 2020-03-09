Черногория
Kuće Lekovića.
09.03.2020 19:51
Российская газета - Спецвыпуск № 50(8104)

Эксклюзив на побережье

Апарт-отель Kuće Lekovića - роскошное место на побережье с современными и комфортабельными апартаментами.

К услугам гостей номера и апартаменты с балконом, из каждого открывается вид на море. Отель расположен на берегу и окружен зеленью. Гости наслаждаются великолепным видом на море, просыпаются под шум волн, едят вкусные блюда из свежих продуктов и начинают день на частном пляже.
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Пляж оборудован шезлонгами, навесами, детской игровой площадкой, водными велосипедами, также на нем есть бар. Национальными винами и традиционной кухней можно насладиться и на террасе балкона. Апарт-отель - это место, где каждый чувствует себя как дома.

Апартаменты представляют собой квартиры площадью 60 квадратных метров. В них предусмотрены одна гостиная с диваном и кабельным телевидением, спальня с большой двуспальной кроватью, шкаф, сейф, ванная комната с душем, фен, шампунь, гель для душа и мыло. Кухня полностью оборудована (посуда, микроволновая печь, чайник, плита, холодильник), также есть столовая и два больших балкона с прекрасным и захватывающим видом на море.

Независимо от того, путешествуете ли вы по делам или приехали в отпуск с семьей, апарт-отель Kuće Lekovića найдет для вас подходящее жилье. Воспользуйтесь бесплатным доступом в интернет (бесплатный Wi-Fi на всей территории), бесплатной парковкой и апартаментами с террасой и видом на море, которые предлагаются в апарт-отеле Kuće Lekovića.

Тел.: + 382 67 654 076, + 382 67 473 732, + 382 30 312 933

E-mail: kucelekovica@gmail.com

www.kucelekovica.me

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