Наказания водителям останутся прежними

В новом Кодексе об административных правонарушениях для водителей сохранится та же ответственность и те же наказания, которые предусмотрены и в ныне действующем КоАП. Все санкции сохранятся без изменений. Об этом сообщил на заседании рабочей группы по новой редакции кодекса при Общероссийском народном фронте заместитель министра юстиции Денис Новак.

По его словам, "автомобильная" глава поменяет свой номер и станет 21-й вместо привычной 12-й.

Но все санкции, предусмотренные ныне действующим кодексом, в ней сохранятся без изменений. То есть никакого увеличения штрафов не будет. Это уже согласованное решение, и документ скоро будет направлен всем ведомствам для согласования.

Впрочем, шансы внести в него поправки остаются. У депутатов. После того как правительство утвердит этот документ, он будет внесен в Госдуму, где будет рассматриваться в трех чтениях. Очевидно, что депутаты также захотят приложить к нему руку и внести свои поправки. Но пока планируется ответственность водителей не ужесточать.

В то же время в Процессуальный кодекс об административных правонарушениях (АПК) - это совершенно новый закон - предлагается внести существенные изменения, которые облегчат жизнь водителям. В частности, предлагается внести возможность обжалования того или иного взыскания в электронном виде. Причем не только у тех, кто его наложил, но и в судах.

Ныне действующий кодекс такого не предусматривает, за что его уже прозвали "хромым" и противоречащим всеобщей цифровизации. Сейчас, где бы водителю не вынесли штраф, обжаловать его он может, только подав письменное заявление в то подразделение, которое выявило нарушение. А это довольно сложно сделать, если человек проживает, например, в Санкт-Петербурге, а нарушил правила в Воронеже, возвращаясь с отдыха домой.

Пока не внесена, но рассматривается в огромном пакете поправок к АПК возможность предоставления органам, вынесшим постановление, его отмену, если выяснится, что нарушение было зафиксировано комплексом фотовидеофиксации по ошибке.

Напомним, что сейчас довольно много штрафов выносится по ошибке. Напомним недавний случай, когда комплекс в Белгородской области оштрафовал десятки автовладельцев, которые, по его мнению, двигались со скоростью более 300 км/ч. Но отменить такие штрафы по действующему законодательству можно только после личного обращения потерпевшего, получившего подобное ошибочное постановление. Эту ситуацию должны улучшить поправки в АПК. То есть, выявив ошибочные штрафы, сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) смогут отменять все ошибочные постановления без обращения граждан.

Предлагается внести возможность обжалования того или иного взыскания в электронном виде. Причем не только у тех, кто его объявил, но и в судах

Темой обсуждения на рабочей группе была концепция нового КоАП, который предусматривает риск-ориентированный подход. В нем предлагается поделить водителей на четыре группы риска. В нулевую включаются водители, которые нарушают совсем редко. В низкую группу включаются те, кто нарушает часто, но по мелочи. В среднюю - водители, у которых более нескольких десятков нарушений в год, в том числе и грубых. И высокая - когда водители постоянно и грубо нарушают правила. Предлагается назначать наказания в зависимости от того, в какую группу входит тот или иной водитель.

Водителей, входящих в нулевую группу, за мелкие нарушения планируется только предупреждать и не выписывать штрафов. А входящих в рисковую группу жестко карать за любое нарушение.

При этом комплексы видеофиксации будут играть роль не карающего инструмента, а статистического. Для накопления больших данных о том или ином участке дороги. Ведь не всегда водители нарушают по собственной инициативе, зачастую к этому провоцирует организация дорожного движения.

При таком подходе, считают авторы концепции, карать будут тех, кто принципиально нарушает правила и ставит под угрозу жизнь окружающих. А водительские ошибки будут прощаться.

Денис Новак увидел много интересного в этом подходе. Однако, по его мнению, сейчас столь революционно изменить сложившуюся систему не получится. Какие-то элементы из этой концепции можно реализовать в рамках сложившейся системы.

По словам заместителя начальника Госавтоинспекции МВД России Владимира Кузина, по этой концепции можно создавать отдельную отрасль законодательства. Но экстраполировать ее в нынешний КоАП пока не представляется возможным. Когда концепция будет готова в качестве документа, его необходимо будет вынести на обсуждение правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. А потом, возможно, провести эксперимент в отдельно взятом, подготовленном для таких новаций регионе, без вынесения наказаний водителям. Так, например, обкатывалась в Москве возможность вынесения штрафов в автоматическом режиме за управление без полиса ОСАГО.

Заместитель директора департамента Минтранса Владимир Луговенко нашел в концепции несогласованность с базовыми законами. Он предложил направить ее официально в Минтранс, и тогда каждое подразделение этого ведомства даст свои рекомендации по ее совершенствованию.

В общем риск-ориентированный подход к наказанию водителей вызвал интерес в ведомствах, отвечающих за безопасность дорожного движения.