Все школы Липецкой области закроют на карантин из-за коронавируса

В Липецкой области из-за угрозы распространения коронавируса 11 марта все школы закрываются на карантин. Как сообщили "РГ" в пресс-службе региональной администрации, занятия прерываются до следующего распоряжения.

Напомним, в субботу, 7 марта, на территории области у трех человек было подтверждено заболевание новым типом коронавируса. Все они прибыли из Италии, где сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация. Сообщалось, что заболевшие приехали домой на личных автомобилях в начале марта. Как уточнил глава региона Игорь Артамонов на своей странице в Instagram, на данный момент на карантине находятся семь человек после контактов с заболевшими.

Пациенты с коронавирусом помещены в областную клиническую инфекционную больницу. Состояние заболевших оценивалось ближе к удовлетворительному. Карантин для контактировавших был организован на базе акушерско-гинекологического отделения Данковской ЦРБ, закрытого на ежегодную санобработку.

Позже власти области ввели дополнительные меры против распространения коронавируса. В местах массового скопления людей, а также в общественном транспорте будет проводиться дезинфекция. Руководителям бюджетных организаций было поручено ежедневно измерять температуру сотрудников, а тех, у кого есть подозрение на ОРВИ, временно отстранять от работы. В случае выявления у сотрудников нового вируса необходимо сообщить медикам информацию обо всех его контактах, а рабочее помещение продезинфицировать.

Глава региона Игорь Артамонов подписал распоряжение о введении на территории области режима повышенной готовности. Отменяются все массовые мероприятия. Всем жителям, которые посещали страны с зарегистрированными случаями новой инфекции, необходимо при появлении первых симптомов респираторного заболевания обратиться к врачу. Медиков нужно вызвать на дом, после чего следует соблюдать режим изоляции. Врачам поручено обеспечить оформление листа нетрудоспособности без посещения больницы.

Со среды, 11 марта, в школах области вводится карантин. Уточняется, что школьники будут переведены на дистанционный режим обучения. При этом детские сады работают в прежнем режиме. У всех воспитанников дошкольных учреждений ежедневно будет проверяться температура.