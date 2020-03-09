В Будве, одном из старейших городов Адриатики, очарование Средиземноморья ощущается в каждом шаге, взгляде, вдохе, глотке.

В этой приморской жемчужине каждый турист сможет получить то, что хочет: пляжный отдых и приключения, городскую суету и сельское спокойствие, окунуться в историю и узнать нечто новое.

Будва известна прекрасным климатом, песчаными пляжами, укромными бухтами, роскошными отелями и ресторанами, которые дополняют огромное культурное и историческое наследие, накопленное на протяжении многих веков. Основанная в V веке до н.э., Будва - самый старый город на побережье Черногории, сформировавшийся под влиянием римских, венецианских и византийских традиций.

Чтобы погрузиться в историю этих мест, прогуляйтесь по узким мощеным улочкам Старого города - сердцу Будвы, полюбуйтесь уникальной архитектурой городского ансамбля, окруженного средневековыми стенами. В Старом городе находится одна из самых древних на всем черногорском побережье церквей в дороманском стиле - церковь Святой Марии, а также собор Святого Иоанна Крестителя, церковь Святой Троицы, церковь Святого Саввы и руины раннехристианской базилики, которые находятся в пределах одной площади.

Недалеко от этого святого места располагается Цитадель, а также Археологический музей, где можно увидеть становление Будвы и совершить путешествие во времени в эпоху иллирийцев, греков и римлян, византийцев и славян.

А солнечный день прекрасно подходит не только для познавательных экскурсий по городу, но и прогулок у моря и по морю. На 20-километровой будванской ривьере более тридцати прекрасных песчаных и галечных пляжей, 14 из которых отмечены "Голубым флагом" - символом высочайшего экологического стандарта.

Любителям же активного отдыха понравится прекрасная природа Будвы: более 50 километров пешеходных троп в окружении природных красот, среди которых - древняя маслина (Velja maslina) в деревне Ивановичи: ей уже больше двух веков, и это одно из старейших деревьев в мире.