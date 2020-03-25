Зачем учиться на онлайн-курсах при самоизоляции

Удаленная работа, самоизоляция, карантины и вынужденные отпуска уже стали главными словами весны-2020.

Образовательные платформы к наплыву краткосрочных студентов готовы и активно приглашают к себе пройти те или иные курсы. Фото: Александр Корольков

Что делать человеку, запертому по соображениям медицинской безопасности в четырех стенах на протяжении как минимум двух недель, и как распорядиться внезапно появившимся свободным временем?

По данным сервиса Superjob, опросившего своих пользователей, 21% оказавшихся в карантине все равно продолжат работать - только уже удаленно. 13% возьмутся за свое образование с помощью онлайн-сервисов или виртуально повысят свою квалификацию. Остальные планируют потратить это время на себя и семью. Как рассказали "РГ" эксперты, этот выбор может стать ключевым для всей жизни человека.

- Потрясения сродни тому, что сейчас переживает мир из-за коронавируса и принимаемых против него защитных мер, всегда приводят к очень серьезной трансформации экономики, к появлению новых видов деятельности и профессий, - предупреждает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. - Потребуются знания и навыки, которые сейчас мало у кого есть. И карантин - как раз время, когда их можно освоить. Тем более что альтернатива здесь довольно ясная - человек может или посвятить себя какому-то систематическому занятию, или уйти в алкоголизацию, семейные конфликты. Разумный выбор очевиден.

По мнению Ирины Абанкиной, раз сервисная сфера и транспорт пострадали сильнее других, то и максимальные изменения, скорее всего, будут в этих отраслях. Чтобы разрабатывать и внедрять эти технологии, поддерживать их работу, а не просто бегать по городу с огромным рюкзаком, - нужны новые знания и компетенции, которые сейчас можно освоить удаленно, позанимавшись на онлайн-курсах. Причем многие из этих сервисов или снизили цену на свои услуги, или стали бесплатными.

По мнению основателя и директора сервиса Superjob Алексея Захарова, теперь работодателям достаточно будет задать один вопрос, чтобы понять, будет ли соискатель активным и заинтересованным сотрудником, или перед вами человек, привыкший просиживать штаны за зарплату.

- Если человек, попавший под карантин или самоизоляцию, первые два дня потратил на сон, восстановление сил и прочую праздность, это нормально, - объясняет Алексей Захаров. - Но если он этому посвятил все время, возникают большие сомнения в его желании и умении работать. Появляется свободное время для саморазвития - его обязательно надо использовать! А действующим сотрудникам, находящимся в карантине, стоит поинтересоваться у своих начальников, каким именно премудростям им стоит поучиться.

При этом эксперты отмечают, что статус сертификата об окончании онлайн-курсов, даже самых престижных, не слишком высокий. Он не идет ни в какое сравнение ни с вузовским дипломом, ни с другими документами об образовании. И факт его наличия может свидетельствовать не столько о профессиональном уровне, сколько о мотивированности человека.

- Рынок труда сейчас будет сжиматься, - продолжает Алексей Захаров. - Кстати, время поиска работы - тоже подходящее время для повышения своего образования. Особенно об этом стоит задуматься тем, чьи профессии могут скоро уйти. Например, в России очень много бухгалтеров, современные программы учета позволяют сократить их количество в разы. И если у бухгалтера есть возможность освоить какую-то смежную деятельность, это стоит сделать.

Образовательные платформы к такому наплыву краткосрочных студентов готовы и активно приглашают к себе на занятия.

Кстати

Требуются инженеры

За пару недель получить научную степень по технической специальности, конечно, не получится, но сделать первые шаги - вполне. Такие специалисты в остром дефиците в отечественной промышленности, поделился своим наблюдением кандидат химических наук, руководитель инновационного производства ЗИТ "Россильбер" Азамат Гареев.

- Наиболее сложная ситуация складывается в машиностроении и металлургии, - объясняет эксперт. - Сегодня это едва ли не главная проблема, которая стоит на пути экономического развития отраслей. Речь идет о технических специалистах, тех, кто непосредственно управляет технологической цепочкой завода: главные технологи, главные механики, начальники цехов и лабораторий.

По словам эксперта, специалисты без фундаментального понимания технологий и процессов не могут принять правильных решений, от которых зависят развитие и экономика предприятия.

Конкретно

Как успешно работать из дома во время карантина

Многие компании отправили сотрудников работать из дома. Какие сервисы для удаленной работы могут пригодиться именно вам?

Файловые хранилища

Нужны для обмена большими документами, которые неудобно пересылать по почте и для общего доступа к ним.

Microsoft One Drive. Хранилище встроено в операционную систему Windows 10 и вызывается из меню "Пуск". По умолчанию пользователям доступны 5 ГБ, однако если вы пользуетесь Office 365, то объем увеличивается до 1 ТБ.

Google Drive. Диск предлагает бесплатно использовать 15 ГБ хранилища.

Яндекс Диск. Безлимитное хранилище для фотографий в исходном разрешении, загруженных с телефона. По умолчанию доступно 10 ГБ, по подписке "Яндекс Плюс" доступны еще 10 ГБ и 30% скидка на покупку места.

Облако Mail.ru. Пользователям доступно всего 8 ГБ на все. Никаких безлимитов, в том числе при загрузке фото с телефона.

Как помочь коллеге

Для работы нескольких человек с одним документом, можно использовать режим совместного редактирования. Он доступен и в Microsoft Office, и в Google-документах.

Если нужна помощь "здесь и сейчас" - для того пригодится программа удаленной поддержки TeamViewer, - вы будете "видеть" то, что происходит на экране у коллеги.

- Не так сложно организовать удаленную работу, как обеспечить безопасное подключение к корпоративным сервисам с личных компьютеров сотрудников. Основной источник рисков информационной безопасности - работа сотрудников с корпоративными данными через теневые ИТ-инструменты (например, облачные хранилища), которые не согласованы с ИТ-департаментом, - считает Тимурбулат Султангалиев, директор практики информационной безопасности компании AT Consulting.

Удаленные совещания

Для участия в виртуальном совещании сотруднику на удаленке интернета и гаджета с простой камерой.

Компания Google предложила пользователям бесплатный доступ к G Suite. Он в состоянии организовывать конференции на 250 человек. "Промопериод" из-за коронавируса будет действовать до 1 июля. Microsoft предлагает доступ к конференц-связи через Teams на 6 месяцев.

Zoom позволяет организовывать конференцию до 100 человек одновременно. В бесплатном варианте длительность совещания ограничена 40 минутами.

Лайфхак: для групповых звонков можно использовать и Facebook Messenger. На связи могут быть до 50 человек.

Чаты

Пожалуй, наиболее защищенным мессенджером является Signal. Он очень похож на такие популярные приложения, как WhatsApp и Telegram. Доступен в App Store и Google Play, работает на Windows, Mac OS и Linux.

Иван Черноусов