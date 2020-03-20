Владельца комплекса "Холдоми", где погибли дети, отпустили домой

В Хабаровском крае владельца комплекса "Холдоми" Виталия Бурлакова, где при пожаре погибли четверо детей, отпустили из-под стражи. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре отправил его под домашний арест.

"Под домашним арестом он будет находиться до 18 мая", - цитирует ТАСС сообщение суда.

А вот бывшему директору лагеря Максиму Кузнецову на этой неделе продлили нахождение в СИЗО до 22 июня.

Напомним, в конце июля 2019 года Кузнецов, Бурлаков, а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по краю Эдуард Новгородцев были арестованы. Их обвиняют в халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ) и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ).

В ночь н 23 июля прошлого года в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" под Комсомольском-на-Амуре произошел пожар. В нем находились 189 детей, четверо из которых погибли. Среди них - 11-летний мальчик, помогавший спасать ребят. Его посмертно наградили орденом Мужества.